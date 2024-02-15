¼ÛÁöÀº¢¾¹ÚÀ§, 'ÀüÇö¹«°èÈ¹' µ¿¹Ý Ãâ°Ý¡¦¿¹´É ÃÖÃÊ ·¯ºê½ºÅä¸® °ø°³

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¾È¼ÒÀ± ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-02-15 10:47
»çÁø Á¦°ø=MBN
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ¾È¼ÒÀ± ±âÀÚ] ¼ÛÁöÀº, ¹ÚÀ§ Ä¿ÇÃÀÌ 'ÀüÇö¹«°èÈ¹'ÀÇ Ã¹ °Ô½ºÆ®·Î Ãâ°ÝÇÑ´Ù.
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¾È¼ÒÀ± ±âÀÚ antahn22@sportschosun.com
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2.
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3.
"50´ë ¹Ì³ª=ÇÒ¸Ó´Ï, ¿Ö ³ª´ë´ÂÁö" ·ùÇÊ¸³¢¾, ¶Ç Ãæ°Ý ¾ÇÇÃ ¹ÚÁ¦¡æ"±×³É Áö³ª°¡!" ºÐ³ë
4.
[SCÀÌ½´] ÀÌ·¸°Ô ¸»¶ú´Âµ¥¡¦¹èµÎ³ª "ÇÒ¸®¿ìµå ÃÔ¿µ ´ç½Ã ±Ø½ÉÇÑ ´ÙÀÌ¾îÆ®" ('ÇÏ·çÇÏ·ç')
5.
¹®¼¼À±, ½Åµ¿¿± '´ë¸¶ÃÊ ±¸¼Ó »ç°Ç' ¾ð±Þ¡¦"³» ³ë·¡ '±ô»§°¬³×' ºÒÆíÇÏÁö ¾ÊÁÒ?"(Â§ÇÑÇü)
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
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2.
¿ÀÅ¸´Ï Á÷Á¢ º¸´Ï...ÆÈ²ÞÄ¡¿¡ ³²Àº ¼±¸íÇÑ ¼ö¼úÀÚ±¹. ¶óÀÌºê¹èÆÃ °Å¸£°í ¿ö¹Ö¾÷¸¸ ¼ÒÈ. ¼¿ï¿¡¼ ±×ÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¼ ¼ö ÀÖÀ»±î[¾Ö¸®Á¶³ª LIVE]
3.
ÀÌ°ÀÎ ÀÔÁö ÈÖÃ»ÀÏ ¼öµµ...¡®À½¹ÙÆä ±Â¹ÙÀÌ¡¯ PSG, ¿µÀÔ ¸í´Ü ÀÛ¼º ¿Ï·á
4.
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5.
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