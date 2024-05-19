[SC¸®ºä] '¼Õ°¡¶ô ºÎ»ó' ¹Ú¼­Áø, º´¹®¾È ¿Â ¿ä¿ä¹Ì¿¡ ¼³??ª¡¦·Îº ¸®¾×¼Ç '´«±æ' ('»ì¸²³²2')

¾È¼ÒÀ± ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-05-19 10:45


»çÁø ÃâÃ³=KBS

[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ¾È¼ÒÀ± ±âÀÚ] °¡¼ö ¹Ú¼­ÁøÀÌ ¿ä¿ä¹ÌÀÇ ±ôÂ¦ º´¹®¾È¿¡ ³î¶ó¿òÀ» ±ÝÄ¡ ¸øÇß´Ù.

Áö³­ 18ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ KBS2 '»ì¸²ÇÏ´Â ³²ÀÚµé ½ÃÁð2'(ÀÌÇÏ '»ì¸²³²2')¿¡¼­´Â ¹Ú¼­Áø, ÀÌÅÂ°ïÀÇ ÀÏ»ó ¿¡ÇÇ¼Òµå°¡ °ø°³µÆ´Ù. ÀÌ³¯ ½ÃÃ»·üÀº ´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ Àü±¹ ±âÁØ 6.2%¸¦ ±â·ÏÇßÀ¸¸ç, Æ¯È÷ ¹Ú¼­ÁøÀÌ ¿ä¿ä¹Ì¿¡°Ô ÁýÀ» ¼Ò°³ÇØÁÖ´Â Àå¸éÀÌ 8.7%ÀÇ ÃÖ°í ½ÃÃ»·üÀ» ³ªÅ¸³Â´Ù. '»ì¸²³²2'Àº ÀüÁÖº¸´Ù »ó½ÂÇÑ ½ÃÃ»·ü ¼öÄ¡·Î Åä¿ä ÀüÃ¼ ¿¹´É 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.

¹Ú¼­ÁøÀº °Ç¾î¹° °¡°Ô¿¡¼­ ÀÏ¼ÕÀ» µ½´Ù°¡ ¼Õ°¡¶ô ÀÎ´ë°¡ ²÷¾îÁ® ±é½º¸¦ Çß´Ù. µ¿»ý ¹ÚÈ¿Á¤Àº ÇÏ·ç¾ÆÄ§¿¡ ¼ö¼ú±îÁö ÇÑ ¿Àºü¸¦ º¸¸ç ³î¶ú°í ¹Ú¼­ÁøÀº ´ÙÄ£ ¼Õ°¡¶ôÀÇ ÀÎ´ë°¡ 15%¹Û¿¡ ¾È ³²¾Ò´Ù´Â ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇß´Ù. ¹ÚÈ¿Á¤Àº °ÆÁ¤½º·¯¿î ¸¶À½À¸·Î ÀÜ¼Ò¸®¸¦ ÇÏ´Ù°¡µµ ÀÌ³» ¼ÕÀÌ ºÒÆíÇÑ ¿Àºü¸¦ À§ÇØ ¹ÐÂø ÄÉ¾î¿¡ ³ª¼¹´Ù.

¹ÚÈ¿Á¤Àº ¿Àºü ¸ô·¡ ÀÌº¥Æ®±îÁö ÁØºñÇß´Ù. ¾Õ¼­ ±¸·Ê »ê¼öÀ¯ ÃàÁ¦¿¡¼­ ¸¸³ª ÀÎ¿¬À» ¸ÎÀº °¡¼ö ¿ä¿ä¹Ì¸¦ ÃÊ´ëÇÑ °Í. ¹ÚÈ¿Á¤Àº ½ÃÀå¿¡¼­ ¿ä¿ä¹Ì¸¦ ¸¸³ª ¹Ú¼­ÁøÀÇ ¸öº¸½ÅÀ» À§ÇÑ º¸¾ç½Ä Àç·á¸¦ »ç¸é¼­ ÇÑÃþ Ä£ÇØÁ³°í µÑÀº ÁýÀ¸·Î ÇâÇß´Ù.

¹Ú¼­ÁøÀº ±ôÂ¦ ¹æ¹®ÇÑ ¿ä¿ä¹Ì¸¦ º¸ÀÚ ³Ê¹« ³î¶ó ±×´ë·Î ±»¾ú´Ù. ÀÌ¸¦ ÁöÄÑº» ¹ÚÈ¿Á¤Àº "±×µ¿¾È ¿Àºü¿¡°Ô ´Ã ´çÇß´Âµ¥ ¿À´ÃÀº ¹º°¡ ÅëÄèÇÑ ´À³¦µµ µé°í Çàº¹Çß´Ù"°í ¹àÇû°í ¹Ú¼­ÁøÀÇ »¡°³Áø ±Í¸¦ º¸¸ç Áñ°Å¿öÇß´Ù.

¹ÚÈ¿Á¤°ú ¿ä¿ä¹Ì´Â ÇÔ²² º¸¾ç½Ä ¸¸µé±â¿¡ ³ª¼¹°í Àç·á ¼ÕÁúÀ» ³¡³½ ¿ä¿ä¹Ì´Â ¹Ú¼­Áø°ú Áø¼ÖÇÑ ´ëÈ­¸¦ ³ª´³´Ù. ¿ä¿ä¹Ì´Â Å¸Áö »ýÈ°·Î ¿Ü·Î¿òÀ» °Þ´Â ¹ÚÈ¿Á¤ÀÇ ¸¶À½À» ±íÀÌ °ø°¨Çß°í ¼­Áø¿¡°Ô "È¿Á¤ÀÌ°¡ ¿Àºü »ý°¢À» ¸¹ÀÌ ÇÏ´Â °Í °°´Ù "¶ó°í ´ë½Å ¸¶À½À» ÀüÇß´Ù. ÀÌÈÄ µÎ »ç¶÷Àº °¡¼ö·Î¼­ °ø°¨´ë¸¦ Çü¼ºÇÏ¸ç ¼Ó ±íÀº ´ëÈ­¸¦ ³ª´« µÚ ´Ù°°ÀÌ ½Ä»ç¸¦ Çß´Ù. ¶ÇÇÑ ¹Ú¼­ÁøÀÇ ¾ÈºÎ¸¦ ¹¯±â À§ÇØ ÀüÈ­ ¿Â ºÎ¸ð´Ô°ú ÅëÈ­±îÁö ÇÏ¸ç ÇÑÃþ °¡±î¿öÁ³´Ù.

ÀÌÅÂ°ïÀº Âüµ¼ ´ë¹° ÃâÇö ¼Ò½Ä¿¡ °æ³² °í¼ºÀ¸·Î Á¦ÀÛÁø±îÁö ÁïÈï ¼ÒÈ¯ ÈÄ ¹Ù´Ù³¬½Ã¿¡ ³ª¼¹´Ù. ±×·¯³ª Âüµ¼ÀÌ ÀâÈ÷Áö ¾ÊÀÚ "Å«ÀÏ ³µ´Ù. ´Ù °°ÀÌ °í»ýÇß´Âµ¥ °á°ú°¡ ¾øÀ¸¸é ÀÌ´ë·Î (ºÐ·®ÀÌ) ³¯¾Æ°£´Ù. (Á¦ÀÛÁøÀ») ±¦È÷ ºÒ·¶³ª ½Í´Ù"¶ó¸ç °ÆÁ¤Çß´Ù. ±×·¯³ª ¹è Ã¶¼ö Á÷Àü 60cm Âüµ¼À» ³¬¾Ò°í ÀÌÅÂ°ïÀº "¾î¶»°Ô ÀÌ·² ¼ö ÀÖ´ÂÁö ÇÏ´Ã¿¡ °¨»çÇß´Ù. ¸ñÇ¥ÇÑ ´ë·Î ÀÌ·ê ¼ö ÀÖ°Ô ÇØÁà¼­ ³Ê¹« ÁÁ¾Ò´Ù"¶ó°í ¶æ±íÀº ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.

ÀÌÈÄ ÀÌÅÂ°ïÀº ÇÔ²² °í»ýÇÑ ½ºÅÂÇÁµéÀ» À§ÇØ ¿ä¸®¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù. ÀÌÅÂ°ïÀº Á÷Á¢ ¼ÕÁúÇÏ°í ÇØÃ¼ÇÑ ÀÚ¿¬»ê Âüµ¼À¸·Î Âüµ¼ ½¡ºÒ±¸ÀÌ, Âüµ¼ ¸Ó¸® Æ¢±è, ÀÚ¿¬»ê Âüµ¼È¸¸¦ ¼±º¸¿© ´«±æÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.

½Ä»ç¸¦ ÇÏ´ø Áß ÀÌÅÂ°ïÀº "5¿ù¿¡ ÀÏÁÖÀÏ°£ È«Äá¿¡ °¥ ¿¹Á¤"ÀÌ¶ó°í ¿©Çà °èÈ¹À» ¹àÈ÷¸ç Á¦ÀÛÁøÀÌ ¿øÇÑ´Ù¸é µû¶ó ¿Íµµ ÁÁ´Ù°í ÀüÇß´Ù. ÀÌ¾î ÀÌÅÂ°ïÀº Á¦ÀÛºñ¸¦ °ÆÁ¤ÇÏ´Â Á¦ÀÛÁøÀ» À§ÇØ KBS »çÀå¿¡°Ô °ð¹Ù·Î ¿µ»ó ÆíÁö¸¦ ¶ç¿ì¸ç "ºÐ·®À» ¸¹ÀÌ Âï¾î¿À°Ú´Ù"°í ÇØ¿Ü ÃÔ¿µ¿¡ ´ëÇÑ °¢¿À¸¦ ´ÙÁ³´Ù. ÀÌ¿¡ È«Äá¿¡¼­ÀÇ ÃÔ¿µÀÌ ¼º»çµÉÁö ±â´ë°¨À» ¸ð¾Ò´Ù.


¾È¼ÒÀ± ±âÀÚ antahn22@sportschosun.com

 
 