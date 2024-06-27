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ÀÌÁöÇö ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-06-27 18:30



[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±´åÄÄ ÀÌÁöÇö ±âÀÚ] ¹«´õ¿î ¿©¸§À» ¸Â¾Æ '¼ôÄÆ'À¸·Î º¯½ÅÇÑ ½ºÅ¸µéÀÌ ´«±æÀ» ²ö´Ù.

27ÀÏ ÀÌ¿¬Èñ´Â "´õ¿ö¿ä. ÂªÀº¸Ó¸® ¼ÒÈ¯"ÀÌ¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù. °ø°³ÇÑ »çÁø¿¡´Â ÀÌ¿¬Èñ°¡ ºê¶ó¿î ÄÃ·¯ÀÇ ¼ôÄÆ ½ºÅ¸ÀÏ·Î º¯½ÅÇß´Ù.

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ÀÌ¿¬Èñ´Â Áö³­ 2020³â 2¼¼ ¿¬»óÀÇ ºñ¿¬¿¹ÀÎ°ú °áÈ¥Çß´Ù. °áÈ¥ 4³â ¸¸¿¡ ÃÖ±Ù ÀÓ½Å ¼Ò½ÄÀ» ¾Ë¸° ±×´Â Ãâ»ê ¿¹Á¤ÀÏÀº 9¿ùÀÌ´Ù.


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±èÅÂ¸®´Â ¿ÃÇØ ¹æ¿µ ¿¹Á¤ÀÎ tvN µå¶ó¸¶ 'Á¤³âÀÌ' ÃÔ¿µ ¶§¹®¿¡ ¼ôÄÆÀ¸·Î º¯½ÅÇÑ µí º¸ÀÌ´Ù. 'Á¤³âÀÌ'´Â 1950³â´ë ÇÑ±¹ÀüÀï Á÷ÈÄ, ¼Ò¸® ÇÏ³ª¸¸Å­Àº Å¸°í³­ ¼Ò³à Á¤³â(±èÅÂ¸®)ÀÇ ¿©¼º±¹±Ø´Ü ÀÔ¼º°ú ¼ºÀå±â¸¦ ±×¸°´Ù. ±èÅÂ¸®´Â ±¹±Ø¹è¿ì°¡ µÇ±â À§ÇØ ¸ñÆ÷¿¡¼­ Ç÷Ç÷´Ü½ÅÀ¸·Î »ó°æÇÑ ÆÇ¼Ò¸® ÃµÀç¼Ò³à 'À±Á¤³â' ¿ªÀ¸·Î ¿­¿¬À» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.


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Ä«¶ó´Â ¿À´Â 7¿ù ±¹³»¿¡ ½Å°îÀ» ¹ß¸ÅÇÏ°í, 8¿ù ÀÏº» µµÄì¿Í ¿À»çÄ«¿¡¼­ ¿ÏÀüÃ¼ ÄÜ¼­Æ® 'KARASIA'¸¦ °³ÃÖÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

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