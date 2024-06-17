"¶§·ÁÃÄ XX" ¼­ÀåÈÆ, ÀÌÈ¥°¡Á¤¡¤ÇÐ¹ú¡¤Á÷¾÷ µûÁö´Â ¿¹ºñ ½Ã´ì¿¡ ºÐ³ë "°áÈ¥ÇÏÁö¸¶" ('¹°¾îº¸»ì')[Á¾ÇÕ]

±è¼öÇö ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-06-17 21:06 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-06-17 21:29




[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±´åÄÄ ±è¼öÇö±âÀÚ] ¼­ÀåÈÆÀÌ °áÈ¥À» ¹Ý´ëÇÑ´Ù´Â ³²ÀÚÀÇ Áý¾È¿¡ ºÐ³ëÇß´Ù.

17ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ KBS Joy '¹«¾ùÀÌµç ¹°¾îº¸»ì'¿¡¼­´Â 'ÀÌÈ¥ °¡Á¤°ú ÇÐ¹ú, Á÷¾÷ÀÌ ¹®Á¦¶ó °áÈ¥ ¹Ý´ëÇÏ½Ã´Â ºÎ¸ð´Ô²¾ Çã¶ô ¹Þ°í ½Í´Ù'´Â °í¹ÎÀÌ ¼Ò°³µÆ´Ù.

ÀÌ³¯ ³²ÀÚ ÀÇ·ÚÀÎÀº "ÀúÈñ°¡ °áÈ¥À» ÇÏ°í ½ÍÀºµ¥ ¿©ÀÚÄ£±¸ ºÎ¸ð´ÔÀÌ ÀÌÈ¥À» ÇÏ¼Å¼­ ÀÌÈ¥°¡Á¤ÀÌ¶ó´Â °Í ¶§¹®¿¡ °áÈ¥À» ¹Ý´ëÇÏ½Å´Ù. ¾Æ¹öÁö°¡ ½ÉÇÏ½Ã´Ù"¶ó °í¹ÎÀ» ÅÐ¾î³õ¾Ò´Ù.

¹Ý¸é ¿©ÀÚ´Â "ÀúÈñ ¾î¸Ó´Ï´Â ¹Ý´ë »ç½ÇÀ» ¸ð¸£½Å´Ù"¶ó Çß´Ù. ÀÌ¿¡ ¼­ÀåÈÆÀº "ÀÌ°Å ³ª¿À¸é ¾î¸Ó´Ï°¡ ¿­¹ÞÀ¸½Ç °Å °°´Ù"¶ó°í °ÆÁ¤Çß´Ù. ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ °áÈ¥À» ÇÏ¶ô ¹Þ°í½Í´Ù´Â Ä¿ÇÃ.

³²ÀÚ´Â "¿©ÀÚÄ£±¸¿Í´Â °ÔÀÓÀ» ÇÏ´Ù°¡ ¾Ë°Ô µÆ´Ù. ¿©ÀÚÄ£±¸ ºÎ¸ð´Ô²²´Â ÀÛ³â¿¡ ¸ÕÀú ÀÎ»ç¸¦ µå·È´Ù. ±×¸®°í ÀúÈñ ¾î¸Ó´Ï²²¸¸ µû·Î ÀÎ»ç¸¦ µå·È´Ù. ±×·±µ¥ ¿©ÀÚÄ£±¸ ºÎ¸ð´ÔÀÌ ÀÌÈ¥ÇÏ¼Ì´Ù´Â °Ô °É¸°´Ù ÇÏ¼Ì´Ù. ¾Æ¹öÁö²²´Â ¼Ò°³Á¶Â÷ ¸øÇß´Ù. 'Àý´ë ¾ÈµÈ´Ù'°í ÇÏ½Ã´õ¶ó"¶ó Çß´Ù.

ÀÌ¾î "´Ù¸¥ °Íµµ ÀÖ´Âµ¥ ±×°Ô ´õ Å©´Ù. °áÈ¥ÇÒ »ó´ëÀÇ ÇÐ¹ú°ú Á÷¾÷ÀûÀÎ °Íµµ ¹®Á¦´Ù"¶ó Çß´Ù. ÀÌ¿¡ ¼­ÀåÈÆÀº ³²ÀÚÀÇ ÇÐ±³¸¦ ¹°¾ú°í '¿¬¼¼´ëÇÐ±³ ¿øÁÖÄ·ÆÛ½º'¶ó´Â ¸»¿¡ "³» ÈÄ¹è³×"¶ó°í ´çÈ²Çß´Ù.


¿©ÀÚÄ£±¸´Â Àü¹®´ë¸¦ Á¹¾÷ÇØ º´¿ø ¿ø¹«°ú¿¡¼­ ÀÏÀ» ÇÏ°í ÀÖ¾ú°í ±×°Ô ¹Ý´ë Á¶°ÇÀÌ¶ó´Â ¸»¿¡ ¼­ÀåÈÆÀº "¿äÁò °°Àº ½Ã´ë¿¡ ¹«½¼ ¶×µýÁö °°Àº ¼Ò¸®³Ä. ¿©ÀÚÄ£±¸´Â ±âºÐ ¾È»óÇÏ³Ä'¶ó ¹°¾ú´Ù. ¿©ÀÚ´Â "»ç½Ç Á¶±Ý ´ä´äÇß´Ù"¶ó¸ç ´«½Ã¿ïÀÌ ºÓ¾îÁ³´Ù.

¼­ÀåÈÆÀº "³ª °°À¸¸é ±×·± ¾ê±â¸¦ µéÀ¸¸é È²´çÇÒ °Å °°´Ù. ¿©ÀÚÄ£±¸¸¦ º¸Áöµµ ¾Ê°í °¡Á¤È¯°æ°ú ÇÐ·Â ¶§¹®¿¡ ¹Ý´ëÇÑ´Ù°í ÇÏ¸é ³²ÀÇ Áý ±ÍÇÑ ÀÚ½Ä °¡½¿¿¡ ´ë¸øÀ» ¹ÚÀ¸½Ã´Â °Å´Ù"¶ó°í ´ä´äÇØ Çß´Ù.


¼­ÀåÈÆÀº "¿©ÀÚÄ£±¸º¸´Ù ¾î¸Ó´Ï°¡ ´õ °ÆÁ¤ÀÌ µÈ´Ù. ¸¶À½ÀÌ ¾î¶°½Ç±î. ³»°¡ ¿©ÀÚÄ£±¸ ¾î¸Ó´Ï¸é Á×¾îµµ °áÈ¥ ¾È½ÃÅ²´Ù. ÀÚ½ÄÀ» À§ÇÑ´Ù´Â ¸¶À½ÀÌ½ÇÅÙµ¥ ±×·¯Áö ¸¶¼Å¶ó. ³²¿¡°Ô »óÃ³ÁÖ°í ÀßµÉ ¼ö°¡ ¾ø´Ù. ³­ ¿©ÀÚÄ£±¸°¡ Çì¾îÁ³À½ ÁÁ°Ú´Ù. °áÈ¥À» ÇØµµ ¹®Á¦°¡ »ý±æ °Å´Ù. ´Ù½Ã »ý°¢ÇØºÁ¶ó. ³ÊÈñ ¾î¸Ó´Ï ±î¹«·¯Ä¡½Å´Ù. šœ·ÁÃÄ¶ó"¶ó¸ç ºñ¼Ó¾î±îÁö ³²¹ßÇß´Ù.

³²ÀÚ´Â ºÎ¸ð´ÔÀÇ ¸¶À½À» µ¹¸®±â À§ÇØ ¸¶À½À» ´ãÀº ¿µ»óÆíÁö¸¦ º¸³Â´Ù. ³²ÀÚ´Â ¿©ÀÚÄ£±¸ ¾î¸Ó´Ï²²µµ "Á¤¸» »ç¶ûÇÏ°í Àß ÇØÁÙ »çÁøµµ ÀÖ´Ù. Àß µÅ¼­ ÁÁÀº ¸ð½À º¸¿©µå¸®°Ú´Ù"¶ó ´ÙÁüÇß´Ù.

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