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±â»çÀÔ·Â 2024-03-22 18:46 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-03-22 18:50
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±×¸®°í 22ÀÏ ¿¸° ¹Ìµð¾î µ¥ÀÌ¿¡¼ ÇÑÈ ÃÖ¿øÈ£ °¨µ¶Àº "°³¸·Àü ¼±¹ßÀº ´Ù¸¥ ÆÀ¿¡´Â ¾ø´Â ·ùÇöÁø ¼±¼ö´Ù"¶ó°í ·ùÇöÁøÀÇ °³¸·Àü ¼±¹ßÀ» °ø½Ä ¹ßÇ¥Çß´Ù. LGµµ ÀÌ¹Ì ¿Ü±¹ÀÎ 1¼±¹ß µðÆ®¸¯ ¿£½º¸¦ °³¸·Àü ¼±¹ß·Î ¹àÇûÁö¸¸ ÀÌ³¯ ¿°°æ¿± °¨µ¶ÀÌ °ø½Ä ¹ßÇ¥Çß´Ù.
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¼Ò°øµ¿=±ÇÀÎÇÏ ±âÀÚ indyk@sportschosun.com
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1.
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2.
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3.
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4.
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5.
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1.
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2.
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3.
À½¹ÙÆä, ÀÌ ¼±¼ö 'µ¿¹Ý ·¹¾ËÇà' ¿øÇÑ´Ù! °ÀÎÀÌ µ¥·Á°¡´Â °Å¾ß?
4.
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5.
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