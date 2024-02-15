'°ø°³ ¿¬¾Ö' ¼ÛÁöÀº¢¾¹ÚÀ§ Ä¿ÇÃ, 'ÀüÇö¹«°èÈ¹' Ã¹ °Ô½ºÆ® Ãâ°Ý

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Á¶Áö¿µ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-02-15 11:31



[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± Á¶Áö¿µ ±âÀÚ] ¼ÛÁöÀº¡¤¹ÚÀ§ Ä¿ÇÃÀÌ MBN 'ÀüÇö¹«°èÈ¹'ÀÇ Ã¹ °Ô½ºÆ®·Î Ãâ°ÝÇØ ÀüÇö¹«¡¤°ûÆ©ºê¸¦ ¸¸³­´Ù.

16ÀÏ ¹ã 9½Ã 10ºÐ Ã¹ ¹æ¼ÛÇÏ´Â º»°Ý ¸®¾ó ±æ¹Ù´Ú ¸ÔÅ¥¸àÅÍ¸® MBN 'ÀüÇö¹«°èÈ¹'¿¡¼­´Â ÃÖ±Ù °ø°³ ¿¬¾Ö¸¦ ¹ßÇ¥ÇØ ¶ß°Å¿î È­Á¦¸¦ ¸ðÀº ½ÃÅ©¸´ ¼ÛÁöÀº°ú À¯¸í Å©¸®¿¡ÀÌÅÍ 'À§¶óÅ¬' ¹ÚÀ§ Ä¿ÇÃÀÌ µ¿¹Ý Ãâ¿¬ÇØ, ¿¹´É ÃÖÃÊ·Î ·¯ºê½ºÅä¸®¸¦ °ø°³ÇÏ´Â ÇÑÆí '¹«°èÈ¹ ºê·Î' ÀüÇö¹«¡¤°ûÆ©ºê(°ûÁØºó)¿Í ¸Ô¹æ Å½ÇèÀ» ÆîÄ£´Ù.

ÀÌ³¯ ÀüÇö¹«´Â ÀÚ½ÅÀÇ È¨±×¶ó¿îµåÀÎ ¿©ÀÇµµ Âð ¸ÀÁýÀ¸·Î 'MZ ÂðÄ£'ÀÌÀÚ 'ÀüÇö¹«°èÈ¹' µ¿¹ÝÀÚÀÎ °ûÆ©ºê¸¦ µ¥·Á°¡ °¨°ÝÀûÀÎ ¾î¸Ó´Ï ¼Õ¸À ¹ä»óÀ» ½Ï½Ï ºñ¿î´Ù. ±×·± µÚ, ÀüÇö¹«´Â "´ÙÀ½ ÄÚ½º´Â ³»°¡ 5³â ³Ñ°Ô »ì¾Ò´ø µ¿³×¾ß~ °Å±â¼­ ´©±¸¸¦ ¸¸³¯ °Çµ¥, 2~4¼¼´ë ¿©µ¹(¿©ÀÚ ¾ÆÀÌµ¹) Áß ÇÑ ¸í"ÀÌ¶ó°í ¹«°èÈ¹ µ¹¹ß ¿¹°í¸¦ ÇØ °ûÆ©ºêÀÇ ³ú¿Í ½ÉÀåÀ» °íÀå ³ª°Ô ¸¸µç´Ù. ÀüÇö¹«´Â °ð¹Ù·Î '±×³à'¿¡°Ô ÀüÈ­±îÁö ÇÏ°í, °ûÆ©ºê´Â "¸ñ¼Ò¸® ÁøÂ¥ ¸¹ÀÌ µé¾îºÃ´Âµ¥"¶ó¸ç Á¤½ÅÈ¥¹Ì 'ÇÏÆ® ´«'À» ¹ß»çÇÑ´Ù.

ÀÌÈÄ, ÀüÇö¹«°¡ »ì´ø µ¿³×¿¡ µµÂøÇÑ µÎ »ç¶÷Àº '±×³à'¿Í Á¢¼±ÇÏ±â·Î ÇÑ Àå¼Ò·Î ÀÌµ¿ÇÑ´Ù. ÀÌ¶§ ÀüÇö¹«´Â "¿©µ¹ Â÷ Ã³À½ Å¸º¸Áö? ³×°¡ Á¶¼ö¼®¿¡ Å»·¡?"¶ó°í ¹°¾î, °ûÆ©ºêÀÇ º¼À» ½Ã»¹°Ó°Ô ¸¸µç´Ù. ±×·¯¸é¼­ ÀüÇö¹«´Â '±èÄ©±¹ ¼³·½'À» Æø¹ß½ÃÅ² °ûÆ©ºê¿¡°Ô "´©±¸ÀÏ °Í °°³Ä?"°í ¹°¾îº¸°í, °ûÆ©ºê´Â "(¾Æ±î ÅëÈ­) ¸ñ¼Ò¸®°¡ ¿ø´õ°É½º ¼±¿¹¾¾, AOA ÃÊ¾Æ¾¾, ¼Ò³à½Ã´ë ¼­Çö¾¾ °°´õ¶ó"°í ÇØ, ¿©µ¹ ÇÑÁ¤(?) ¿µÆ¯ÇÔÀ» ³»»Õ´Â´Ù.

Àá½Ã ÈÄ, µåµð¾î '±×³à'ÀÇ Â÷°¡ µµÂøÇÏÀÚ, ÀüÇö¹«´Â ±ÞÈ÷ °ûÆ©ºêÀÇ ´«À» °¡¸°´Ù. °ûÆ©ºê´Â '±×³à'°¡ "¾È³çÇÏ¼¼¿ä"¶ó°í ÀÎ»çÇÏÀÚ, "ÃÊ¾Æ¾¾Ÿå"¶ó¸ç ±â´ë°¨¿¡ ºÎÇ¬´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÌ³» '±×³à'ÀÇ Á¤Ã¼°¡ ½ÃÅ©¸´ ¼ÛÁöÀºÀÌ¶ó´Â »ç½ÇÀ» È®ÀÎÇÑ °ûÆ©ºê´Â "¾Æ ³²ÀÚÄ£±¸¶û °°ÀÌ ¿À¼Ì±¸³ª"¶ó¸ç ÇöÅ¸¿¡ ÈÅ ºüÁ® ÀüÇö¹«¸¦ Æø¼ÒÄÉ ÇÑ´Ù. ÀÌÀ¹°í Â÷·® µÞÀÚ¸®¿¡ Åº ÀüÇö¹«-°ûÆ©ºê´Â ¿îÀü¼®¿¡ ¾ÉÀº ¼ÛÁöÀºÀÇ ³²ÀÚÄ£±¸ÀÌÀÚ '±¸µ¶ÀÚ¼ö 69¸¸' À¯Æ©¹ö ¹ÚÀ§¿Í ¹Ý°©°Ô ÀÎ»çÇÑ´Ù. ¹ÚÀ§´Â "(ÁöÀºÀÌ¿Í) ¿¹´É µ¿¹Ý Ãâ¿¬Àº Ã³À½"ÀÌ¶ó¸ç 'ÀüÇö¹«°èÈ¹'À» ¼±ÅÃÇÑ ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇô ÀüÇö¹«ÀÇ ¸¶À½À» ³ìÀÎ´Ù.

ÀüÇö¹«¡¤°ûÆ©ºê°¡ 'ÀüÇö¹«°èÈ¹'ÀÇ Ã¹ °Ô½ºÆ®ÀÎ ¼ÛÁöÀº¡¤¹ÚÀ§ Ä¿ÇÃ°ú ÇÕ¼®ÇÑ °¡¿îµ¥, ÀüÇö¹«°¡ µÎ »ç¶÷ÀÇ ¿­¾Ö¸¦ Ã³À½ ¾Ë¾ÒÀ» ¶§ º¸¿´´ø Âð ¹ÝÀÀ°ú, µÎ »ç¶÷À» À§ÇØ Ã£¾Æ°£ '¹«°èÈ¹ ¸ÀÁý'¿¡¼­ ³ª´« ¸®¾ó ¿¬¾Ö ÅäÅ© ¸ð½ÀÀº 16ÀÏ ¹ã 9½Ã 10ºÐ ¹æ¼ÛÇÏ´Â MBN 'ÀüÇö¹«°èÈ¹'ÀÇ Ã¹ ¹æ¼Û¿¡¼­ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

Á¶Áö¿µ ±âÀÚ soulhn1220@sportschosun.com

 
 