[Àü¹®]ÈÖ¼º, ÇÁ·ÎÆ÷Æú ³í¶õ ÈÄ Æê¼ó ¹Ý·Á°ß ÀÔ¾ç °í¹é¡¦"µûÁöµí Áú¹® ¶§¹®¿¡"

Á¤ºû ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-05-13 11:58


ÈÖ¼º. ½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±DB

[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± Á¤ºû ±âÀÚ] °¡¼ö ÈÖ¼ºÀÌ Æê¼ó¿¡¼­ ¹Ý·Á°ß ÀÔ¾çÇÑ »ç½ÇÀ» °í¹éÇß´Ù.

ÈÖ¼ºÀº 12ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ °èÁ¤¿¡ "»×ÀÌ(¹Ý·Á°ß)´Â »ç½Ç Æê¼ó¿¡¼­ µ¥¸®°í ¿Ô´Ù"¶ó°í ½ÃÀÛÇÏ´Â Àå¹®ÀÇ ±ÛÀ» ³²°å´Ù.

±×·¯¸é¼­ "¿Ö À¯±â°ß ÀÔ¾çÀ» ¾ÈÇß³Ä°í ÁÙ±âÂ÷°Ô ¹°¾î¿À´Â ºÐµéÀÌ ¸¹Àºµ¥ ÀÔ¾çÀÌ´Ï ºÐ¾çÀÌ´Ï ÇÏ´Â °úÁ¤¿¡ ´ëÇØ¼­´Â Àß ¸ô¶ú´Ù"¶ó¸ç "ÀÌÈÄ¿¡ µûÁöµíÀÌ Áú¹®ÇØ¿À´Â ºÐµé ¶§¹®¿¡ ¾Æ ÀÎ½ÄÀÌ ÀÌ·¸±¸³ª ÇÏ´Â°É ¾Ë°Ô µÆ´Ù"¶ó°í Çß´Ù.

ÀÌ¾î "°­³²¿¡ À§Ä¡ÇÑ ±× Æê¼óÀº È«º¸´Â ¾ÆÁÖ ±×·²½ÎÇÏ°Ô ÇØ¿Ô´õ¶ó"¶ó¸ç "¼øÁ¾ÀÌ ¾Æ´Ò½Ã 100ÇÁ·Î È¯ºÒ º¸ÀåÀÌ´Ï ¾îÂ¼´Ï. µ¥¸®°í ¿Ã¶§ ±× °÷¿¡ ÀÖ´ø Á¡¿øºÐµµ ÀÌ·±Àú·± Áú¹®¿¡ Àß ¸ô¶óÇÏ½Ã°í"¶ó°í ´ç½Ã¸¦ È¸»óÇß´Ù.

¶Ç "´ç´çÈ÷ ÇªµéÀÌ¶ó°í ÀûÇôÀÖ´Âµ¥ ÇªµéÀÌ¶ó±â¿£ ÀÇ¾ÆÇÑ ºÎºÐÀÌ ¸¹¾Ò´Ù. Áö±Ýº¸´Ï ¸»Æ¼Çª´Ù"¶ó°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌÀü¿¡ Å°¿ü´ø ¹Ý·Á°ßÀÌ ¹«Áö°³ ´Ù¸®¸¦ °Ç³Ô´ø ¶§¸¦ ¾ð±ÞÇÏ±âµµ Çß´Ù. ÈÖ¼ºÀº "¾Æ½Ã´Ù½ÃÇÇ ÇÑÂü Àü¿¡ ¹«Áö°³ ´Ù¸® °Ç³Í Ã¹ ¹Ý·Á°ß Ä¥º¹ÀÌ°¡ ¹Í½º¿´´Ù. Ç°Á¾¿¡ ´ëÇÑ ±î´Ù·Î¿òÀÌ ¾Æ¿¹ ¾ø´Ù. ±×Àú °Ç°­ÇÑ ¾ÆÀÌ¸¦ µ¥·Á¿À°í ½Í¾ú´Ù"¶ó°í Çß´Ù.

"´Ù¸¸ Á¦°¡ ¸¸¾à Ç°Á¾À» ¿¹¹ÎÇÏ°Ô µûÁö´Â »ç¶÷ÀÌ¾ú´Ù¸é, ÀÌ ¾ÆÀÌ´Â ¾î¶»°Ô µÇ¾úÀ»±î"¶ó°í ¹Ý¹®ÇÑ ÈÖ¼ºÀº "Á¦°¡ ¾Æ´Ï¾ú´Ù¸é ¸»ÀÌ´Ù. ½É°¢ÇÏ°Ô »ý°¢ÇÒ ºÎºÐÀÌ¶ó°í ¿©°ÜÁø´Ù"¶ó°í ¼Ò½ÅÀ» ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¾î "»êÃ¥ ÇÒ ¶§¸¶´Ù Ç°Á¾À» ÇÏµµ ¹°¾îº¸°í ¿ì¸® °­¾ÆÁö´Â Á¾ÀÌ ¾îÂ¼°í ÀúÂ¼°í ÀÏÀÏÀÌ µè±â Â¥Áõ³ª¼­ °ßÁÖµé ÇÇÇØ ´Ù´Ñ´Ù"¸®¸ç "Áö±Ý ÀÌ ¾ÆÀÌ´Â ³»°Ô ±¸¼¼ÁÖ´Ù"¶ó°í °í¹éÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­ "ÀÌ ±ÛÀ» ¿Ã¸®´Â ÀÌÀ¯´Â Ç°Á¾À» ¹Ýµå½Ã µûÁ®¾ß ÇÏ´Â ¿¹ºñ °ßÁÖºÐµéÀÌ Ãæµ¿ÀûÀ¸·Î µ¥·Á¿ÀÁö ¾Ê±æ ¹Ù·¡¼­´Ù"¶ó¸ç "Àú´Â Á¦ Ãæµ¿¼ºÀÌ ¾ÆÁÖ ·°Å°ÇÏ°Ô ÀÛ¿ëÇÑ Çà¿î¾ÆÁö¸¸. µî·Ï¼öÁ¤À» ÇÏ·¯ °¡¾ß°Ú´Ù. ¾ÕÀ¸·Î ÀÚÁÖ »×ÀÌ ¼Ò½Ä ¿Ã¸®°Ú´Ù"¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÀÏ°¢¿¡¼­ Æê¼óÀÇ ¹®Á¦Á¡À¸·Î ÅëÇÏ´Â °øÀå½Ä ¹ø½Ä°ú °æ¸Å½Ä À¯ÅëÀ» ÁöÀûÇÏ¸ç, µ¿¹°±Ç Ä§ÇØ¶ó´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù. ±×·¯¸é¼­ Æ¯Á¤ Ç°Á¾µéÀÇ À¯ÀüÀûÀÎ °Ç°­ ¹®Á¦¸¦ µûÁöÁö ¾Ê´Â ¼ÒºñÀÚµéÀ» ºñÆÇÇÏ´Â ÀÇ°ßµµ ³ª¿À´Â ÁßÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ ÃÖ±Ù »çÈ¸Àû ºÐÀ§±âµµ À¯±â°ß ÀÔ¾çÀ» Àå·ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÈÖ¼ºÀº ÀÌ¸¦ °í·ÁÇÏÁö ¸ø ÇÏ°í Æê¼ó¿¡¼­ ¹Ý·Á°ßÀ» ÀÔ¾çÇÑ °Í¿¡ ¼Ò½ÅÀ» ¹àÈ÷¸é¼­ ÇØ¸íÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

2002³â µ¥ºßÇÑ ÈÖ¼ºÀº '¾È µÇ³ª¿ä...', '°áÈ¥±îÁö »ý°¢Çß¾î', 'ÀÎ¼Ø´Ï¾Æ', '´Ù½Ã ¸¸³­ ³¯', 'À§µå ¹Ì', '»ç¶ûÀº ¸ÀÀÖ´Ù', '»ç¶û..±× ¸÷¾µº´', 'ÀÏ³âÀÌ¸é', 'ºÒÄ¡¸í', 'ÀüÇÒ ¼ö ¾ø´Â ÀÌ¾ß±â' µî R&B Àå¸£ÀÇ È÷Æ®°îÀ¸·Î Å« »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. °³¼º ÀÖ´Â ¹ß¼ºµµ ÀÎ±â ¿äÀÎÀ¸·Î ²ÅÈù´Ù.

ÀÌÈÄ ÇÁ·ÎÆ÷ÆúÀ» »ó½À Åõ¾àÇÑ ÇøÀÇ°¡ ¾Ë·ÁÁö¸é¼­, °¡¼ö È°µ¿À» Áß´ÜÇß´Ù. ÈÖ¼ºÀº 2019³â ¼­¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ÇÑ È£ÅÚ ¾Õ¿¡¼­ ÀÎÅÍ³Ý ±¤°í¸¦ º¸°í ¿¬¶ôÇÑ A¾¾¿¡°Ô ÇÁ·ÎÆ÷Æú 670ml¸¦ 1000¸¸¿ø¿¡ ±¸¸ÅÇÏ°í Åõ¾àÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ °°Àº ÇØ ¿­µÎ Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ÇÁ·ÎÆ÷Æú 3910ml¸¦ 6050¸¸¿ø »ó´ç¿¡ ¸Å¼öÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ®, Â¡¿ª 1³â ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù.

´ÙÀ½Àº ÈÖ¼ºÀÌ ³²±ä ±Û Àü¹®.

»×ÀÌ´Â »ç½Ç Æê¼¥¿¡¼­ µ¥¸®°í ¿Ô¾î¿ä

¿Ö À¯±â°ß ÀÔ¾çÀ» ¾ÈÇß³Ä°í ÁÙ±âÂ÷°Ô ¹°¾î¿À´Â ºÐµéÀÌ ¸¹Àºµ¥ ÀÔ¾çÀÌ´Ï ºÐ¾çÀÌ´Ï ÇÏ´Â °úÁ¤¿¡ ´ëÇØ¼­´Â Àß ¸ô¶ú°í ÀÌÈÄ¿¡ µûÁöµíÀÌ Áú¹®ÇØ¿À´Â ºÐµé ¶«¿¡ ¾Æ ÀÎ½ÄÀÌ ÀÌ·¸±¸³ª ÇÏ´Â°É ¾Ë°Ô µÇ¾ú³×¿ä

°­³²¿¡ À§Ä¡ÇÑ ±× Æê¼¥Àº È«º¸´Â ¾ÆÁÖ ±×·²½ÎÇÏ°Ô ÇØ¿Ô´õ¶ó±¸¿ä ¼øÁ¾ÀÌ ¾Æ´Ò½Ã 100ÇÁ·Î È¯ºÒ º¸Àå ÀÌ´Ï ¾îÂ¼´Ï ¤»¤» µ¥¸®°í ¿Ã¶§ ±× °÷¿¡ ÀÖ´ø Á¡¿øºÐµµ ÀÌ·±Àú·± Áú¹®¿¡ Àß ¸ô¶óÇÏ½Ã°í.. ´ç´çÈ÷ ÇªµéÀÌ¶ó°í ÀûÇôÀÖ´Âµ¥ ÇªµéÀÌ¶ó±â¿£ ÀÇ¾ÆÇÑ ºÎºÐÀÌ ¸¹¾Ò¾î¿ä Áö±Ýº¸´Ï ¸»Æ¼ÇªÁÒ

Àú´Â ¾Æ½Ã´Ù½ÃÇÇ ÇÑÂüÀü¿¡ ¹«Áö°³ ´Ù¸® °Ç³Í Ã¹ ¹Ý·Á°ß Ä¥º¹ÀÌ°¡ ¹Í½º¿´Áö¿ä Ç°Á¾¿¡ ´ëÇÑ ±î´Ù·Î¿òÀÌ ¾Æ¿¹ ¾ø½À´Ï´Ù ±×Àú °Ç°­ÇÑ ¾ÆÀÌ¸¦ µ¥·Á¿À°í ½Í¾ú¾î¿ä ÁöÄÑºÁ¾ß ¾Ë°ÚÁö¸¸ ..´Ù¸¸ Á¦°¡ ¸¸¾à Ç°Á¾À» ¿¹¹ÎÇÏ°Ô µûÁö´Â »ç¶÷ÀÌ¾ú´Ù¸éšœ ÀÌ ¾ÆÀÌ´Â ¾î¶»°Ô µÇ¾úÀ»±î¿ä? Á¦°¡ ¾Æ´Ï¾ú´Ù¸é ¸»ÀÌÁÒ ½É°¢ÇÏ°Ô »ý°¢ÇÒ ºÎºÐÀÌ¶ó°í ¿©°ÜÁö³×¿ä

»êÃ¥ ÇÒ¶§¸¶´Ù Ç°Á¾À» ÇÏµµ ¹°¾îº¸°í ¿ì¸® °­¾ÆÁö´Â Á¾ÀÌ ¾îÂ¼°í ÀúÂ¼°í ÀÏÀÏÀÌ µè±â Â¥Áõ³ª¼­ °ßÁÖµé ÇÇÇØ ´Ù´Õ´Ï´Ù Áö±Ý ÀÌ ¾ÆÀÌ´Â ³»°Ô ±¸¼¼ÁÖ¿¡¿ä

ÀÌ ±ÛÀ» ¿Ã¸®´Â ÀÌÀ¯´Â Ç°Á¾À» ¹Ýµå½Ã µûÁ®¾ß ÇÏ´Â ¿¹ºñ °ßÁÖºÐµéÀÌ Ãæµ¿ÀûÀ¸·Î µ¥·Á¿ÀÁö ¾Ê±æ ¹Ù·¡¼­ÀÔ´Ï´Ù Àú´Â Á¦ Ãæµ¿¼ºÀÌ ¾ÆÁÖ ·°Å°ÇÏ°Ô ÀÛ¿ëÇÑ Çà¿î¾ÆÁö¸¸¿ä ¤¾

µî·Ï¼öÁ¤À» ÇÏ·¯ °¡¾ß°Ú¾î¿ä ¾ÕÀ¸·Î ÀÚÁÖ »×ÀÌ ¼Ò½Ä ¿Ã¸±°Ô¿ä

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Á¤ºû ±âÀÚ rightlight@sportschosun.com

 
 