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ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-06-27 21:25
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ] ¹è¿ì °í¹Î½Ã°¡ ½ÅÀÔ»ç¿øÀ¸·Î µîÀåÇÏÀÚ ¿ª´ë±Þ È±â¾Ö¾ÖÇÑ ºÐÀ§±â°¡ ÆîÃÄÁ³´Ù.
27ÀÏ Ã¤³Î ½Ê¿À¾ß¿¡¼´Â '1È ¼±°ø°³¤Ó±×°Å µé¾ú¾î? ÀÌ¹ø¿¡ »õ·Î ¿Â ÀÎÅÏÀÌ °í¹Î½Ã¶ó´øµ¥?¤Ó¼ÁøÀÌ³×2' ¿µ»óÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù.
'¼ÁøÀÌ³×' ±âÁ¸ ¸â¹ö ÀÌ¼Áø, Á¤À¯¹Ì, ¹Ú¼ÁØ, ÃÖ¿ì½ÄÀÌ ¸ðµÎ ¸ðÀÎ °¡¿îµ¥ ÇÑ ÀÚ¸®°¡ ºñ¾î ÀÖ¾ú´Ù.
¸â¹öµéÀº "½ÅÀÔÀÌ ´©±¸³Ä"¸ç ¼³·¹ÀÌ´Â ¸ð½À. Æ¯È÷ ¸·³» ÃÖ¿ì½ÄÀÌ °¡Àå ±äÀåÇÏ¸é¼ "Á¦ ¹ØÀ¸·Î µé¾î¿À´ÂÁö, Á¦°¡ ÇÔºÎ·Î ÇÒ¼ö ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÎÁö..ÁÖ¹æÀ¸·Î °¡´Â°ÇÁö È¦·Î °¡´Â°ÇÁö ±Ã±ÝÇÏ´Ù"¸ç ¸·³» Å»ÃâÀÇ ±âÈ¸¸¦ ¿³ºÃ´Ù. ÀÌ¿¡ »çÀå ÀÌ¼ÁøÀº "³Ê°¡ È¦·Î °¥Áö ÁÖ¹æÀ¸·Î °¥Áö ´Ï°¡ ¿Ö Á¤ÇØ?"¶ó°í Å¸¹ÚÇß°í, ÃÖ¿ì½ÄÀº "¾Æ Á¦°¡ ÁÖ¹æÀ¸·Î °¥¼ö ÀÖ±¸³ª. Á¦°¡ ¾îµð°¡µç Èûµç°É °°ÀÌ °øÀ¯ÇÒ¼ö ÀÖ´Â ³ªÀÌ°¡ Àúº¸´Ù ¾î·Á¾ßµÇÁö ¾ÊÀ»±î"¶ó°í Á¤Á¤Çß´Ù.
³ª¿µ¼® PD´Â "½ÅÀÔ»ç¿ø ¸éÁ¢ °°Àº°Å¶ó°í »ý°¢ÇÏ½Ã°í ¹°¾îº¼°Å »ý°¢ÇØ¶ó"¶ó°í ½ÅÀÔÀ» µ¥¸®¤Ã °¬´Ù.
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°í¹Î½Ã°¡ µîÀåÇÏÀÚ ÃÖ¿ì½ÄÀº '¸¶³à'¿¡¼ È£ÈíÀ» ¸ÂÃè°í Á¤À¯¹Ì´Â '¶óÀÌºê'·Î È£ÈíÀ» ¸ÂÃá »çÀÌ¶ó ¹Ý°¡¿òÀ» Ç¥Çß´Ù. ÀÌ¼Áø°ú ¹Ú¼ÁØÀº ÃÊ¸é.
³ª¿µ¼®PD´Â "¹Î½Ã ¾¾ ¿À±â Àü¿¡ ´©°¡ ¿ÃÁö ÀÌ¾ß±âÇÏ°í ÀÖ¾ú´Âµ¥ ÃÖ¿ì½ÄÀÇ ±âÁØÀÌ ¾ÆÁÖ ³ô´õ¶ó"¶ó°í ³î·È°í, ¹Ú¼ÁØµµ "¿ì½ÄÀÌ ÁøÂ¥ ²Á´ë°Åµç¿ä. Á¦ÀÏ ±î´Ù·Ó°Ô ±¼¾ú´Ù"°í ³Ê½º·¹¸¦ ¶³¾ú´Ù.
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°í¹Î½Ã´Â "¼ºù ¼³°ÅÁö¸¦ ÀßÇÒ¼ö ÀÖ´Ù"¸ç "°í±êÁý ¾Ë¹Ù Ä«Æä ¾Ë¹Ù ´Ù ÇØºÃ´Ù"°í ½ÅÀÔÀÇ ÆÐ±â¸¦ º¸¿©Áá´Ù. ³ª¿µ¼® PD´Â "½ÇÁ¦ È¸»çµµ ´Ù³æ¾ú´Ù. ¿þµùÇÃ·¡³Ê Á¶Á÷¿¡¼ Á¦ÀÏ »¡¸® ½ÂÁøÇÑ »ç¶÷ÀÌ¾ú´Ù°í ÇÑ´Ù"°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
°í¹Î½Ã´Â "¿ä¸®µµ °è¼Ó ¿¬½ÀÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.¸Þ´º¸¦ ¸ð¸£Áö¸¸ ÀÌ»ç´Ô°ú ºÎÀå´ÔÀÌ °è¼Å¼ Àú¿¡°Ô ½ÃÅ°Áö´Â ¾ÊÀ¸½Ã°ÚÁö¸¸ ¹è¿ö °¡¸é ÁÖ¹æ¿¡¼ µµ¿òÀÌ µÉ°Í °°¾Æ ¿¬½ÀÇÏ°í ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¼ÁøÀº "»çÈ¸»ýÈ° Á¤¸» ÀßÇÑ´Ù"°í ¸¸Á·°¨À» Ç¥ÇÏ°í Á¤À¯¹Ì´Â "¿ª´ë±ÞÀ¸·Î È±â¾Ö¾ÖÇÏ´Ù"¶ó¸ç °í¹Î½ÃÀÇ ³²´Ù¸¥ ÀÏ¸Ó¸®¸¦ ´À²¼´Ù.
´Ù¸¸ À¯ÀÏÇÏ°Ô ÃÊ±äÀåÇÑ »ç¶÷Àº ÃÖ¿ì½Ä. ±×´Â "ÃÖ°í·Î »¡¸® ½ÂÁøÀ» ÇÏ½Å´Ù°í ÇØ¼ ¿Í ³ ¾î¶»°Ô ÇØ¾ßÇÏÁö ½Í´Ù"°í ¾¹¾µÇØÇß´Ù. ÀÌ¼ÁøÀº "¿ì½ÄÀÌ°¡ ¿©±â¼ Á¦ÀÏ ½ÂÁøÀÌ ´À¸®´Ù. 4³âÂ° ÀÎÅÏ"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. °í¹Î½Ã´Â "±Ã±ÝÇß´Ù. ÀÌ¹ø¿¡ ¿ì½ÄÀÌ ¿Àºü°¡ ½ÂÁøÀ» ÇÏ½Ã´Â°ÇÁö"¶ó°í ¹°¾ú°í, ÀÌ¼ÁøÀº Ã¹´«¿¡ ¸¶À½¿¡ µç ½ÅÀÔ °í¹Î½Ã¿¡°Ô "¾î¶»°Ô ÇÒ±î"¶ó°í ¹°¾î ¾ÖÁ¤À» µå·¯³Â´Ù.
ÀÌ³¯ ³ª¿µ¼®PD´Â "¾ÆÀÌ½½¶õµå¿¡¼ ±¹¹°¿ä¸® ÆÇ´Ù"°í ³ª¶ó¿Í ¸Þ´º¸¦ °ø°³ÇØ ¸â¹öµéÀÇ È¯È£¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
¿µ»ó ¼Ó¿¡´Â ¾ÆÀÌ½½¶õµå ¿µ¾÷¿¡ ¹Ù»Û ¸â¹öµéÀÇ ¸ð½À°ú ¿À·Î¶ó¸¦ ¹ß°ßÇÏ°í Çàº¹ÇØÇÏ´Â ¸ð½Àµµ °ø°³µÆ´Ù.
ÇÑÆí ¾ÆÀÌ½½¶õµå¿¡ ¿ÀÇÂÇÑ '¼ÁøÀÌ³× 2È£Á¡'Àº 28ÀÏ ¹ã 8½Ã 40ºÐ Ã¹ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.
lyn@sportschosun.com
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¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[¹éÁöÀºÀÇ¹é¸¶µð] "Á¦´Ï »ìÂÈ´Ù"¡¦ºí·¢ÇÎÅ© Á¦´Ï, '¿ùÅ¬' ¸ö¸Å¿¡µµ ÁöÀûÁúÀ»?
2.
ÀÎ¼øÀÌ, ·°¼Å¸® ÇÑ°ºä ´ëÀúÅÃ °ø°³.."1970³â °¡Á¤ÇüÆíÀ¸·Î °ø¿¬ ½ÃÀÛ"('Áö±Ý, ÀÌ ¼ø°£')
3.
[SCÀÌ½´] 'ÇØº´´ë ÀÔ´ë' ±×¸® "ÀÔ´ë ´çÀÏ Ý«±è±¸¶ó ¾È ºÎ¸¦ °Í"¡¦¹«½¼ ÀÏ? ('±×¸®±¸¶ó')
4.
'ÃÖ¹ÎÈ¯°ú ÀÌÈ¥' À²Èñ, ½ºÆ®·¹½º È£¼Ò "¾ó±¼ÀÌ ³¸®°¡ ³µ´Ù"
5.
¾ÈÀç¿í "Ý« ¶°³Áö ¹Ý ³â, º»°¡ Ã³À½ ¹æ¹®¡¦ºóÀÚ¸® ´À²¸Á®" ¸Ô¸Ô ('¾Æºü´Â ²ÉÁß³â')
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
'Ä¸Æ¾' ¼ÕÈï¹Î ¾ÆÁÖ µçµçÇÏ°Ú´Ù...'ÃÊ½Å¼º À¯¸ÁÁÖ ¼öµÎ·è' ÅäÆ®³Ñ ¹Ì·¡´Â Âù¶õÇÏ´Ù
2.
"154§° ´øÁ®µµ ¸Â¾Æ³ª°¡´Ï±î" Àü³¯ 6½ÇÁ¡ ºÎÁøÀÌ 'ÅðÃâ' °áÁ¤Å¸ ¾Æ´Ï´Ù. ½Ç¸Á¸¸ ³²±ä 20½Â ¿¡ÀÌ½ºÀÇ 3¹øÂ° ½ÃÁð [Àá½ÇÆ÷Ä¿½º]
3.
'¹®Ã¼ºÎ ±¹Á¤³ó´ÜXºí·¢¸®½ºÆ® ¼¼·Â ÀçµîÀå'¸ñ¼Ò¸® ³ôÀÎ ÀÌ±âÈï È¸Àå "´ëÇÑÃ¼À°È¸Àå »©°í ¿¬ÀÓ±ÔÁ¤ ÆóÁö ½ÂÀÎÇØ´Þ¶ó"[´ëÀÇ¿øÃÑÈ¸ ÇöÀå]
4.
'Ãæ°Ý 4¿¬ÆÐ' ÈÄ 2±ºÇà, ´Ù½Ã µ¹¾Æ¿Â ¹®µ¿ÁÖ...ÈÄ¹Ý±â LGÀü ÅëÇØ º¹±ÍÇÑ´Ù [´ëÀü ÇöÀå]
5.
º¹±ÍÁØºñ ¿Ï·á! µ¹¾Æ¿Â ÁÂ¿Ï ¿¡ÀÌ½º, ÀÌ¹ø¿£ 4ÀÌ´× ¹«½ÇÁ¡ 'ÄèÅõ'¡¦Èñ¸ÁÂù ÈÄ¹Ý±â ²Þ²Û´Ù [SCÇ»Ã³½º]