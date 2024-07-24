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Á¶¹ÎÁ¤ ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-07-25 08:00
»çÁøÁ¦°ø=SBS, ÇÃ·¯½º¿¥¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®, ¸¶ÀÎµå¸¶Å©
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± Á¶¹ÎÁ¤ ±âÀÚ] '¾ð´Ï' ÆÄ¿ö, '¿ö¸Ç½º' Àå¸£¹°ÀÌ ¾È¹æ±ØÀåÀº ¹°·Ð Ãæ¹«·Î±îÁö »ç·ÎÀâÀ¸¸ç ÀÎ±â¸¦ ²ø°í ÀÖ´Ù.
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Á¶¹ÎÁ¤ ±âÀÚ mj.cho@sportschosun.com
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