[SCÃÊÁ¡] ¾È¹æ±ØÀåºÎÅÍ Ãæ¹«·Î±îÁö »ç·ÎÀâÀº '¾ð´Ï'ÀÇ Èû¡¦Ò³-Ò³ ÁÖÀÎ°ø '¿ö¸Ç½º'°¡ ¶á´Ù

Á¶¹ÎÁ¤ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-07-25 08:00


»çÁøÁ¦°ø=SBS, ÇÃ·¯½º¿¥¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®, ¸¶ÀÎµå¸¶Å©

[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± Á¶¹ÎÁ¤ ±âÀÚ] '¾ð´Ï' ÆÄ¿ö, '¿ö¸Ç½º' Àå¸£¹°ÀÌ ¾È¹æ±ØÀåÀº ¹°·Ð Ãæ¹«·Î±îÁö »ç·ÎÀâÀ¸¸ç ÀÎ±â¸¦ ²ø°í ÀÖ´Ù.


»çÁøÁ¦°ø=SBS
¸ÕÀú ¾È¹æ±ØÀå ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¸¶À½À» »ç·ÎÀâÀ¸¸ç ¿ö¸Ç½º¸¦ ÆîÄ£ ÀÌµéÀº SBS ±ÝÅäµå¶ó¸¶ '±ÂÆÄÆ®³Ê'ÀÇ Àå³ª¶ó¿Í ³²ÁöÇö. ÀÌµéÀº Â÷°©°íµµ ¶ß°Å¿î ¿ö¸Ç½º ÆÄ¿ö·Î ÁÖ¸» ¾È¹æ±ØÀåÀ» ÇÏµåÄ³¸®ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

'±ÂÆÄÆ®³Ê'´Â º£Å×¶û ½ºÅ¸º¯È£»ç Â÷Àº°æ(Àå³ª¶ó)°ú ¿­Ç÷ ½ÅÀÔº¯È£»ç ÇÑÀ¯¸®(³²ÁöÇö)ÀÇ šœÀÇÏ° Ä¡¿­ÇÑ ÀÏ»ó, Çö½ÇÀûÀÎ ¿¡ÇÇ¼Òµå¸¦ ±×¸° µå¶ó¸¶. °¡Ä¡°ü, ¼º°Ý, °æÇèÄ¡, ÀÌÈ¥À» ¹Ù¶óº¸´Â ½Ã°¢±îÁö ´Þ¶óµµ ³Ê¹« ´Ù¸¥ µÎ »ç¶÷ÀÇ Æ¯º°ÇÑ °ü°è¼ºÀº ÈÞ¸Õ ¹ýÁ¤ ¿ÀÇÇ½º¹°ÀÌ´Ù. ±ØÁß Â÷Àº°æ°ú ÇÑÀ¯¸®ÀÇ ÀÌÀ¯ ÀÖ´Â Ãæµ¹ÀÌ ¼­·Î¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¿¡¼­ ¼ºÀåÀ¸·Î º¯È­ÇÏ¸é¼­ °ø°¨ ÀÌ»óÀÇ ¿©¿îÀ» ¼±»çÇÏ°í ÀÖ´Ù.

½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¹ÝÀÀµµ ¶ß°Ì´Ù. Áö³­ 20ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ 4È¸ ½ÃÃ»·üÀº ´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ ±âÁØ ¼öµµ±Ç ½ÃÃ»·ü 14.1%, Àü±¹ ½ÃÃ»·ü 13.7%À» ±â·ÏÇÏ¸ç ÀüÃ¼ ÇÁ·Î±×·¥ µ¿½Ã°£´ë 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.

È­Á¦¼º ¼øÀ§ ¿ª½Ã ³ô´Ù. ±Âµ¥ÀÌÅÍÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç °ø½Ä ÇÃ·§Æû ÆÝµ¦½º(FUNdex)¿¡¼­ ¹ßÇ¥ÇÑ °á°ú¿¡ µû¸£¸é 7¿ù 3ÁÖ Â÷ TV µå¶ó¸¶ ºÎ¹® 1À§, OTT¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ÅëÇÕ Â÷Æ®¿¡¼­µµ 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. Á¾ÇÕ Ãâ¿¬ÀÚ ºÎ¹® È­Á¦¼º ¼øÀ§¿¡¼­ Àå³ª¶ó°¡ 2À§¿¡ ÀÌ¸§À» ¿Ã¸®¸ç Àú·ÂÀ» °ú½ÃÇß´Ù.

Ãæ¹«·Îµµ ¿¹¿Ü°¡ ¾Æ´Ï´Ù.


¿µÈ­ '¸®º¼¹ö' Á¦ÀÛº¸°íÈ¸°¡ 9ÀÏ ¼­¿ï °­³²±¸ »ï¼ºµ¿ ÄÚ¿¢½º¿¡¼­ ¿­·È´Ù. ¹è¿ì Àüµµ¿¬, ÀÓÁö¿¬ÀÌ Æ÷ÅäÅ¸ÀÓÀ» °®°í ÀÖ´Ù. »ï¼ºµ¿=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚpjm@sportschosun.com/2024.07.09/

¿µÈ­ ÆÒµé »çÀÌ¿¡¼­´Â ¿À´Â 8¿ù °³ºÀ ¿¹Á¤ÀÎ Àüµµ¿¬°ú ÀÓÁö¿¬ ÁÖ¿¬ÀÇ '¸®º¼¹ö'°¡ ±â´ëÀÛÀ¸·Î ²ÅÈ÷°í ÀÖ´Ù.

8¿ù 7ÀÏ °³ºÀÀ» ¾ÕµÐ ¿µÈ­ '¸®º¼¹ö'´Â ¸ðµç ÁË¸¦ µÚÁý¾î¾²°í ±³µµ¼Ò¿¡ µé¾î°¬´ø ÀüÁ÷ °æÂû ÇÏ¼ö¿µ(Àüµµ¿¬)ÀÌ Ãâ¼Ò Á÷ÈÄ ´Ü ÇÏ³ªÀÇ ¸ñÀûÀ» ÇâÇØ Á÷ÁøÇÏ´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ ´ã¾Ò´Ù.

±Ø¿¡¼­ Àüµµ¿¬°ú ÀÓÁö¿¬Àº ºñ¸®¿¡ ¿¬·çµÅ °¨¿Á¿¡ ´Ù³à¿Â ¼ö¿µ°ú Ãâ¼ÒÇÑ ¼ö¿µÀÌ ¾ôÈù À¯Èï¾÷¼Ò ¸¶´ã Á¤À±¼± ¿ªÀ» ¸Ã¾Æ È£ÈíÀ» ¸ÂÃá´Ù. Æ¯È÷ Á¤À±¼±Àº ÇÏ¼ö¿µÀ» µ½´Â ¿ÍÁß¿¡µµ ¼ö¿µÀ» ³ë¸®´Â ÀÌµé¿¡°Ô ¼ö¿µÀÇ ÀÏ°Å¼öÀÏÅõÁ·À» º¸°íÇÏ´Â µî Á¶·ÂÀÚÀÎÁö ¹è½ÅÀÚÀÎÁö ¾Ë ¼ö ¾ø´Â ¾Ö¸Å¸ðÈ£ÇÑ °ü°è¸¦ ÀÌ¾î°¥ ¿¹Á¤. °ø°³µÈ Æ¼Àú ¿µ»ó ¼Ó ÀÓÁö¿¬ÀÌ Àüµµ¿¬À» ÇâÇØ "¾ð´Ï"¶ó°í ¿ÜÄ¡´Â Àå¸éÀÌ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼ µî¿¡¼­ È¸ÀÚµÇ¸ç ±â´ë°¨À» ÇÑ²¯ ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù.


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ÀÌ¹Û¿¡ 8¿ù 14ÀÏ °³ºÀ ¿¹Á¤ÀÎ ¿µÈ­ 'ºòÅä¸®'¿¡¼­´Â ¹è¿ì ÀÌÇý¸®¿Í ¹Ú¼¼¿Ï, Á¶¾Æ¶÷ µî MZ ¹è¿ìµéÀÇ '¿ö¸Ç½º'°¡ ºûÀ» ¹ßÇÒ ¿¹Á¤.

'ºòÅä¸®'´Â 1990³â °ÅÁ¦¿¡ À§Ä¡ÇÑ °íµîÇÐ±³¿¡¼­ ¿­Á¤¸¸ °¡µæÇÑ ÃÊÂ¥ Ä¡¾î¸®µù µ¿¾Æ¸® '¹Ð·¹´Ï¾ö °ÉÁî'¸¦ °á¼º, ÇÇ³ª´Â ¿¬½ÀÀ» °ÅÄ¡¸ç ¿ìÁ¤À» ³ª´©´Â ÀÌ¾ß±â´Ù. ±Ø Áß ÀÌÇý¸®´Â ´í½º ÇÏ³ª·Î °ÅÁ¦¸¦ ÆòÁ¤ÇÑ °íµîÇÐ»ý ÇÊ¼± ¿ªÀ», ¹Ú¼¼¿ÏÀº ÇÊ¼±ÀÇ ÀýÄ£ÀÌÀÚ ´í½º ÄÞÇÇ ¹Ì³ª ¿ªÀ» ¸Ã¾Æ ³Ñ»çº® ÄÉ¹Ì½ºÆ®¸®¸¦ ¼±»çÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

°ú°Å '¼ú²Ûµµ½Ã¿©ÀÚµé' '¼­¸¥, ¾ÆÈ©' 'Äý¸ÞÀÌÄ¿' '¸¶ÀÎ' µîÀÇ µå¶ó¸¶³ª ¿µÈ­ '¹Ð¼ö' µîÀÌ ¿ö¸Ç½º¸¦ Àü¸é¿¡ ³»¼¼¿ö È£ÆòÀ» ¹ÞÀº ¹Ù ÀÖ´Ù. ±×¸¸Å­ ´ëÁßµéµµ '¿ö¸Ç½º'¶ó´Â ¼ÒÀç¿¡ È£ÀÇÀûÀÌ¶ó´Â ÀÇ¹Ì´Ù. Æ¯È÷ µå¶ó¸¶ÀÇ °æ¿ì Å¸±ê ½ÃÃ»ÃþÀÌ 2030 ¿©¼ºµéÀÌ±â ¶§¹®¿¡ '¿ö¸Ç½º'´Â ´õ¿í ¼Ò±¸ÇÏ±â ÁÁÀº ¾ÆÀÌÅÛÀ¸·Î Æò°¡¹Þ°í ÀÖ´Ù. ¶§¹®¿¡ ´çºÐ°£ '¿ö¸Ç½º' Àå¸£¹°Àº ²ÙÁØÈ÷ ±âÈ¹µÇ°í ½ÃÀå¿¡ µîÀåÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.


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