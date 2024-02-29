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ÀÌ°ÔÀº ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-02-29 07:50
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±´åÄÄ ÀÌ°ÔÀº±âÀÚ] ¹è¿ì ½ÉÇüÅ¹ÀÌ ÀÏº»ÀÎ ¾Æ³» »ç¾ß¸¦ À§ÇØ JPT(ÀÏº»¾î ´É·Â ½ÃÇè)¿¡ µµÀüÇß´Ù.
Áö³ 28ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ Ã¤³ÎA '¿äÁò ³²ÀÚ ¶óÀÌÇÁ-½Å¶û¼ö¾÷(ÀÌÇÏ '½Å¶û¼ö¾÷')' 104È¸¿¡¼´Â ½ÉÇüÅ¹ÀÌ JPT ½ÃÇèÀ» 2ÁÖ ¾ÕµÎ°í ÀýÄ£ÇÑ µ¿»ýÀÌÀÚ °¡¼öÀÎ °³²À» ÁýÀ¸·Î ÃÊ´ëÇØ ÀÏº»¾î °ú¿Ü¸¦ ¹Þ´Â ¸ð½ÀÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù. ¶ÇÇÑ ±èµ¿¿ÏÀº µ¿°©³»±â Ä£±¸ÀÎ °¡¼ö À°Áß¿Ï°ú ¸¸³ª, ¼¿ï¿¡¼ »ì ÁýÀ» ÇÔ²² ±¸ÇÏ´Â°¡ ÇÏ¸é ¼À±¾Æ¸¦ À°Áß¿Ï¿¡°Ô Á¤½ÄÀ¸·Î ¼Ò°³ÇÏ´Â ÀÚ¸®¸¦ °¡Á® ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ½ÉÀåÀ» Æø°ÝÇß´Ù. ÀÌ³¯ ¹æ¼ÛÀº ´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ Áý°è °á°ú, 2.6%(À¯·á¹æ¼Û°¡±¸ Àü±¹)ÀÇ ½ÃÃ»·üÀ» ±â·ÏÇØ ¸ÅÁÖ ÅºÅºÇÑ ÀÎ±â¿Í ÈÁ¦¼ºÀ» ½Ç°¨ÄÉ Çß´Ù.
½ÉÇüÅ¹°ú »ç¾ß´Â ÇÑ ´ëÇü ¼Á¡¿¡¼ JPT ½ÃÇèÀ» À§ÇÑ ¹®Á¦ÁýÀ» ½ÅÁßÇÏ°Ô °ñ¶ú´Ù. ½ÉÇüÅ¹Àº "¾Æ³»¿Í ´õ¿í Àß ¼ÒÅëÇÏ±â À§ÇØ, ±×¸®°í ¹Ì·¡ÀÇ ¾ÆÀÌ¸¦ À§ÇØ¼ JPT¿¡ µµÀüÇÏ±â·Î Çß´Ù"°í ±»Àº ÀÇÁö¸¦ µå·¯³Â´Ù. Áý¿¡ µ¹¾Æ¿Â µÎ »ç¶÷Àº Àá½Ã ÈÄ, °³²ÀÌ ¹æ¹®ÇÏÀÚ ¹Ý°©°Ô ¸Â¾Ò´Ù. µÚÀÌ¾î ÇÇ±Ô¾î°¡ °¡µæÂù ½ÉÇüÅ¹ÀÇ ¼Àç¿¡¼ °ú¿Ü ¼ö¾÷À» ½ÃÀÛÇß´Ù. °³²Àº "À¯ºÎ³²µéÀÇ ·Î¸ÁÀÌ³×"¶ó¸ç ¼ö¹é¸¸¿ø Â¥¸® ÇÇ±Ô¾î¸¦ º¸°í ³î¶ó¿öÇßÀ¸¸ç, ´Ù ÇÕÇØ¼ 1¾ï¿ø ÀÌ»óÀÌ¶ó´Â ÇÇ±Ô¾îµéÀÇ °¡°ÝÀ» µéÀº °³²Àº ÀÌ¸¦ Çü¼öÀÎ »ç¾ß¿¡°Ô ÀÏº»¾î·Î °íÀÚÁú(?)ÇØ ½ÉÇüÅ¹À» ¾îÁú¾îÁúÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.
±×·± µÚ, °³²Àº ÀÏº»¾î ÀÛ¹®, ³¡¸»ÀÕ±â °ÔÀÓ, ÀÏº»¾î »óÈ²±Ø µîÀ¸·Î Àç¹Õ°Ô ¼ö¾÷À» ÀÌ²ø¾úÀ¸¸ç ½ÉÇüÅ¹Àº "ÀÏº»¾î¸¦ ¹è¿ö ÀÏº» µå¶ó¸¶¿¡ µµÀüÇÏ°í ½Í´Ù"´Â ÁøÁ¤¼ºÀ» ¾îÇÊÇß´Ù. ¿°ø ÈÄ, ÈÞ½Ä ½Ã°£¿¡ °³²Àº ½ÉÇüÅ¹¿¡°Ô "°¡²û ºÎºÎ½Î¿òµµ ÇÏ³Ä?"°í ¹°¾ú´Ù. ÀÌ¿¡ ½ÉÇüÅ¹Àº "(ÃÖ±Ù¿¡) ¼¼°Ô Çß´Ù"¶ó°í ¼ÖÁ÷ÇÏ°Ô °í¹éÇß´Ù. ±×·¯ÀÚ °³²Àº "ÇüÀº ¾Æ¹« ¼Ò¸®µµ ÇÏ¸é ¾È µÅ. Çü¼ö´ÔÀÌ ¿¿©´ü »ìÀÌ³ª ¾î¸®Áö, ´Ù ´Ù Æ÷±âÇÏ°í ÇÑ±¹À¸·Î ¿Í ÁáÁö. ÇüÀº ÀÌ Áý¿¡¼ ÇÑ¸¶µðµµ ÇÏ¸é ¾È µÅ"¶ó°í °Á¶Çß´Ù. ÀÌ¿¡ ½ÉÇüÅ¹Àº "±×·³ ³Êµµ ÇÑ ¸¶µðµµ ÇÏ¸é ¾ÈµÅ"¶ó¸ç ¹ß²öÇß´Âµ¥, °³²Àº "³ ½ÇÁ¦·Î ±×·¸°Ô ÇÏ°í ÀÖ¾î. (ÀÌ)»óÈ ¾¾ ´«Ä¡ º¸´À¶ó ±âÄ§µµ »ì»ìÇØ"¶ó°í ´ç´çÇÏ°Ô ´äÇß´Ù.
»ç¾ß´Â "(ºÎºÎ½Î¿òÀÇ) ¹ß´ÜÀº Ç×»ó »ç¼ÒÇÑ ÀÏÀÎµ¥, °Å±â¼ (´ÙÅùÀÌ) ³Ê¹« Ä¿Áø´Ù"¶ó°í ÅÐ¾î³õÀº µÚ, ÃÖ±Ù ³²Æí°ú ´ÙÅõ°í È¥ÀÚ °¿øµµ ¾ç¾ç±îÁö ¹Ù´Ù¸¦ º¸·¯ ´Ù³à ¿Â ÀÏÈ¸¦ ¹àÇû´Ù. ÀÌ¿¡ ½ÉÇüÅ¹Àº "¾Æ³»°¡ ¿¬¶ôµÎÀýÀÌ µÇ´Ï±î °ÆÁ¤ÀÌ µÇ¾î¼ È¥ÀÚ ¼úÀ» ¸¶¼Ì´Ù"¶ó°í µ¡ºÙ¿©, ½ºÆ©µð¿À ¸àÅä±º´ÜÀ» °æ¾ÇÄÉ Çß´Ù. µÎ »ç¶÷ÀÇ ÀÌ¾ß±â¿¡ '±³°¨½Ü' ÇÑ°íÀºÀº "ºÎºÎ°¡ ´ÙÅõ°Ô µÇ¸é Ç×»ó ½Â¸®ÀÚ¿Í ÆÐ¹èÀÚ°¡ »ý±ä´Ù. ±×·¡¼ ºÎºÎ´Â ÇÑ ÆíÀÌ µÇ¾î °°ÀÌ ¹®Á¦¸¦ ¸¶ÁÖº¸°í ÇØ°áÇØ¾ß ÇÑ´Ù"¶ó°í ÁøÁöÇÏ°Ô Á¶¾ðÇß´Ù. ½ÉÇüÅ¹Àº µÎ ¼ÕÀ» ²À ¸ðÀº Ã¤ "ÀØÁö ¾Ê°Ú½À´Ï´Ù"¶ó°í ´ÙÁüÇß´Ù. Àá½Ã ÈÄ, ½ÉÇüÅ¹Àº °³²ÀÇ µµ¿òÀ¸·Î Á÷Á¢ ¾´ 'ÀÏº»¾î ¼ÕÆíÁö'¸¦ ¾Æ³»¿¡°Ô ÀÐ¾îÁá´Âµ¥, "³ª¸¦ µû¶ó¿ÍÁà¼ °í¸¿´Ù. »ç¾ß¸¦ ¼¼»ó¿¡¼ Á¦ÀÏ »ç¶ûÇÏ°Ú´Ù"¶ó°í ³¶¼ÛÇÏ´Ù°¡ ´«½Ã¿ïÀ» ºÓÇû´Ù. ¹Ý¸é »ç¾ß´Â ¿ïÁö ¾Ê°í ´ý´ýÇÑ Ç¥Á¤À» Áö¾î, ¸ðµÎ¸¦ »§ ÅÍÁö°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.
µåµð¾î JPT ½ÃÇè ´çÀÏ, ½ÉÇüÅ¹Àº "¹ã»õ °øºÎÇß´Ù"¶ó¸ç ÃÊÃéÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î »ç¾ß¿Í ÇÔ²² ½ÃÇèÀå ¾Õ¿¡ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³Â´Ù. ½ÃÇèÀ» ¸¶Ä¡°í ³ª¿Â ½ÉÇüÅ¹Àº ¸»¾øÀÌ »ç¾ß¸¦ ²ø¾î¾È¾Ò°í, "200¹®Á¦ Áß¿¡ 50¹®Á¦¸¦ ¸ø Ç®¾ú´Ù"¶ó°í ÂøÀâÇÏ°Ô ¸»Çß´Ù. ÀÌÈÄ ½ÉÇüÅ¹ÀÇ ½ÃÇè °á°ú°¡ °ø°³µÆ´Âµ¥ 990Á¡ ¸¸Á¡¿¡ '250Á¡'À» ¹Þ¾Ò´Ù. "315Á¡ ÀÌÇÏ´Â ÀÏº»¾î·Î ÀÇ»ç¼ÒÅëÀÌ³ª µ¶¼¸¦ ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù"´Â ¼³¸í¿¡µµ ½ÉÇüÅ¹Àº ¹Ú¼ö¸¦ Ä¡¸ç '¼¿ÇÁ ÄªÂù'ÇßÀ¸¸ç, ÇÑ°íÀº µî ¸àÅä±º´ÜÀº "½ÃÀÛÀÌ ¹ÝÀÌ´Ù"¶ó¸ç ±×·± ½ÉÇüÅ¹À» °Ý·ÁÇß´Ù.
ÈÆÈÆÇÑ ºÐÀ§±â ¼Ó, '¼¿ïÁý ±¸ÇÏ±â'¿¡ ³ª¼± ±èµ¿¿ÏÀÇ ÇÏ·ç°¡ °ø°³µÆ´Ù. ÀÌ³¯ ±èµ¿¿ÏÀº '¸Á¿øµ¿ °ñ¸ñ´ëÀå'ÀÎ ÀýÄ£ À°Áß¿ÏÀ» °øÀÎÁß°³»ç »ç¹«½Ç¿¡¼ ¸¸³ª, "°¡Æò¿¡¼ ¼¿ïÀ» ¿Ô´Ù °¬´Ù ÇÏ´Â ¿¡³ÊÁö ¼Òºñ°¡ ¹ö°Ì´Ù. ¼¿ï¿¡¼ »ì ÁýÀ» ±¸ÇÏ°í ½Í´Ù"°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¸¦ µéÀº À°Áß¿ÏÀº "À±¾Æ ¾¾ ¶§¹®¿¡ (¼¿ï·Î) ¿À·Á´Â °Í ¾Æ´Ï³Ä?"¶ó°í ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÏ°Ô ¹°¾ú°í ±èµ¿¿ÏÀº "¾îÂ·µç ¹¹"¶ó¸ç ´çÈ²ÇÏ´õ´Ï "µÑÀÌ¼µµ »ì ¼ö ÀÖ´Â ÁýÀ» ¾ò°í ½Í´Ù"¶ó°í ´äÇß´Ù. ÀÌ¿¡ ½ºÆ©µð¿À ¸àÅä±º´ÜÀÌ "Àß Çß´Ù!"¶ó¸ç ´ÜÃ¼·Î È¯È£ÇÏÀÚ ±èµ¿¿ÏÀº "Åõ·ëÀ» ±¸ÇÑ´Ù´Â ¸»"ÀÌ¶ó¸ç ±ÞÈ÷ ÇØ¸í¿¡ ³ª¼ ¿ôÀ½À» ¾È°å´Ù.
À°Áß¿Ï°ú °øÀÎÁß°³»ç´Â ±èµ¿¿ÏÀÌ ¿øÇÏ´Â Áý ÄÁµð¼ÇÀ» ¾Ë¾ÆºÁ Áá°í, ÀÌÈÄ ±¸¿ÁºÎÅÍ ½Å»ó ºô¶ó, ¿ÁÅ¾¹æ µîÀ» ´Ù¾çÇÏ°Ô »ìÆìºÃ´Ù. ±×·¯´ø Áß À°Áß¿ÏÀº ³¶¸¸ÀûÀÎ ¿ÁÅ¾¹æÀ» '°Ãß'Çß´Âµ¥, ±èµ¿¿ÏÀº "³ ÁÁÀºµ¥, È¤½Ã À±¾Æ¾¾°¡ ¿Ã ¼öµµ ÀÖÀ¸´Ï±î"¶ó¸ç ¸Á¼³ÀÌ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. ÀÌ¿¡ À°Áß¿ÏÀº "È¥ÀÚ »ì »ý°¢Àº ¾ø³×"¶ó°í ÄÛ Â¤¾ú°í ±èµ¿¿ÏÀº "ÀÌÁ¦ È¥ÀÚ´Â ½È¾î"¶ó¸ç ÀÎÁ¤Çß´Ù. µÎ »ç¶÷ÀÇ ´ëÈ¿¡ °øÀÎÁß°³»ç´Â "±×·¯¸é ¹Ì¸® '½ÅÈ¥Áý'ÀÌ¶ó°í ÀÌ¾ß±â¸¦ ÇÏ¼Ì¾î¾ßÁö¡¦"¶ó°í À¼Á¶·Á ÇöÀåÀ» ÃÊÅäÈ½ÃÄ×´Ù.
ÇÑÆí '½Å¶û¼ö¾÷'Àº ´Ù¾çÇÑ ¿¬·É´ëÀÇ Ãâ¿¬ÁøµéÀÌ °áÈ¥¿¡ ´ëÇÑ °¢ÀÚÀÇ »ý°¢°ú Çö½ÇÀ» °øÀ¯ÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ¸ÅÁÖ ¼ö¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã 30ºÐ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.
joyjoy90@sportschosun.com
¡°ÆÒÆ¼±îÁö º¸¿©ÁØ´Ù¡± ¡ÚµéÀÇ °úµµÇÑ ³ëÃâ ÆÐ¼Ç, ÀÌ´ë·Î ±¦Âú³ª
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ÇÑ¼ÒÈñ´Â ±×·¸°Ô Ä¿¿Â ¹è¿ì°¡ ¾Æ´Ï´Ù
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[°íÀç¿ÏÀÇ ÀüÁöÀû±âÀÚ½ÃÁ¡] ÇÑ¼ÒÈñ´Â ±×·¸°Ô Ä¿¿Â ¹è¿ì°¡ ¾Æ´Ï´Ù
2.
ÀÌ»ó¾Æ, Íº¿ÀÇö°æ ¾Öµµ¡¦"³ª¸¦ 'Ãµ»ç°°Àº ¾ÆÀÌ'¶ó°í ÄªÂùÇØÁØ ¼±»ý´Ô"
3.
'NSÀ±Áö' ±èÀ±Áö "Ú¸ÇÒ¸®¿ìµå °³·±Æ¼, 8³â °¡¼ö ¼öÀÔº¸´Ù ¸¹ÀÌ ¹Þ¾Æ"('°½ÉÀåVS')
4.
[´Üµ¶] '´ÚÅÍ ½½·³ÇÁ' ±Û·Î¹ú ÀÎ±â ´ë´Ü..¹ÚÇü½Ä¡¤¹Ú½ÅÇý, ùÛÃÖÃÊ µ¿¹Ý 'µÎ¹ÙÀÌ ÇÁ·»Áî' ¹ßÅ¹
5.
[Á¾ÇÕ]¸®»ç, ºí·¢ÇÎÅ©¡¤ÇÑ±¹ÆÒÀº ÀØ¾ú³ª? ½Ì°¡Æ÷¸£¼ ÀüÇÑ ¶æ¹ÛÀÇ '±ÙÈ²'¡æYG ÁÖ°¡´Â 'Èçµé'
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
"°áÈ¥ ¹ßÇ¥ ÈÄ Ä§¹¬, ±×·¯³ª ¹æ¸ÁÀÌ´Â ¹«ÀÚºñÇÏ´Ù" Å¸À² 0.714 ¿ÀÅ¸´Ï, 5°³¿ù ¸¸¿¡ Æ®¶ó¿ô ¸¸³´Ù
2.
'Áø½Ç°ø¹æÀü' ³ª±Õ¾È ¸®½ºÅ©? "Åõ¼öÄÚÄ¡ ¸¶À½Àº¡¦º¸Çè¿ëÀº ÀÖÁö¸¸"
3.
Àü¼³ '¹Ù¶÷ÀÇ ¾Æµé'ÀÌ, ML ±¸´Üµé¿¡ Á÷Á¢ ÀÌ·Â¼¸¦ µ¹·È´Ù "¾Æµé¿¡ ºÎ´ã ÁÖ±â ½È¾î¼" [ÀÌÁ¾¹ü Ä·ÇÁ ÀÎÅÍºä¨ç]
4.
"¸°°¡µå 3000¸¸¿ø ¹Þ°í ¶Ú´ë! ¾Ç¸ù °°Àº µ¥ºßÀü" çÈ¾ð·Ð ¸°°¡µå Çàº¹Ãà±¸ ÈÁ¦
5.
"°íÅë½º·¯¿öÇÏ´Â ¸ð½À º¸¿©"...'ÅäÆ®³Ñ ºñ»ó' SON ¾ÖÂøÀÎÇü, ÃâÀü 10ºÐ ¸¸¿¡ ¹«³ÊÁ³´Ù¡æ"¼±¼ö´Ü¿¡ Å« Å¸°Ý"