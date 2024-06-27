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ÀÌÁöÇö ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-06-27 21:30
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±´åÄÄ ÀÌÁöÇö ±âÀÚ] °É±×·ì Æ¼¾Æ¶ó Ãâ½Å Áö¿¬°ú KT À§Áî ¼Ò¼Ó ¾ß±¸¼±¼ö È²Àç±ÕÀÌ 'ÀÌÈ¥¼³'¿¡ ´ëÇØ ºÎÀÎÇÑÁö ÀÌÆ²ÀÌ Áö³µÁö¸¸, ¿©ÀüÈ÷ ºÒ¾¾´Â ²¨ÁöÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù. ÀÌÈ¥¼³ÀÇ ÀÇ½ÉÀ» ´õÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ÀÌ¾ß±âµéÀÌ °è¼ÓµÇ¼ ¾ç¼ºµÇ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, º»ÀÎµîÆÇ ¾ø´Â ºÎÀÎÀº ¾Æ¹«·± ÈûÀ» ¹ßÈÖÇÏÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Áö³ 25ÀÏ ÀÌ±¤±æ ÇÁ·Î¾ß±¸ ÇØ¼³À§¿øÀº ºÎ»ê °æ³²±Ç ¹æ¼Û KNN¿¡¼ ÇÁ·Î¾ß±¸ KBO¸®±× ·Ôµ¥ÀÚÀÌ¾ðÃ÷¿Í ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî °æ±â¸¦ Áß°èÇÏ´ø Áß Ä³½ºÅÍ¸¦ ÇâÇØ "±×°Å ¾Ë¾Æ? È²Àç±Õ ÀÌÈ¥ÇÑ °Å"¶ó°í ¸»ÇØ Áö¿¬°ú È²Àç±ÕÀÇ ÀÌÈ¥¼³¿¡ ºÒÀ» ÁöÆñ´Ù.
´õ±¸³ª ÀÌÈÄ ´Ù¸¥ Áß°èÁøÀÌ "(ÀÌÈ¥ÀÌ) ±â»ç·Î ³ª¿Â °ÍÀÌ³Ä?"¶ó¸ç ³î¶ú°í ÀÌ±¤±æ À§¿øÀº "Á¶±Ý ÀÖ´Ù°¡ ÀÌ¾ß±âÇÏÀÚ. ±¹Àå¿¡°Ô ÀÌ¾ß±â¸¦ µé¾ú´Ù"°í ¸®¾×¼ÇÀ» ÇØ ÀÇÈ¤À» ´õ¿í Å°¿ü´Ù.
Áö¿¬°ú È²Àç±ÕÀÇ ÀÌÈ¥¼³ÀÌ °ÈÀâÀ» ¼ö ¾øÀÌ Ä¿ÁöÀÚ, ´ÙÀ½³¯ ÀÌ±¤±æ À§¿øÀº "½Å¹®¿¡¼ ºÃ´Ù´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ µè°í Áß°è¿¡ µé¾î°¬´Ù. È®ÀÎµµ ¾È ÇÏ°í ÀÌ¾ß±âÇßÀ¸´Ï Á¦ Àß¸øÀÌ´Ù"¶ó°í »ç°úÇß´Ù. "¿ÀÇØ¸¦ Çß´Ù"´Â ±×´Â "ÀüÇØ µéÀº ÀÌ¾ß±â¸¦ ÇÑ °Ô Àß¸øµÅ ÀÏÀÌ Ä¿ÁöÁö ¾Ê¾Ò³ª. Àç±ÕÀÌ¿Í ¾Æ³» µÇ´Â ºÐ ¸ðµÎ Àß ¸ð¸£´Âµ¥ ÇÇÇØ¸¦ ÀÔÇû´Ù. È®½ÇÇÑ Á¤º¸°¡ ¾Æ´Ñµ¥µµ ÀÌ¾ß±âÇÑ °Å ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù°í Çß´Ù"°í °Åµì ¹àÇû´Ù.
¶ÇÇÑ Áö¿¬ÀÇ Àü ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥´Â "Áö¿¬¿¡ ÀÌÈ¥¼³À» ¹°¾îº» °á°ú, ÀüÇô »ç½Ç¹«±ÙÀÌ¶ó°í ÇÑ´Ù"°í ÀÔÀåÀ» ¹àÇûÀ¸¸ç, µÎ »ç¶÷ÀÇ Ãø±ÙµéÀÌ ³ª¼ ´Ù¾çÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ "ºÎºÎ »çÀÌ´Â ¹®Á¦ ¾ø´Ù"¸ç ÇØ¸íÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÀÌµéÀÇ 'ÀÌÈ¥¼³' ºÒ¾¾´Â ½±°Ô ²¨ÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÃÖ±Ù À×²¿ºÎºÎ ¸é¸ð¸¦ ÀÚ¶ûÇÏ´ø Áö¿¬ÀÇ À¯Æ©ºê È°µ¿ÀÌ ÀáÁ¤ Áß´ÜµÈ Á¡, »ýÀÏ¿¡ ÇÔ²² ÀÖ´Â »çÁøÀÌ ¾ø´Ù´Â Á¡, °áÈ¥ ¹ÝÁö°¡ ¾î´À ¼ø°£ºÎÅÍ ¾ø¾îÁ³´Ù´Â Á¡ µîÀÇ ±Ù°Å·Î ÀÌÈ¥¼³À» °è¼ÓÇØ¼ ÀÇ½ÉÇß´Ù.
Æ¯È÷ ¹«¾ùº¸´Ù º»ÀÎµéÀÇ ÇØ¸íÀÌ ¾ø´Ù´Â Á¡ÀÌ °¡Àå Å©´Ù. È²Àç±ÕÀº SNS¸¦ ºñ°ø°³·Î ÀüÈ¯ÇßÀ¸¸ç, Áö¿¬ÀÇ °èÁ¤Àº ¿©ÀüÈ÷ ÀÖÁö¸¸ ÇØ´ç ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ Á÷Á¢ ÀÔÀåÀ» ¹àÈ÷°í ÀÖÁö ¾Ê´Ù. ÀÌÀü±îÁö SNS¸¦ ÅëÇØ ´Ù¾çÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿©¿À´ø ÀÌµéÀÌ °ÈÀâÀ» ¼ö ¾ø´Â ÀÇÈ¤¿¡ ÀÌÅä·Ï ÀáÀáÇÑ °ÍÀÌ 'ÀÌÈ¥¼³' ºÒ¾¾°¡ °è¼ÓµÇ´Â ÀÌÀ¯ÀÎ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
ÇÑÆí Áö³ 5ÀÏ ¹ß»ýÇÑ È²Àç±ÕÀÇ º¥Ä¡ Å¬¸®¾î¸µ »ç°ÇÀ¸·Î ¾ÇÇÃÀÌ ½ñ¾ÆÁö¸é¼ µÎ »ç¶÷¿¡°Ô ¸Ô±¸¸§ÀÌ ³¢±âµµ Çß´Ù. 2024 ½ÅÇÑ SOL¹ðÅ© KBO¸®±× ÇÑÈ ÀÌ±Û½º ´ë KT À§Áî °æ±â´Â 12-2·Î ÆÐÇß´Âµ¥ °æ±â Áß ÇÑÈ ÀÌ±Û½º Åõ¼ö ¹Ú»ó¿øÀÌ 8È¸ ¸» ¼öºñ¿¡¼ °úµµÇÑ ¼¼¸®¸Ó´Ï¸¦ ÆîÃÆ°í ÀÌ ¼¼·¹¸Ó´Ï°¡ ÃË¹ßµÅ °æ±â Á¾·á ÀÌÈÄ ¾ç ÆÀÀÇ Ãæµ¹ÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù. Æ¯È÷ È²Àç±ÕÀº ¹Ú»ó¿øÀ» µû·Î ºÎ¸£¸ç ¹ß²öÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ º¸¿´°í ÀÌ¿¡ ¾ç ÆÀÀÌ ¸ô¸®¸é¼ º¥Ä¡ Å¬¸®¾î¸µÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù.
ÀÌÈÄ Áö¿¬ÀÇ °èÁ¤¿¡´Â "³²ÆíºÐ ÀÎ¼ºÀÌ ¿Ö±×·¡¿ä?", "È²Àç±Õ ¿Ö±×·¡¿äšœ ÀÚ±â°¡ ¼öºñ½ÇÃ¥À¸·Î ³»·Á°¬´Âµ¥ ¿Ö °æ±â´Ù ³¡³ª°í ²Á´ëÁþ ÇÏ³ª¿äšœ", "Á» Ã¬°Ü¿ä ¾ß±¸¼±¼öÀÎÁö Á¶ÆøÀÎÁö", "³²Æí ÀÎ¼ººÎÅÍ Å°¿ó½Ã´Ù"´Â µîÀÇ ¾ÇÇÃÀÌ ½ñ¾ÆÁ³°í, ÀÌ¿¡ Áö¿¬Àº "°³ÀÎ »çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© ´çºÐ°£ ¿µ»ó ¾÷·Îµå°¡ ¾î·Á¿ï °Í °°¾Æ ±¸µ¶ÀÚ ¿©·¯ºÐÀÇ ¾çÇØ¸¦ ºÎÅ¹ÇÑ´Ù"¸é¼ À¯Æ©ºê È°µ¿À» Áß´ÜÇß´Ù.
olzllovely@sportschosun.com
Á¶À±Èñ ¡°ÀÌµ¿°Ç°ú °áÈ¥ ½ÇÆÐÇßÁö¸¸ ´Ù½Ã µµÀü..¿ë±â ÀÖ´Â ¾ö¸¶ µÇ°íÆÄ¡±
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¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[¹éÁöÀºÀÇ¹é¸¶µð] "Á¦´Ï »ìÂÈ´Ù"¡¦ºí·¢ÇÎÅ© Á¦´Ï, '¿ùÅ¬' ¸ö¸Å¿¡µµ ÁöÀûÁúÀ»?
2.
ÀÎ¼øÀÌ, ·°¼Å¸® ÇÑ°ºä ´ëÀúÅÃ °ø°³.."1970³â °¡Á¤ÇüÆíÀ¸·Î °ø¿¬ ½ÃÀÛ"('Áö±Ý, ÀÌ ¼ø°£')
3.
[SCÀÌ½´] 'ÇØº´´ë ÀÔ´ë' ±×¸® "ÀÔ´ë ´çÀÏ Ý«±è±¸¶ó ¾È ºÎ¸¦ °Í"¡¦¹«½¼ ÀÏ? ('±×¸®±¸¶ó')
4.
'ÃÖ¹ÎÈ¯°ú ÀÌÈ¥' À²Èñ, ½ºÆ®·¹½º È£¼Ò "¾ó±¼ÀÌ ³¸®°¡ ³µ´Ù"
5.
¾ÈÀç¿í "Ý« ¶°³Áö ¹Ý ³â, º»°¡ Ã³À½ ¹æ¹®¡¦ºóÀÚ¸® ´À²¸Á®" ¸Ô¸Ô ('¾Æºü´Â ²ÉÁß³â')
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
'Ä¸Æ¾' ¼ÕÈï¹Î ¾ÆÁÖ µçµçÇÏ°Ú´Ù...'ÃÊ½Å¼º À¯¸ÁÁÖ ¼öµÎ·è' ÅäÆ®³Ñ ¹Ì·¡´Â Âù¶õÇÏ´Ù
2.
"154§° ´øÁ®µµ ¸Â¾Æ³ª°¡´Ï±î" Àü³¯ 6½ÇÁ¡ ºÎÁøÀÌ 'ÅðÃâ' °áÁ¤Å¸ ¾Æ´Ï´Ù. ½Ç¸Á¸¸ ³²±ä 20½Â ¿¡ÀÌ½ºÀÇ 3¹øÂ° ½ÃÁð [Àá½ÇÆ÷Ä¿½º]
3.
'¹®Ã¼ºÎ ±¹Á¤³ó´ÜXºí·¢¸®½ºÆ® ¼¼·Â ÀçµîÀå'¸ñ¼Ò¸® ³ôÀÎ ÀÌ±âÈï È¸Àå "´ëÇÑÃ¼À°È¸Àå »©°í ¿¬ÀÓ±ÔÁ¤ ÆóÁö ½ÂÀÎÇØ´Þ¶ó"[´ëÀÇ¿øÃÑÈ¸ ÇöÀå]
4.
'Ãæ°Ý 4¿¬ÆÐ' ÈÄ 2±ºÇà, ´Ù½Ã µ¹¾Æ¿Â ¹®µ¿ÁÖ...ÈÄ¹Ý±â LGÀü ÅëÇØ º¹±ÍÇÑ´Ù [´ëÀü ÇöÀå]
5.
º¹±ÍÁØºñ ¿Ï·á! µ¹¾Æ¿Â ÁÂ¿Ï ¿¡ÀÌ½º, ÀÌ¹ø¿£ 4ÀÌ´× ¹«½ÇÁ¡ 'ÄèÅõ'¡¦Èñ¸ÁÂù ÈÄ¹Ý±â ²Þ²Û´Ù [SCÇ»Ã³½º]