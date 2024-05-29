[ÀÎÅÍºä¨é] '¼±¾÷Æ¢' ±èÇýÀ± "¢¾º¯¿ì¼®°ú »ç±Í³Ä°í? »ç¶÷ ÀÏ ¸ð¸£´Ï±î

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¹®Áö¿¬ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-05-29 07:01 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-05-29 07:59


»çÁøÁ¦°ø=¾ÆÆ¼½ºÆ®ÄÄÆÛ´Ï

[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ¹®Áö¿¬ ±âÀÚ] ¹è¿ì ±èÇýÀ±(28)ÀÌ º¯¿ì¼®°úÀÇ ÄÉ¹Ì¸¦ ¾ð±ÞÇß´Ù.

±èÇýÀ±Àº ÃÖ±Ù ¼­¿ï °­³²±¸ÀÇ ÇÑ Ä«Æä¿¡¼­ ½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±°ú ¸¸³ª tvN ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ '¼±Àç ¾÷°í Æ¢¾î'(ÀÌ½ÃÀº ±Øº», À±Á¾È£ ±èÅÂ¿± ¿¬Ãâ)ÀÇ Á¾¿µ ÀÎÅÍºä¿¡ ÀÓÇß´Ù.

½ÇÁ¦·Î '»ç±Í¶ó'´Â ÆÒµéÀÇ ¿äÃ»ÀÌ ¼âµµÇÏ´Â °Íµµ µÎ »ç¶÷ÀÇ ÄÉ¹Ì½ºÆ®¸® ¶§¹®ÀÏ ÅÍ. ±èÇýÀ±Àº "ÀÌ¹ø ÀÛÇ°À» ÅëÇØ¼­ ¼­·Î Ã³À½ ´ëÈ­¸¦ ÇØºÃ´Âµ¥, ±²ÀåÈ÷ ½±°Ô Ä£ÇØÁú ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. ¸¹ÀÌ ¹è·Á¸¦ ÇØÁÖ´õ¶ó. ¿·Áý ¿Àºü°°À¸¸é¼­µµ. ¹°·Ð ±×·± ¿·Áý ¿Àºü´Â ÀÖ±â ÈûµéÁö¸¸, ¿·Áý ¿Àºü °°Àº ´ÙÁ¤´Ù°¨ÇÑ ´À³¦ÀÌ ÀÖ´Ù. ¿Àºü°¡ Àú¸¦ ¸¹ÀÌ ±Í¿©¿öÇØÁÖ´Âµ¥ Á¤¸» °¨»çÇÑ ÀÏ"ÀÌ¶ó¸é¼­ "»ç¶÷ ÀÏÀº ¾î¶»°Ô µÉÁö ¸ð¸£Áö¸¸, ÁÁÀº µ¿·á"¶ó°í ¸»ÇØ Èå¹µÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ ¶ç°Ô Çß´Ù.

±èÇýÀ±Àº ½ÇÁ¦ ÀÌ»óÇüÀ» ¹¯´Â Áú¹®¿¡ "°°ÀÌ ÀÖÀ» ¶§ Çàº¹ÇÏ°í ¿ôÀ½µµ ¸¹ÀÌ ³ª°í ÄÚµå°¡ Àß ¸Â´Â »ç¶÷"ÀÌ¶ó°í ´äÇß´Ù. ÀÌ¿¡ "¿·Áý ¿Àºü °°Àº ³²ÀÚ³Ä"°í ±âÀÚ°¡ ¹¯ÀÚ ¿ôÀ¸¸ç "±×·± ¿·Áý ¿Àºü´Â ¾ø´Ù"°í Çß°í, Å°´Â 190cm Á¤µµ¸é µÇ´À³Ä´Â ³î¸²¿¡µµ "Àü Àúº¸´Ù Å©¸é µÈ´Ù"°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æšœ´Ù.


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±èÇýÀ±Àº ±×µ¿¾È ·Î¿î, ÀÌÀç¿í, ±×¸®°í º¯¿ì¼®¿¡ ÀÌ¸£±â±îÁö ÇÔ²² ¿¬±âÇÑ ¸ðµç ³²ÀÚ ¹è¿ìµéÀ» ½ºÅ¸´ý¿¡ ¿À¸£°Ô ÇÑ °æ·ÂÀÚ. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ±èÇýÀ±Àº "±×·± ¾ê±â¸¦ µéÀ¸¸é ³Ê¹« °¨»çÇÏ°í, Àú¿Í °°ÀÌ ÀÛÇ°À» ÇØ¼­ ±×·¸´Ù±â º¸´Ù´Â ±×ºÐµéÀº ¿ø·¡ Àß µÉ ºÐµéÀÌ ¾Æ´Ï¾ú³ª ½Í´Ù. Á¦°¡ ¿ì¿¬È÷ ±âÈ¸¸¦ Àß ÀâÀº ÀÛÇ°À» ÇÔ²²Çß´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µç´Ù. Á¦ ÁöºÐÀ» ±»ÀÌ ²ÅÀÚ¸é, Å° Â÷ÀÌ¸¦ ´õ µµµå¶óÁö°Ô ÇÏ´Â µ¥¿¡ ÇÑ ¸òÀ» ÇÏÁö ¾Ê¾Ò³ª ½Í´Ù. ¼Õ Å©±â³ª ¹ß Å©±â ¾ÔÀº °Í"ÀÌ¶ó°í Çß´Ù.

ÀÚ½Å°ú ÇÔ²²ÇÑ ¹è¿ìµé Áß °¡Àå »ÑµíÇÏ°Ô ¼ºÀåÇÑ ÀÌ°¡ ÀÖ´À³Ä´Â Áú¹®¿¡ ±èÇýÀ±Àº "°¡Àå »ÑµíÇÑ ¼ºÀåÀº ¾Æ¹«·¡µµ '¼±¾÷Æ¢'¸¦ ÇÏ°í ÀÖ±â¿¡ º¯¿ì¼® ¿Àºü¸¦ ²Åµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù. Á¡Á¡ ¿Àºü°¡ ¸Ö¾îÁö´Â, ¸Ö¸® ¶°³ª´Â ±×ÀÇ µÞ¸ð½ÀÀ» º¸¸é¼­ Ã³À½ºÎÅÍ ºÁ¿Ô´Âµ¥ ¾Æ¹«·¡µµ ±×·¸´Ù. 'À¯ÄûÁî'¿¡ ³ª¿Â °É º¸´Âµ¥ ±×°Ô ¹Ù·Î ¸Ö¾îÁ®°¡´Â ±×ÀÇ µÞ¸ð½ÀÀÌ¾ú´Ù"¸ç ¿ô¾ú´Ù.

±èÇìÀ±Àº º¯¿ì¼®ÀÌ 'À¯ÄûÁî'¿¡¼­ º¸³Â´ø ¿µ»óÆíÁö¸¦ ¶°¿Ã¸®¸ç "Àú¾ß¸»·Î °í¸¿°í, ÇöÀå¿¡¼­ ÀÇÁö¸¦ Çß´ø »ç¶÷ Áß ÇÑ ¸íÀÌ±â¿¡ ±²ÀåÈ÷ °í¸¿´Ù. ±×¸®°í ¹ä »çÁØ´Ù°í ±×·¡¼­, ¾ðÁ¦µç ¿¬¶ôÇØ¼­ ¹äÀ» ¾ò¾î¸Ô´Â °É·Î ÇÏ°Ú´Ù"¸ç "Æò¼Ò¿¡µµ ¿Àºü°¡ ¹äÁý¿¡¼­ ¸¶ÁÖÄ¥ ¶§ °è»êµµ ÇØÁÖ°í °¬°í, ÇöÀå¿¡¼­ ¿Àºü¿¡°Ô ÀÇÁö¸¦ ¸¹ÀÌ ÇÏ±âµµ Çß´Ù. °¨Á¤ÀûÀ¸·Î³ª ±×·² ¶§ ÁýÁßÇØ¾ß ÇÒ ¶§ ¿Àºü°¡ ¿·¿¡¼­ ¸¹ÀÌ µµ¿ÍÁà¼­ ÆíÇÏ°Ô ¿¬±âÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú±â¿¡ °í¸¿°Ô »ý°¢ÇÑ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.


'¼±Àç ¾÷°í Æ¢¾î'´Â ÀÚ½ÅÀ» »ì°Ô ¸¸µé¾îÁá´ø À¯¸í ¾ÆÆ¼½ºÆ® ·ù¼±Àç(º¯¿ì¼®)¸¦ »ì¸®±â À§ÇØ ¿­¼ºÆÒ ÀÓ¼ÖÀÌ Å¸ÀÓ½½¸³À» ÇÏ´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ ´ãÀº ÀÛÇ°. ±èÇýÀ±Àº ·ù¼±Àç¸¦ »ì¸®±â À§ÇØ ¼öÂ÷·ÊÀÇ Å¸ÀÓ½½¸³À» °¨¼öÇÏ´Â ÀÎ»ý ¿©ÀÚ ÁÖÀÎ°ø, ÀÓ¼ÖÀ» ¿¬±âÇÏ¸ç È£ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.


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