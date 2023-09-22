'13³²¸Å' ³²º¸¶ó "2¼¼ °èÈ¹? ¸¹Àº °Ç ºÎ´ãµÇÁö¸¸, Àû´çÈ÷ 4¸í Á¤µµ" ('Æí½ºÅä¶û')[Á¾ÇÕ]

ÀÌÁöÇö ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2023-09-22 21:00:42




[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±´åÄÄ ÀÌÁöÇö ±âÀÚ] ¹è¿ì ³²º¸¶ó°¡ 2¼¼ °èÈ¹À» ¹àÇû´Ù.

22ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ KBS2 '½Å»óÃâ½Ã Æí½ºÅä¶û'¿¡´Â 13³²¸Å Àå³à ³²º¸¶ó°¡ Ãâ°ÝÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ³²º¸¶ó´Â ºÎÃß 2´Ü, µÎºÎ 4¸ð, ¹« 2°³, µÅÁö°í±â 1.6kg µîÀ» ³Ö°í ¸¸µÎ¼Ò¸¦ »ê´õ¹Ì¸¸Å­ ¸¸µé¾ú´Ù. "ÀúÈñ´Â Ç×»ó ¸¸µÎ¸¦ ¸¸µé¾î ¸Ô¾ú´Ù"¸é¼­ "¸¸µÎ 100°³´Â ÇÑ ³¢¿¡ ³¡³­´Ù"°í ¸»ÇØ ³î¶ó¿òÀ» ¾È°å´Ù. ³²´Ù¸¥ ¸¸µÎ¼Ò ¾ç¿¡ ÀÌ¿¬º¹ ¼ÎÇÁÁ¶Â÷ "¿µ¾÷Àå ¼öÁØ"ÀÌ¶ó¸ç °¨ÅºÇß´Ù.

³²º¸¶ó´Â °¡Á·µéÀ» À§ÇØ Àç·á ¼ÕÁúÀº ¹°·Ð µÎºÎ, ´ç¸é, ¹« µîÀ» °è¼ÓÇØ¼­ ¼ÕÀ¸·Î Áã¾îÂ¥¸ç ¼öºÐÀ» Á¦°Å´Â ³ë·ÂÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê¾Ò´Ù. Æ¯È÷ "'¹«¸¸µÎ'¸¦ Áñ°Ü¸Ô´Â´Ù"´Â ±×´Â "¼ÓÀÌ Æí¾ÈÇÏ°í ºÎ´ãÀÌ ¾ø´Ù"°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

¸¸µÎ ÇÏ³ª¸¦ 11ÃÊ¿¡ ºú¾î³»´Â 'KÀå³à' ³²º¸¶ó´Â 32ºÐ ¸¸¿¡ 100°³ÀÇ ¸¸µÎ¸¦ ¿Ï¼ºÇØ ³î¶ó¿òÀ» ¾È°å´Ù. ÀÌ¿¡ ÀÌ¿¬º¹ ¼ÎÇÁ´Â "¸¸µÎ´Â Á¤¸» »ç¶ûÀÌ´Ù"¶ó¸ç ¼ÕÀÌ ¸¹ÀÌ °¡´Â À½½ÄÀÎ ¸¸µÎ¸¦ ºú´Â Á¤¼ºÀ» ºñÀ¯Çß´Ù.

ÀÌ¾î ³²Àº ¸¸µÎ¼Ò¿¡ ¸À»ìÀ» Ãß°¡ÇØ µ¿±×¶ûšœ ¸¸µé¾ú´Ù. ¶ÇÇÑ ¸¸µÎ¸¦ Âî°í, ¹«¸¦ Â¥³½ ¹«Áó¿¡ ¸¸µÔ±¹ À°¼ö¸¦ ¸¸µé¾î ´ã¾Æ³Â´Ù. ³²º¸¶ó´Â "¹«°¡ µé¾î°¡¼­ ¸¸µÎ¿¡¼­ ½Ã¿øÇÑ ¸ÀÀÌ ³­´Ù"¶ó¸ç '¹«¸¸µÎ'ÀÇ ¸Å·ÂÀ» ÀÚ¶ûÇß´Ù.

³²º¸¶ó´Â ¸¸µÎ¸¦ ¿Ï¼ºÇÏ°í ´ë°¡Á· ´ÜÅå¹æ¿¡ ¿À´ÃÀÇ ¸Þ´º¸¦ °øÀ¯ÇÏÀÚ µ¿»ýµéÀÇ ¹ÝÀÀÀÌ Æø¹ßÇß´Ù. "À½½ÄÀ» ÇØ ³õÀ¸¸é °¡Á·µéÀÌ ¿Í¼­ ¸Ô°í ¾Ë¾Æ¼­ Ä¡¿ì°í °£´Ù. ÀÌ·¸°Ô ÇØ³õÀ¸¸é µ¿»ýµéÀÌ ¿Í¼­ ¸ÀÀÖ°Ô ¸Ô°í °¡´Ï±î ±âºÐµµ ÁÁ°í, ±×·¡¼­ ´õ ¿ä¸®ÇÏ°Ô µÈ´Ù"°í ¸»Çß´Ù. ³²º¸¶óÀÇ ¸¸µÎ´Â ÀÌÆ² ¸¸¿¡ ³¡³µ´Ù°í.

MC ºÕÀº ³²º¸¶ó¿¡°Ô È¤½Ã °áÈ¥ÇÏ°Ô µÇ¸é ÀÚ³à¸¦ ¸î ¸íÀÌ³ª °®°í ½ÍÀºÁö?"¶ó°í ¹°¾ú´Ù. ³²º¸¶ó´Â "Á¦°¡ ¸¹Àº ÇüÁ¦ ¼Ó¿¡¼­ ÀÚ¶ó¼­ ±×·±Áö ¼ÖÁ÷È÷ ¸¹Àº °Ç ºÎ´ã½º·´´Ù"¶ó¸é¼­µµ "Àû´çÈ÷ 4¸í Á¤µµ?"¶ó°í ¸»ÇØ ¿ª½Ã 13³²¸Å Àå³à´Ù¿î ³²º¸¶óÀÇ ´ë´ä¿¡ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

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