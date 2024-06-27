¾ß±¸
Ãà±¸
³ó±¸
°ñÇÁ
¹è±¸
Á¾ÇÕ
¿¬¿¹
¶óÀÌÇÁ
Æ÷Åä
¸¸È
Diva
À¯Æ©ºê
|
³×ÀÌ¹öTV
¿¬¿¹
¿¬¿¹
"ÂªÀº¸Ó¸® ¼ÒÈ¯"¡¦ÀÌ¿¬Èñ¡¤±èÅÂ¸®¡¤°Áö¿µ, ¸Å·ÂÀûÀÎ 'Àß»ý»Ý' ¾ð´Ïµé [SCÀÌ½´]
ÀÌÁöÇö ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-06-27 18:30
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±´åÄÄ ÀÌÁöÇö ±âÀÚ] ¹«´õ¿î ¿©¸§À» ¸Â¾Æ '¼ôÄÆ'À¸·Î º¯½ÅÇÑ ½ºÅ¸µéÀÌ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
27ÀÏ ÀÌ¿¬Èñ´Â "´õ¿ö¿ä. ÂªÀº¸Ó¸® ¼ÒÈ¯"ÀÌ¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù. °ø°³ÇÑ »çÁø¿¡´Â ÀÌ¿¬Èñ°¡ ºê¶ó¿î ÄÃ·¯ÀÇ ¼ôÄÆ ½ºÅ¸ÀÏ·Î º¯½ÅÇß´Ù.
¹Î¼Ò¸Å·Î ½Ã¿øÇÔÀ» ´õÇÑ ÀÌ¿¬Èñ´Â Ãâ»êÀ» ¾ÕµÎ°í ¹àÀº ¹Ì¼Ò°¡ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
ÀÌ¿¬Èñ´Â Áö³ 2020³â 2¼¼ ¿¬»óÀÇ ºñ¿¬¿¹ÀÎ°ú °áÈ¥Çß´Ù. °áÈ¥ 4³â ¸¸¿¡ ÃÖ±Ù ÀÓ½Å ¼Ò½ÄÀ» ¾Ë¸° ±×´Â Ãâ»ê ¿¹Á¤ÀÏÀº 9¿ùÀÌ´Ù.
±×·±°¡ ÇÏ¸é, ±èÅÂ¸®µµ ÀÌ³¯ ¼ôÄÆÀ¸·Î º¯½ÅÇÑ ¸ð½ÀÀ» °ø°³Çß´Ù. ¼ôÄÆÀ» ¿Ïº®ÇÏ°Ô ¼ÒÈÇÑ ±èÅÂ¸®´Â ¸Å·ÂÀûÀÎ ¹Ì¼Ò·Î ½Ã¼±À» »ç·Î Àâ¾Ò´Ù.
±âÁ¸ÀÇ ±ä Çì¾î½ºÅ¸ÀÏ¿¡¼ ¿À·£¸¸¿¡ ¼ôÄÆÀ¸·Î µ¹¾Æ ¿Â ±èÅÂ¸®´Â µ¶º¸ÀûÀÎ ¸Å·ÂÀ» ÀÚ¶ûÇß´Ù.
±èÅÂ¸®´Â ¿ÃÇØ ¹æ¿µ ¿¹Á¤ÀÎ tvN µå¶ó¸¶ 'Á¤³âÀÌ' ÃÔ¿µ ¶§¹®¿¡ ¼ôÄÆÀ¸·Î º¯½ÅÇÑ µí º¸ÀÌ´Ù. 'Á¤³âÀÌ'´Â 1950³â´ë ÇÑ±¹ÀüÀï Á÷ÈÄ, ¼Ò¸® ÇÏ³ª¸¸ÅÀº Å¸°í³ ¼Ò³à Á¤³â(±èÅÂ¸®)ÀÇ ¿©¼º±¹±Ø´Ü ÀÔ¼º°ú ¼ºÀå±â¸¦ ±×¸°´Ù. ±èÅÂ¸®´Â ±¹±Ø¹è¿ì°¡ µÇ±â À§ÇØ ¸ñÆ÷¿¡¼ Ç÷Ç÷´Ü½ÅÀ¸·Î »ó°æÇÑ ÆÇ¼Ò¸® ÃµÀç¼Ò³à 'À±Á¤³â' ¿ªÀ¸·Î ¿¿¬À» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¶Ç Ä«¶ó °Áö¿µµµ "»ç³»¾ÆÀÌ°¡ ¿©šœ³×"¶ó¸ç ¿©·¯ ÀåÀÇ »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù. °ËÁ¤ ¹Î¼Ò¸Å¸¦ ÀÔ°í »ýµ¿°¨ ³ÑÄ¡´Â Ç¥Á¤À» Áþ´Â ±×´Â ¼ôÄÆ º¯½ÅÀ¸·Î ±Í¿©¿î ¸Å·Âµµ ´õÇß´Ù.
Æ¯È÷ ±ä »ý¸Ó¸®¸¦ ¿À·£±â°£ ÇØ¿À´ø °Áö¿µÀÌ ¼ôÄÆÀ¸·Î ÆÄ°Ý º¯½ÅÇØ ´«±æÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù. 'Àß»ý»Ý'ÀÇ ¹Ì¸ð·Î ÆÒµéÀÇ ¸¶À½À» »ç·Î Àâ°í ÀÖ´Ù.
Ä«¶ó´Â ¿À´Â 7¿ù ±¹³»¿¡ ½Å°îÀ» ¹ß¸ÅÇÏ°í, 8¿ù ÀÏº» µµÄì¿Í ¿À»çÄ«¿¡¼ ¿ÏÀüÃ¼ ÄÜ¼Æ® 'KARASIA'¸¦ °³ÃÖÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
olzllovely@sportschosun.com
Á¶À±Èñ ¡°ÀÌµ¿°Ç°ú °áÈ¥ ½ÇÆÐÇßÁö¸¸ ´Ù½Ã µµÀü..¿ë±â ÀÖ´Â ¾ö¸¶ µÇ°íÆÄ¡±
°¡Á· Á×À½ ¾Õµ×´Âµ¥ ¡°Á¶¿ëÈ÷ ¿ì¼¼¿ä¡±..ÃÔ¿µ Á¦ÀÛÁø °©Áú ³í¶õ
¹ÚÃ¶, ÀÌº´Çå µ¿»ý ÀÌÁö¾È ¼Õ±Ý¿¡ ±ôÂ¦ ¡°Ñû ¿Ü¸ð ¾È ºÁ¡±
¹Ù´Ù ¹Ø À¯°ñÇÔ ¹ß°ßÇÑ ´ÙÀÌ¹ö, ±íÀº °÷À¸·Î ¿Å°Ü 'Âù»ç'
¾ÆÀÌ ¾à »ç·¯°¡´ø ¿©¼º, ºñ´Ü¹ìÀÌ »ïÄÑ..¸ñ°ÝÇÑ ³²Æí 'Ãæ°Ý'
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[¹éÁöÀºÀÇ¹é¸¶µð] "Á¦´Ï »ìÂÈ´Ù"¡¦ºí·¢ÇÎÅ© Á¦´Ï, '¿ùÅ¬' ¸ö¸Å¿¡µµ ÁöÀûÁúÀ»?
2.
ÀÎ¼øÀÌ, ·°¼Å¸® ÇÑ°ºä ´ëÀúÅÃ °ø°³.."1970³â °¡Á¤ÇüÆíÀ¸·Î °ø¿¬ ½ÃÀÛ"('Áö±Ý, ÀÌ ¼ø°£')
3.
[SCÀÌ½´] 'ÇØº´´ë ÀÔ´ë' ±×¸® "ÀÔ´ë ´çÀÏ Ý«±è±¸¶ó ¾È ºÎ¸¦ °Í"¡¦¹«½¼ ÀÏ? ('±×¸®±¸¶ó')
4.
'ÃÖ¹ÎÈ¯°ú ÀÌÈ¥' À²Èñ, ½ºÆ®·¹½º È£¼Ò "¾ó±¼ÀÌ ³¸®°¡ ³µ´Ù"
5.
¾ÈÀç¿í "Ý« ¶°³Áö ¹Ý ³â, º»°¡ Ã³À½ ¹æ¹®¡¦ºóÀÚ¸® ´À²¸Á®" ¸Ô¸Ô ('¾Æºü´Â ²ÉÁß³â')
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
'Ä¸Æ¾' ¼ÕÈï¹Î ¾ÆÁÖ µçµçÇÏ°Ú´Ù...'ÃÊ½Å¼º À¯¸ÁÁÖ ¼öµÎ·è' ÅäÆ®³Ñ ¹Ì·¡´Â Âù¶õÇÏ´Ù
2.
"154§° ´øÁ®µµ ¸Â¾Æ³ª°¡´Ï±î" Àü³¯ 6½ÇÁ¡ ºÎÁøÀÌ 'ÅðÃâ' °áÁ¤Å¸ ¾Æ´Ï´Ù. ½Ç¸Á¸¸ ³²±ä 20½Â ¿¡ÀÌ½ºÀÇ 3¹øÂ° ½ÃÁð [Àá½ÇÆ÷Ä¿½º]
3.
'¹®Ã¼ºÎ ±¹Á¤³ó´ÜXºí·¢¸®½ºÆ® ¼¼·Â ÀçµîÀå'¸ñ¼Ò¸® ³ôÀÎ ÀÌ±âÈï È¸Àå "´ëÇÑÃ¼À°È¸Àå »©°í ¿¬ÀÓ±ÔÁ¤ ÆóÁö ½ÂÀÎÇØ´Þ¶ó"[´ëÀÇ¿øÃÑÈ¸ ÇöÀå]
4.
'Ãæ°Ý 4¿¬ÆÐ' ÈÄ 2±ºÇà, ´Ù½Ã µ¹¾Æ¿Â ¹®µ¿ÁÖ...ÈÄ¹Ý±â LGÀü ÅëÇØ º¹±ÍÇÑ´Ù [´ëÀü ÇöÀå]
5.
º¹±ÍÁØºñ ¿Ï·á! µ¹¾Æ¿Â ÁÂ¿Ï ¿¡ÀÌ½º, ÀÌ¹ø¿£ 4ÀÌ´× ¹«½ÇÁ¡ 'ÄèÅõ'¡¦Èñ¸ÁÂù ÈÄ¹Ý±â ²Þ²Û´Ù [SCÇ»Ã³½º]