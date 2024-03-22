ML 78½Â '±«¹°' ¸¸³ª´Âµ¥ "±äÀå ¾ÈµÈ´Ù. ¿ì¸®°¡ ÀÌ±æ °Å´Ï±î..." ·Ñ·º½º¸ÇÀÌ È®½ÅÇÑ ÀÌÀ¯´Â 42¹ø ¿ªÀü½Â+'¿°°¥·®'+'µ¿·áµé'[¹Ìµð¾îµ¥ÀÌ]

±ÇÀÎÇÏ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-03-22 18:46 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-03-22 18:50


22ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï ¼Ò°øµ¿ ·Ôµ¥È£ÅÚ¿¡¼­ ¿­¸° '2024 KBO¸®±× ¹Ìµð¾îµ¥ÀÌ'. Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÈ÷°í ÀÖ´Â LG ¿ÀÁöÈ¯-ÀÓÂù±Ô. ¼Ò°øµ¿=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2024.03.22/

22ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï ¼Ò°øµ¿ ·Ôµ¥È£ÅÚ¿¡¼­ ¿­¸° '2024 KBO¸®±× ¹Ìµð¾îµ¥ÀÌ'. Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖ´Â LG ¿°°æ¿± °¨µ¶°ú ¿ÀÁöÈ¯, ÀÓÂù±Ô. ¼Ò°øµ¿=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2024.03.22/

19ÀÏ Àá½Ç¾ß±¸Àå¿¡¼­ ¿­¸° Å°¿ò°ú LGÀÇ ½Ã¹ü°æ±â, LG°¡ 12´ë1·Î ½Â¸®Çß´Ù. °æ±â Á¾·á ÈÄ ±â»ÝÀ» ³ª´©´Â ¿°°æ¿± °¨µ¶°ú ¿ÀÁöÈ¯ÀÇ ¸ð½À. Àá½Ç=Çã»ó¿í ±âÀÚwook@sportschosun.com/2024.03.19/

[¼Ò°øµ¿=½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ±ÇÀÎÇÏ ±âÀÚ]"»ç½Ç ±äÀåÀÌ º°·Î ¾ÈµÈ´Ù. ¿ì¸®°¡ ÀÌ±æ °Å´Ï±î."

23ÀÏ ¿Ã½ÃÁð °³¸·Àü 5°æ±â Áß ¸ðµç ¾ß±¸ ÆÒµéÀÇ °ü½ÉÀº Àá½Ç·Î ½ò¸°´Ù. ¸ÞÀÌÀú¸®±× 78½ÂÀÇ '±«¹°' ·ùÇöÁøÀÇ º¹±ÍÀüÀÌ ¿­¸®±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÀáÀáÇÏ´ø KBO¸®±×¿¡ ·ùÇöÁøÀÇ º¹±Í´Â ±×¾ß¸»·Î °¡Àå Å« È­Á¦¿´´Ù.

¾ß±¸ÆÒµé¿¡°Õ ¹Ý°¡¿î ´º½ºÁö¸¸ ÇÑÈ­ ÀÌ±Û½º¸¦ Á¦¿ÜÇÑ 9°³ ÆÀ¿¡°Õ ±×¾ß¸»·Î °æ°è °æº¸°¡ ¿ï·È´Ù. ¸ÞÀÌÀú¸®±×¿¡¼­ ¿©ÀüÈ÷ 2,3¼±¹ß Á¤µµ·Î ´øÁú ¼ö ÀÖ´Â ½Ç·ÂÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Âµ¥µµ µ¹¾Æ¿À´Â ·ùÇöÁøÀº ºÐ¸íÈ÷ Áö³­ÇØ 20½ÂÀ» ÇÑ ¿¡¸¯ Æäµð ¸¸Å­ÀÇ À§·ÂÀûÀÎ Åõ¼öÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. LG ¿°°æ¿± °¨µ¶Àº ·ùÇöÁøÀÇ º¹±Í ¼Ò½ÄÀ» µèÀÚ¸¶ÀÚ "°¢ ÆÀ¸¶´Ù 2½Â¾¿Àº ÁÙ¾îµé °Í °°´Ù"°í ¸»ÇÒ Á¤µµ¿´´Ù.

±×¸®°í ¸ðµÎ°¡ ±Ã±ÝÇØ ÇÑ ·ùÇöÁøÀÇ °³¸·Àü µîÆÇ ¿©ºÎ. ÇÑÈ­ÀÇ 23ÀÏ °³¸·ÀüÀº Àá½Ç LGÀüÀÌ¾ú´Ù. Áö³­ÇØ Ã¨ÇÇ¾ðÀÎ LG¿ÍÀÇ °æ±â¿´±â ¶§¹®¿¡ ÇÑÈ­·Î¼­´Â ½Â¸®¸¦ Àå´ãÇÏ±â ½±Áö ¾Ê¾Ò´Ù. ÇÏÁö¸¸ ·ùÇöÁøÀº º¹±ÍÇÏ¸é¼­ °³¸·Àü¿¡ ¸ÂÃç ÇÇÄª ÀÏÁ¤À» Â®°í, ±×¿¡ ¸ÂÃç ½Ã¹ü°æ±â µîÆÇ±îÁö ¸¶ÃÆ´Ù.

±×¸®°í 22ÀÏ ¿­¸° ¹Ìµð¾î µ¥ÀÌ¿¡¼­ ÇÑÈ­ ÃÖ¿øÈ£ °¨µ¶Àº "°³¸·Àü ¼±¹ßÀº ´Ù¸¥ ÆÀ¿¡´Â ¾ø´Â ·ùÇöÁø ¼±¼ö´Ù"¶ó°í ·ùÇöÁøÀÇ °³¸·Àü ¼±¹ßÀ» °ø½Ä ¹ßÇ¥Çß´Ù. LGµµ ÀÌ¹Ì ¿Ü±¹ÀÎ 1¼±¹ß µðÆ®¸¯ ¿£½º¸¦ °³¸·Àü ¼±¹ß·Î ¹àÇûÁö¸¸ ÀÌ³¯ ¿°°æ¿± °¨µ¶ÀÌ °ø½Ä ¹ßÇ¥Çß´Ù.


19ÀÏ Àá½Ç¾ß±¸Àå¿¡¼­ ¿­¸° Å°¿ò°ú LGÀÇ ½Ã¹ü°æ±â, 3È¸¸» 1»ç 1,2·ç LG ¿ÀÁöÈ¯ÀÌ 1Å¸Á¡ 2·çÅ¸¸¦ Ä¡°í ±â»µÇÏ°í ÀÖ´Ù. Àá½Ç=Çã»ó¿í ±âÀÚwook@sportschosun.com/2024.03.19/

19ÀÏ Àá½Ç¾ß±¸Àå¿¡¼­ ¿­¸° Å°¿ò°ú LGÀÇ ½Ã¹ü°æ±â, 2È¸¸» 1»ç 1·ç LG ¿ÀÁöÈ¯ÀÌ 2·çÅ¸¸¦ Ä¡°í ÀÖ´Ù. Àá½Ç=Çã»ó¿í ±âÀÚwook@sportschosun.com/2024.03.19/

18ÀÏ ¼­¿ï °íÃ´½ºÄ«ÀÌµ¼¿¡¼­ '¸ÞÀÌÀú¸®±× ¿ùµåÅõ¾î ¼­¿ï ½Ã¸®Áî 2024' »÷µð¿¡ÀÌ°í ÆÄµå¸®½º¿Í LG Æ®À©½ºÀÇ ¿¬½À°æ±â°¡ ÁøÇàµÆ´Ù. 2È¸¸» 1»ç¿¡¼­ LG ¿ÀÁöÈ¯ÀÌ ¼Ö·ÎÆ÷¸¦ ³¯¸®°í ÀÖ´Ù. °íÃ´=Á¤Àç±Ù ±âÀÚcjg@sportschosun.com/2024.03.18/
LG·Î¼± ·ùÇöÁø°ú °³¸·Àü¼­ ¸¸³ª´Â °ÍÀÌ ºÎ´ãµÉ ¼öµµ ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª LG ÁÖÀå ¿ÀÁöÈ¯Àº °³¸·Àü¼­ ·ùÇöÁø°ú ¸¸³ª´Â °Í¿¡ ´ëÇØ ÅÂ¿¬ÇÑ Ç¥Á¤À» Áö¾ú´Ù.

»ìÂ¦ ¹Ì¼Ò¸¦ ÁöÀº ¿ÀÁöÈ¯Àº "³í¶õÀÌ µÉ ¼öµµ ÀÖ°Ú´Âµ¥¡¦"¶ó°í ÇÏ¸é¼­ "³ª´Â º°·Î ±äÀåÀÌ ¾ÈµÈ´Ù"¶ó°í Çß´Ù. ¿ÀÁöÈ¯Àº "ÇÑÈ­ ÆÀ ÀÚÃ¼°¡ °­ÇØÁø °Íµµ ÀÎÁ¤ÇÏ°í, ÇöÁøÀÌ ÇüÀÌ ¿À½Å °Í¿¡ ´ëÇØ °¨»çÇÏ°Ô »ý°¢ÇÏ´Âµ¥ °³¸·Àü¿¡¼­´Â ¿ì¸®°¡ ÀÌ±æ °Í °°´Ù. ³» »ý°¢Àº ±×·¸´Ù"¶ó°í ÀÚ½ÅÀÖ°Ô ¸»Çß´Ù.

¿ÀÁöÈ¯Àº "¿ì¸®ÆÀÀÌ ÀÛ³â¿¡ Çß´ø °ÍÀ» º¸¸é¼­ È®½ÅÀ» Çß´Ù"¸ç "°æ±â¸¦ Ç®¾î°¡´Â °ÔÀÓ ÇÃ·£ÀÌ ¿ì¸® ¿° °¨µ¶´Ô²²¼­ Á¤¸» ÁÁÀ¸½Ã´Ù. ¼±¹ß ÀÌÈÄ ºÒÆæ ½Î¿òÀÌ³ª ¹øÆ®, µµ·ç, ÀÛÀü µî ¿©·¯ °¡Áö ¹æ¹ýÀ» ¾²½Å´Ù. ±×·¡¼­ °ÆÁ¤ÀÌ Á» ´ú µÈ´Ù"¶ó°í Çß´Ù. ÀÌ¾î "¸¸¾à¿¡ ¿ì¸®°¡ ÇöÁøÀÌ Çü¿¡°Ô 7ÀÌ´× ¹«½ÇÁ¡À» ´ÙÇØµµ 8,9È¸¿¡ ÀÌ±æ °ÍÀÌ´Ù"¶ó¸é¼­ "¿ì¸®°¡ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °Í¸¸ ÀßÇÏ¸é µÈ´Ù. ±×µ¿¾È °³¸·ÀüÇÏ¸é 15³â°£ ¼³šœÂµ ÀÌ¹ø¿£ ±äÀåÀÌ ¾ÈµÇ°í È®½ÅÀÌ ¼±´Ù"¶ó°í ÀÚ½ÅÀÖ°Ô ¸»Çß´Ù.

Áö³­ÇØ ¿ì½ÂÀ» ÇÑ ¿©À¯ÀÏ±î. ¿ÀÁöÈ¯Àº "±×°ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù"¶ó°í ¼±À» ±×¾ú´Ù.

¿ÀÁöÈ¯Àº "¿ì½ÂÀº ÀÌ¹Ì ¸Ó¸´¼Ó¿¡¼­ Áö¿ü´Ù. ¿ì¸® °¨µ¶´ÔÀÇ ¼ºÇâ°ú ¿ì¸® ¼±¼öµéÀÌ °æ±â¸¦ Ç®¾î°¡´Â ´É·ÂÀ» º¸°í ¸»ÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù"¶ó¸é¼­ "¿ì¸®ÆÀÀÌ ÀÛ³â¿¡ 42¹øÀÌ³ª ¿ªÀü½ÂÀ» Çß´Ù. »ç½Ç ÀÌ°Ô ¸»ÀÌ ¾ÈµÈ´Ù. ±×¸¸Å­ Á¤»óÀûÀÎ °ÔÀÓÀ» ¸øÇß´Ù´Â °ÍÀÎµ¥ ±×·±µ¥µµ ÀÌ°å´Ù´Â °ÍÀº ¿ì¸®°¡ ±× ¾È¿¡¼­ ¹«½¼ ÀÏÀÌµç Çß´Ù´Â ¶æÀÌ´Ù. ³ª´Â ±×°ÍÀ» ¹Ï´Â´Ù´Â °Å´Ù. ½ÃÇÕÀ» ¶Ù¸é¼­ ´À³¤ °ÍÀ» ¸»ÇÏ´Â °Í"ÀÌ¶ó¸é¼­ ½ÃÇÕÀ» ÇÏ¸é¼­ ¾òÀº ¿° °¨µ¶°ú µ¿·áµé¿¡ ´ëÇÑ ¹ÏÀ½ÀÌ °³¸·Àü ½Â¸®¸¦ ÀÚ½ÅÇÏ´Â ÀÌÀ¯¶ó°í Çß´Ù.
¼Ò°øµ¿=±ÇÀÎÇÏ ±âÀÚ indyk@sportschosun.com

 
 