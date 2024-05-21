[Á¾ÇÕ] "ÃÊ½É ÁöÅ³ °Í"...³Ø½ºÁö, JYP '5¼¼´ë ±×·ì' Æ÷¹® ¿¬ ¿Á¤ ³ÑÄ¡´Â ½Å¿¹
±â»çÀÔ·Â 2024-05-21 08:30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[½ºÆ÷Ã÷W ³ëÀÌ½½ ±âÀÚ] "ÃÊ½É ÀÒÁö ¾ÊÀ» °Í"20ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã ¼¿ï ±¤Áø±¸ ¿¹½º24 ¶óÀÌºêÈ¦¿¡¼ º¸ÀÌ±×·ì NEXZ(³Ø½ºÁö/Åä¸ð¾ß À¯¿ì ÇÏ·ç ¼Ò°Ç ¼¼ÀÌÅ¸ ÈÞÀÌ À¯Å°)°¡ µ¥ºß ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ °³ÃÖ, ¹æ¼ÛÀÎ ½Å¾Æ¿µÀÌ ÁøÇàÀ» ¸Ã¾Ò´Ù.
³Ø½ºÁö´Â JYP¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®(ÀÌÇÏ JYP)°¡ ½ºÆ®·¹ÀÌ Å°Áî ÀÌÈÄ 6³â¸¸¿¡ ¼±º¸ÀÌ´Â ½ÅÀÎ º¸ÀÌ±×·ìÀ¸·Î, 2023³â JYP¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿Í ÀÏº» ÃÖ´ë À½¹Ý»ç ¼Ò´Ï¹ÂÁ÷ÀÇ ÇÕµ¿ ¿Àµð¼Ç ÇÁ·Î±×·¥ '´ÏÁö ÇÁ·ÎÁ§Æ®' ½ÃÁð2¸¦ ÅëÇØ Åº»ýÇß´Ù. Áö³ÇØ 12¿ù 15ÀÏ °á¼ºµÈ ÈÄ ¾à 5°³¿ù¸¸¿¡ ±Û·Î¹ú ¹«´ë¿¡ Á¤½Ä µ¥ºßÇÏ°Ô µÆ´Ù.
³Ø½ºÁö´Â Æò±Õ ¿¬·É 17¼¼·Î ±¸¼º, Z¼¼´ë ¸¸ÀÇ Æ¯ÀåÁ¡°ú ¸Å·ÂÀ» °®Ãá ¸â¹ö·Î ±¸¼ºµÆ´Ù. 'Next Z(G)eneration'À» Ãà¾àÇÑ ±×·ì¸í NEXZ´Â JYP ´ëÇ¥ ÇÁ·Îµà¼ÀÌÀÚ '´ÏÁö ÇÁ·ÎÁ§Æ®' ½É»çÀ§¿ø ¹ÚÁø¿µÀÌ Á÷Á¢ Áö¾ú°í "Z¼¼´ë ¸â¹öµéÀÇ À½¾Ç°ú ÆÛÆ÷¸Õ½º·Î ´ÙÀ½ ½Ã´ë¸¦ ¿¬´Ù"´Â Æ÷ºÎ¸¦ ´ã°í ÀÖ´Ù. ¼¼ÀÌÅ¸´Â "Ã³À½ ÆÀ ÀÌ¸§À» µé¾úÀ» ¶§, ÀÌ¸§ÀÌ ³Ê¹« ÀÎ»óÀûÀÌ¶ó¼ ÀÌ ÀÌ¸§À» »ç¶ûÇÏ°í, ¾ÕÀ¸·Îµµ ÀÌ ÀÌ¸§¿¡ Àß ¾î¿ï¸®´Â, ¸ÚÁø ¸ð½ÀÀ» º¸¿©µå¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù°í ´ÙÁüÇß´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
KÆËÀÇ º» °íÀå¿¡ ±Û·Î¹ú ±×·ìÀ¸·Î µ¥ºßÇÏ¸é¼ °ÆÁ¤Àº ¾ø¾úÀ»±î. ÈÞÀÌ´Â "µ¥ºß ÁØºñÇÏ¸é¼ ÀúÈñÀÇ »ö±òÀÌ³ª ºÐÀ§±â, ´À³¦À» Àß »ì¸± ¼ö ÀÖ°Ô Ç×»ó ¾ê±âÇÏ¸é¼ ¿¬½ÀÇß´Ù. ±×¿¡ ´ëÇØ¼ Àß Ç¥ÇöÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»±î¿¡ ´ëÇÑ °ÆÁ¤À» ÇÏ¸é¼ ¿½ÉÈ÷ ÁØºñÇß´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
³Ø½ºÁö´Â ½ºÆ®·¹ÀÌ Å°Áî ÀÌÈÄ 6³â¸¸¿¡ ¼±º¸ÀÌ´Â 5¼¼´ë ±Û·Î¹ú º¸ÀÌ±×·ìÀÌ´Ù. À¯¿ì´Â "±Û·Î¹ú¿¡¼ ¸¹Àº ÀÎ±â¸¦ ¾ò°í ÀÖ´Â ½ºÆ®·¹ÀÌ Å°Áî ¼±¹è´Ôµé ÀÌÈÄ 6³â¸¸ÀÇ º¸ÀÌ±×·ìÀÌ¶ó´Â ¼ö½Ä¾î¿¡ ´ëÇÑ ºÎ´ã°¨Àº ÀÖ´Ù. ÀÌ ºÎ´ã°¨À» °®°í Ã¥ÀÓ°¨À¸·Î ÇØ¼ ¾ÕÀ¸·Îµµ ÁÁÀº ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁÖ°í ½Í´Ù"°í Çß´Ù. ´ÏÁê¸¦ ºñ·ÔÇÑ JYP ¼±¹è ¾ÆÆ¼½ºÆ®µé·ÎºÎÅÍ ¾î¶² Á¶¾ðÀ» µé¾úÀ»±î. ¸ÕÀú Åä¸ð¾ß´Â "ÀúÈñ°¡ ´ÏÁê ¼±¹è´Ôµé°ú º°µµÀÇ ÀÚ¸®¿¡¼ ºËÁö´Â ¸øÇß´Ù. Á÷¿øºÐµéÀ» ÅëÇØ 'µ¥ºß ÃàÇÏÇÑ´Ù, ¸â¹öµé³¢¸® ÀÇÁöÇÏ°í µµ¿ì¸é¼ È°µ¿À» Áñ°åÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù°í ÇÏ¼Ì´Ù°í ÀüÇØ µé¾ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù. À¯Å°´Â "'´ÏÁö ÇÁ·ÎÁ§Æ® 2'°¡ ³¡³ª°í ¾²¸®¶óÂ÷ ¼±¹è´Ô²²¼ ¾ÕÀ¸·Îµµ °°ÀÌ ÆÄÀÌÆÃ ÇØº¸ÀÚ. ±×¸®°í »çÀÌÁÁ°Ô Áö³»¶ó°í Á¶¾ðÀ» ÇØÁÖ¼Ì´Ù"°í ÀüÇß´Ù.
À¯¿ì´Â JYP ¼öÀåÀÎ ¹ÚÁø¿µ¿¡ ´ëÇØ "¹ÚÁø¿µ PD´Ô²²¼ ÀúÈñ ³Ø½ºÁö´Â ÀåÁ¡ÀÌ ¿Á¤ÀÌ´Ï±î ÃÊ½ÉÀ» ÀÒÁö ¸»°í ¿½ÉÈ÷ ÇÏ¶ó°í ÇØÁÖ¼Ì´Ù. ±× ¸»À» ÀúÈñµµ ÀÒÁö ¾Ê°í ¿½ÉÈ÷ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
³Ø½ºÁöÀÇ µ¥ºß ½Ì±Û ¾Ù¹üÀº 'Ride the Vibe'(¶óÀÌµå ´õ ¹ÙÀÌºê)·Î, µ¿¸í Å¸ÀÌÆ²°îÀ» ¹ß¸ÅÇÑ´Ù. µ¥ºß°î 'Ride the Vibe'´Â °¨°¢ÀûÀÌ¸é¼µµ ½ÇÇèÀûÀÎ ºÐÀ§±â ¾È¿¡¼ ´Ù¾çÇÏ°Ô º¯ÁÖµÇ´Â »ç¿îµå°¡ ¸®½º´× Æ÷ÀÎÆ®ÀÌ¸ç, ÀÏ°ö ¸â¹ö´Â Ã³À½ÀÌ±â¿¡ ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â ¼³·½, ºÒ¾ÈÇÔ, µÎ±Ù°Å¸² µî ¸¶À½¼Ó ÀÏ··ÀÌ´Â °¨Á¤ÀÇ ÆÄµ¿À» "²ø¸®´Â ´ë·Î ³ª¿Í ÇÔ²² ÀÌ ¹ÙÀÌºê(Vibe)¿¡ ¿Ã¶óÅ¸º¸ÀÚ"°í ³ë·¡ÇÑ´Ù. ÈüÇÕ ±â¹ÝÀÇ ¸®µë°ú ÀÏ·ºÆ®·Î´ÏÄ«ÀÇ ¿ä¼Ò¸¦ À¶ÇÕÇØ ¿Ï¼ºÇÑ ±×·ì¸¸ÀÇ 'Easy-Experimental'(ÀÌÁö ÀÍ½ºÆä¸®¸àÅ») Àå¸£·Î À½¾ÇÆÒµéÀ» Ã£´Â´Ù. ÀÌ³¯ ÃÖÃÊ·Î ¼ö·Ï°î 'Starlight' ¹«´ë´Â ¼Ò°Ç È¦·Î Ã¥»ó¿¡ ¾É¾Æ¼ µîÀå, ¾Ë¾Øºñ °¨¼ºÀÇ ÀÌÁö ¸®½º´× °î¿¡ Ã»·®°¨ÀÌ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù. ¹Ý¸é µ¥ºß°î '¶óÀÌµå ´õ ¹ÙÀÌºê'´Â ÀÚÀ¯ºÐ¹æÇÑ ¸â¹öµéÀÇ ¹ÙÀÌºê°¡ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù. ¹«´ë¸¦ ¸¶Ä£ ÈÄ À¯¿ì´Â "Á¤¸» ¼³·¹°í ¶³·È´Ù. ÀÌ·¸°Ô ¹«´ë¸¦ º¸¿©µå¸®´Ï µ¥ºß¸¦ Çß´Ù´Â°Ô ½Ç°¨ÀÌ ³´Ù"°í ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
³Ø½ºÁö´Â Á¤½Ä µ¥ºß¿¡ ¾Õ¼ °ø°³ÇÑ ÇÁ·ÎÁ§Æ® 'NEXZ Archive'(³Ø½ºÁö ¾ÆÄ«ÀÌºê)¿¡¼ Àë ¸®ÆÛºí¸¯ ¼Ò¼Ó Ä¿½ºÆ¾, ÀÏº» ´í½º Å©·ç Ã÷¹ÙÅ³ ¼Ò¼Ó ·¹³ª, Àú½ºÆ®ÀýÅ© ¼Ò¼Ó À¯¸í ´í¼ Á¦ÀÌÈ£ µî À¯¸í ´í¼µé°ú È£ÈíÀ» ¸ÂÃß¸ç ¹«´ë Àå¾Ç·ÂÀ» µå·¯³Â°í, µ¥ºß°î 'Ride the Vibe' ¹ÂÁ÷ºñµð¿À Æ¼Àú¿¡¼´Â ÂªÀº ±¸°£ÀÓ¿¡µµ °·ÄÇÑ ÀÓÆÑÆ®¸¦ ³²°å´Ù. ÇÏ·ç´Â "'¶óÀÌµå ´õ ¹ÙÀÌºê' ÆÛÆ÷¸Õ½º¿¡¼ °¡Àå ³ë·ÂÇÑ Á¡Àº ÀúÈñ¸¸ÀÇ ¹ÙÀÌºê¸¦ Ç¥ÇöÇÏ´Â °ÍÀÌ¾ú´Ù. Á¤½Ä µ¥ºß¿¡ ¾Õ¼ '³Ø½ºÁö ¾ÆÄ«ÀÌºê'¿¡¼ ¸¹ÀÌ ¹è¿ü´Ù. ±×¶§ ¹è¿ü´ø °ÍÀ» ¸¹ÀÌ »ì·Á¼ ÁØºñÇß´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù. ³Ø½ºÁö´Â ¼Ò°ÇÀÌ ÇÑ±¹ ±¹ÀûÀÌÁö¸¸, ÅÂ¾î³ª°í ÀÚ¶ó¿Â °÷ÀÌ ÀÏº»ÀÌ´Ù. »ç½Ç»ó Àü¿ø ÀÏº»ÀÎÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ ±Û·Î¹ú ±×·ìÀÌ´Ù. ÀÏ°ö ¸â¹ö´Â ¼ÅøÁö¸¸ Ä§ÂøÇÏ°Ô, ¶Ç¹Ú¶Ç¹Ú ÇÑ±¹¾î·Î ÁúÀÇÀÀ´äÀ» ÁøÇàÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÃÖ±Ù KÆË ½ÃÀå¿¡´Â ¾ØÆÀ, NCT WISH µî ÇÑ±¹°ú ÀÏº»À» µ¿½Ã¿¡ ÁÖ ¹«´ë·Î È°µ¿ÇÏ´Â ±Û·Î¹ú ±×·ìÀÌ ¸¹ÀÌ µîÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù. À¯ÀÏÇÏ°Ô ÇÑ±¹ ±¹ÀûÀ» °¡Áø ¼Ò°ÇÀº "Àú´Â ¾Æ¹öÁö, ¾î¸Ó´Ï°¡ ÇÑ±¹ ±¹ÀûÀÎµ¥ ÀÏº»¿¡¼ ÅÂ¾î³µ°í, ¾î¸± ¶§ºÎÅÍ ÀÚ¶ú´Ù. ±×·¡¼ ¸â¹öµé°ú Áö³»´Â °ÍÀº ÆíÇÏ´Ù. Àú´Â ÁÖº¯ÀÇ ÃßÃµÀ¸·Î Ãã°ú ³ë·¡¶ó´Â ¼ÒÁßÇÑ Á¸Àç¸¦ ¸¸³ª¼ ¾ÆÀÌµ¹ÀÌ¶ó´Â ²ÞÀ» ²Ù°Ô µÆ°í, JYP¿¡ µé¾î°¡°Ô µÆ´Ù. ÀÌ·¸°Ô ³Ø½ºÁö¶ó´Â ¸â¹öµéÀ» ¸¸³ª¼ µ¥ºßÇÏ°Ô µÅ ±â»Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
³Ø½ºÁö¸¸ÀÇ ÀåÁ¡ÀÌ ¹»±î. Åä¸ð¾ß´Â "ÆÀ ÀÌ¸§¿¡ ¸Â´Â, »õ·Î¿î °Í¿¡ µµÀüÇÑ´Ù´Â Á¡ÀÌ °Á¡ÀÎ °Í °°´Ù. ¶Ç ÀúÈñ¸¸ÀÇ ÀÚÀ¯ºÐ¹æÇÑ ºÐÀ§±â¿Í °¢ÀÚ ¸Å·ÂÀÌ ÀúÈñÀÇ °Á¡ÀÎ °Í °°´Ù"°í Â¤¾ú´Ù. ÀÌ¾î ÇÏ·ç´Â "ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ ÇÏ¸é¼µµ °¢ÀÚ °³ÀÎÀÇ ÆÄÆ®°¡ ³ª¿Ã ¶§¸¶´Ù º¸¿©µå¸± ¼ö ÀÖ´Â ¸Å·ÂÀÌ °¢±â ´Ù¸£°í, ³ë·¡ÇÏ´Â ¸ð½Àµµ ´ÙÃ¤·Ó´Ù. ±×°Ô ÀúÈñ¸¸ÀÇ ¹ÙÀÌºê¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù"°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
±Û·Î¹ú ½ÃÀå¿¡ º»°Ý µ¥ºßÇÑ ³Ø½ºÁöÀÇ ¸ñÇ¥´Â ¹»±î. ¸ÕÀú ¼Ò°ÇÀº "°¨»çÇÏ°Ôµµ ÇÑ±¹¿¡¼ µ¥ºßÇÏ°Ô µÆ´Ù. ³Ø½ºÆ¼(³Ø½ºÁö ÆÒ´ý¸í) ºÐµé°ú °°ÀÌ ¼ÒÅëÇÏ°í ½Í°í, ¸¹Àº ºÐµé²² ÀúÈñ ÀÌ¸§À» Ã³À½À¸·Î ¾Ë¸®´Â µ¥ºß°îÀÌ´Ùº¸´Ï '³Ø½ºÁö'¶ó´Â ÀÌ¸§À» ¾Ë¸®°í ½Í´Ù. °¡±î¿î ½ÃÀÏ ³»¿¡ ÀÌ·ç°í ½ÍÀº °ÍÀº ´Üµ¶ ÄÜ¼Æ®·Î ³Ø½ºÆ¼¿Í ´õ ÁøÇÏ°Ô ¼ÒÅëÇÏ°í ½Í´Ù"°í ¹Ù¶ú´Ù.
Åä¸ð¾ß´Â "¿À´Ã »çÁø Âï¾îÁÖ½Å °ÍÀÌ ²Þ °°°í ¼³Ž®´Ù ¿À´Ã Àú³á¿¡ ÆÒ ¼îÄÉÀÌ½º°¡ ÀÖ´Ù. Ã³À½ ÇÏ´Â °ÍÀÌ¶ó ±äÀåµÇÁö¸¸ ¿½ÉÈ÷ ÁØºñÇß±â ¶§¹®¿¡ ÀßÇÏ°Ú´Ù"°í Æ÷ºÎ¸¦ ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí ³Ø½ºÁö´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 6½Ã °¢Á· À½¿ø »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ µ¥ºß ½Ì±Û ¾Ù¹üÀ» °ø°³ÇÑ´Ù. °°Àº ³¯ ¿ÀÈÄ 7½Ã¿¡´Â ¼¿ï ±¤Áø±¸ YES24 ¶óÀÌºêÈ¦¿¡¼ µ¥ºß ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù.
JYP ãæ º¸ÀÌ±×·ì NEXZ(³Ø½ºÁö), ±â»óÃµ¿Ü ¹Ì¼Ç...¼±¹è ½ºÅ°Áî¿Í ¸¸³²
'JYP ãæ º¸ÀÌ±×·ì' NEXZ(³Ø½ºÁö), ³îÀÌ°ø¿ø¼ Æ¯º° ¹Ì¼Ç ¼öÇà...¾û¶×¸Å·Â '»Õ»Õ'
'JYP ¹êµå' ¿¢½ºµð³Ê¸® È÷¾î·ÎÁî, 30ÀÏ µ¥ºß Ã¹ Á¤±Ô ¾Ù¹üÀ¸·Î ÄÄ¹é
JYP ãæ º¸ÀÌ±×·ì NEXZ(³Ø½ºÁö), 20ÀÏ Á¤½Ä µ¥ºß...°ø½Ä ÆÒ´ý¸íÀº '³Ø½ºÆ¼'
NEXZ, ½ºÆ®·¹ÀÌÅ°Áî ÀÌÀ» JYP ãæ º¸ÀÌ±×·ì...20ÀÏ ±Û·Î¹ú µ¥ºß