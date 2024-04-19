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ÇÑµ¿ÈÆ ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-04-19 14:08
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[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ÇÑµ¿ÈÆ ±âÀÚ] ÅäÆ®³ÑÀÌ '¼ÕÈï¹Î µô·¹¸¶'¸¦ ÇØ°áÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ¿µ±¹ ¾ð·ÐÀÌ ÁöÀûÇß´Ù. ¼ÕÈï¹ÎÀ» ´õ ÀÌ»ó ¼¾ÅÍÆ÷¿öµå·Î È°¿ëÇÒ ¼ö ¾øÀ¸´Ï º»·¡ Æ÷Áö¼ÇÀÎ Ãø¸éÀ¸·Î µ¹·Áº¸³»¾ß ÇÏ´Âµ¥ ±×·¯¸é ¶Ç Áß¾ÓÀ» ¸ÃÀ» °ø°Ý¼ö°¡ ¾ø±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ºÒ°ú Áö³ÇØ ¸»±îÁö¸¸ ÇØµµ ¼ÕÈï¹ÎÀ» °¡¿îµ¥·Î ¿Å±ä ¿£Áö Æ÷½ºÅ×ÄÚ±Û·ç ÅäÆ®³Ñ °¨µ¶ÀÇ ¼±ÅÃÀÌ '½ÅÀÇ ÇÑ ¼ö'¿´´Ù°í Âù¾çÇÏ´ø ÇöÁö ¹Ìµð¾îµéÀÌ ÀÌÁ¦´Â 180µµ µ¹¾Æ¼¹´Ù. Á¶±Ý¸¸ ´õ ÁÖÃãÇß´Ù°¡´Â 2022³âÃ³·³ ÁÖÀü¿¡¼ »©¶ó´Â ÀÌ¾ß±â±îÁö ³ª¿Ã ±â¼¼´Ù.
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3.
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4.
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5.
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3.
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4.
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