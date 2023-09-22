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¹®Áö¿¬ ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2023-09-22 07:46:27
Á¦2È¸ Ã»·æ½Ã¸®Áî¾î¿öÁî(Bluedragon Series Awards) ·¹µåÄ«ÆêÀÌ 19ÀÏ ÀÎÃµ ÆÄ¶ó´ÙÀÌ½º½ÃÆ¼¿¡¼ ¿·È´Ù. ³²ÀÚ ¿¹´ÉÀÎ»óÀ» ¼ö»óÇÑ À¯Àç¼®ÀÌ ¼ö»ó¼Ò°¨À» ¸»ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÎÃµ=Á¤Àç±Ù ±âÀÚ cjg@sportschosun.com/2023.07.19/
[½ºÆ÷Ã÷³ë¼± ¹®Áö¿¬ Á¤ºû ±âÀÚ] ¿¹´ÉÀÎ À¯Àç¼®(51)ÀÌ 'µµÀü'¿¡ ´ëÇØ ¸»Çß´Ù.
À¯Àç¼®Àº Á¦2È¸ Ã»·æ½Ã¸®Áî¾î¿öÁî¿¡¼ 'ÇÃ·¹ÀÌÀ¯ ·¹º§¾÷'À» ÅëÇØ ³²ÀÚ ¿¹´ÉÀÎ»óÀÇ ÁÖÀÎ°øÀÌ µÆ´Ù. 'ÇÃ·¹ÀÌÀ¯' ½Ã¸®Áî´Â Á¦ÀÛÁø¿¡°Ôµµ À¯Àç¼®¿¡°Ôµµ 'µµÀü'ÀÌ µÆ´ø ÇÁ·Î±×·¥. ½Ç½Ã°£ ¼ÒÅë ¹æ¼ÛÀÌ¶ó´Â »ö´Ù¸¥ ½Ãµµ¸¦ Á¢¸ñÇØ ¿À·ÎÁö À¯Àç¼® È¦·Î ¹Ì¼ÇÀ» ÇØ°áÇØ³ª°£´Ù´Â Á¡¿¡¼ Èï¹Ì°¡ ´õÇØÁ³°í, µÎ ¹øÂ° ½ÃÁð±îÁö ¼º°øÀûÀ¸·Î ¸¶ÃÆ´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇØ À¯Àç¼®Àº ÃÖ°íÀÇ ¿¹´ÉÀÎ ÀÚ¸®¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
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Á¦2È¸ Ã»·æ½Ã¸®Áî¾î¿öÁî(Bluedragon Series Awards, BSA)¿¡¼ ³²ÀÚ¿¹´ÉÀÎ»óÀ» ¼ö»óÇÑ À¯Àç¼®ÀÌ ½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡ ¾Õ¼ Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¸ñµ¿=Çã»ó¿í ±âÀÚwook@sportschosun.com/2023.08.08/
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Á¦2È¸ Ã»·æ½Ã¸®Áî¾î¿öÁî(Bluedragon Series Awards, BSA)¿¡¼ ³²ÀÚ¿¹´ÉÀÎ»óÀ» ¼ö»óÇÑ À¯Àç¼®ÀÌ ½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡ ¾Õ¼ Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¸ñµ¿=Çã»ó¿í ±âÀÚwook@sportschosun.com/2023.08.08/
¿øÅéÀ¸·Î ¿¹´ÉÀ» ÀÌ²ø¾î°£´Ù´Â °Íµµ ½¬¿î ÀÏÀº ¾Æ´Ï¾ú´Ù. ÇöÀç À¯Àç¼®ÀÌ ÁøÇàÀ» ÀÌ²ø¾î¾ß ÇÏ´Â ¿¹´ÉÀº ¸¹Áö¸¸, 'ÇÃ·¹ÀÌÀ¯'´Â Ã³À½ºÎÅÍ ¸¶Áö¸·±îÁö Á¤¸» È¦·Î ¸ðµç °ÍÀ» ÇØ¾ß¸¸ ÇÏ´Â ½Ç½Ã°£ ÇÁ·Î±×·¥. À¯Àç¼®Àº "ÇÑÆíÀ¸·Î´Â ±¦ÂúÀ»±î »ý°¢Çß´Ù. ±×·±µ¥ °í¹ÎÀ» ÇÏ´Ù º¸´Ï±î ±×·± °í¹ÎÀÌ ÇÁ·Î±×·¥ ÄÜ¼ÁÆ®¿¡ Àß ³ìÀº °Í °°´Ù. Á¦°¡ ²ø°í°£´Ù°í »ý°¢ÇÏ´Â ºÐµéµµ °è½ÃÁö¸¸, Àú´Â Á¦°¡ ²ø°í°£´Ù±â º¸´Ù´Â Èå¸§¿¡ ¸Ã±ä´Ù. Á¦ÀÛÁøÀÌ ±ò¾ÆµÐ ÆÇ, ÁÖ½Ã´Â ¹ÝÀÀ¿¡ µû¶ó ¸Ã±ä´Ù. ±×¸®°í '»ý¹æ¼Û µÎ ½Ã°£ ±¦ÂúÀ»±î?'ÇÏÁö¸¸, ±ä ½Ã°£ÀÏ ¼ö ÀÖÀ½¿¡µµ ºü¸£°Ô ½Ã°£ÀÌ Èê·¯°£´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
Ã»·æ½Ã¸®Áî¾î¿öÁî Æ®·ÎÇÇ´Â À¯Àç¼®ÀÇ ¼ö»ó ¿ª»ç¿¡ ¶Ç ÇÏ³ªÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ ÁÙ, Å« º¸»óÀÌ µÆ´Ù°í. À¯Àç¼®Àº "»õ·Î¿î ½Ãµµ¸¦ ÇÏ´Â ¿ì¸®¿¡°Ô Å« ¼±¹°ÀÌ¾ú´Ù. Á¤¸» »õ·Î¿î µµÀüÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â¹ÝÀ» ¸¶·ÃÇØÁØ °ÍÀÌ ¹Ù·Î Ã»·æ½Ã¸®Áî¾î¿öÁî ¼ö»óÀÌ ¾Æ´Ï¾ú³ª ½Í´Ù. »ý°¢Áöµµ ¸øÇß±â¿¡ ´õ ±â»¼°í ´õ °¨»çÇß´Ù. ¾ÕÀ¸·Î ±×·± µµÀüÀ» °è¼Ó ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
¹®Áö¿¬ ±âÀÚ lunamoon@sportschosun.com
±è¼ö¹Ì, ¸ç´À¸® ¼È¿¸²¿¡ Á¶¾ð ¡°¾Æµé ¹Ù¶÷³¯±î °ÆÁ¤..´Ù¸¥Ò³ º¸°í È® °¥ ¼ö ÀÖ¾î¡±
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1.
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2.
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3.
Â÷ÅÂÇö, ¾Æ³» ¢¾ÃÖ¼®Àº »ý°¢¿¡ ´«¹° ÆãÆã "³ª ÀÌ°Å ¸øÇÏ°Ú¾î" ('¸ù°ñ¸ù°ñ')
4.
Á¶Çö¿µ, Àü ³²Ä£ ¾Ë·º½º ¾ð±Þ¡¦"¹è¿ª ÀÌ¸§ µÎ ´« ÀÇ½É, Ãâ¿¬ °í¹ÎÇß´Ù"(±×³É Á¶Çö¿µ)
5.
À¯³ëÀ±È£ "¹ßÇ° ¾Æ´Ï¸é ¹ÝÇ°"¡¦¿Á¤À¸·Î µû³½ 'º¹ÆÀ ½Â¸®'(±¸ÇØÁàÈ¨Áî)[Á¾ÇÕ]
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1.
[Ç×Àú¿ìON]'³¡³ªÁö ¾Ê¾Ò´Ù' ÇÑ±¹ ¼ö¿µ ÆøÇ³ ¹ßÀü, 'Á¾·á D-1' ÀÌ¹Ì AG ¿ª´ë ÃÖ°í ¼ºÀû °æ½Å
2.
"ÅõÈ¥ÀÇ ³²³à ½ºÄõ½Ã" ÇÑÀÏÀü µ¿¹Ý½Â Äè°Å! åüµ¿¸Þ´Þ È®º¸...³»ÀÏ °È£ ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ¿Í °á½ÂÇà °Ýµ¹[Ç×Àú¿ìON]
3.
'·çÅ°±îÁö »§ ÅÍÁ³´Ù' ½ÃÁð ÃÖ´Ù 18µæÁ¡, KIA ¸¶¿îµå ÃÊÅäÈ...ÇÑ°¡À§ º¸¸§´Þ ¾Æ·¡ ÆîÃÄÁø Å¸°Ý¼î '´õµµ ¸»°í ´úµµ ¸»°í ¿À´Ã¸¸ °°¾Æ¶ó'
4.
Ñû»çºê¸£ '¾îÆæÀú½º' ñé²ª°í AG´ÜÃ¼Àü 3¿¬ÆÐ Äè°Å,±¸º»±æ ùÛÃÖ´Ù ÐÝÅ¸ÀÌ '°ã°æ»ç'[Ç×Àú¿ìÇöÀå]
5.
[Ç×Àú¿ìON]ÇÑ±¹ ³²ÀÚ Á¢¿µ Ã¹ ÐÝ, ¹éÀÎÃ¶ "½Ã»ó´ë¿¡¼ ¾Ö±¹°¡ µè°í ½Í¾ú´Ù"