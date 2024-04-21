°¨½ºÆ®-¶Ñ¹ä, ¶Ç Àç°áÇÕ? ´ë±¸ ¹éÈ­Á¡ ¸ñ°Ý´ã 'È­Á¦'

Á¶¹ÎÁ¤ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-04-21 15:50


»çÁø=¶Ñ¹ä °³ÀÎ °èÁ¤ Ä¸Ã³

[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± Á¶¹ÎÁ¤ ±âÀÚ] Àç°áÇÕ ÈÄ ÆÄÈ¥ÇÑ °¨½ºÆ®¿Í ¶Ñ¹äÀÇ ¸ñ°â´ãÀÌ Èê·¯³ª¿Í È­Á¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.

20ÀÏ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â °¨½ºÆ®¿Í ¶Ñ¹äÀÌ ´ë±¸ À¯¸í ¹éÈ­Á¡¿¡¼­ ³ª¶õÈ÷ ¸ð½ÀÀ» µå·¯šœ´Ù´Â ±ÛÀÌ ¿Ã¶ó¿Ô´Ù. °Ô½Ã¹°¿¡ µû¸£¸é µÎ »ç¶÷Àº ÁÖÀ§ÀÇ ½Ã¼±À» ÀÇ½ÄÇÏÁö ¾ÊÀº Ã¤ Æí¾ÈÇÏ°Ô µ¿ÇàÇß´Ù°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¿Í °ü·Ã, °¨½ºÆ®´Â "Àç°áÇÕÀº ¾Æ´Ï´Ù"¶ó¸ç ¼±À» ±×¾ú´Ù.

°¨½ºÆ®´Â ±¸µ¶ÀÚ 200¸¸¸íÀ» º¸À¯ÇÑ °ÔÀÓ ¹× ½ºÆ÷Ã÷ °æ±â ¹æ¼Û Å©¸®¿¡ÀÌÅÍ´Ù. ¶Ñ¹äÀº À¯Æ©ºê¿Í ¾ÆÇÁ¸®Ä«¿¡¼­ È°µ¿ÇÑ BJ. µÎ »ç¶÷Àº 2022³â °ø°³ ¿­¾Ö¸¦ ½ÃÀÛÇÑ µÚ °áÈ¥À» ¿¹Á¤ÇÏ±âµµ ÇßÀ¸³ª ÆÄÈ¥ ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇß°í, ´Ù½Ã±Ý Àç°áÇÕ ¼Ò½ÄÀ» ¾Ë¸®¸ç È­Á¦¸¦ ¸ð¾Ò´Ù. ±×·¯´Ù ´Ù½Ã±Ý °áº°À» ¾Ë·Á ´ëÁßµéÀÇ È¥µ·À» °¡Áß½ÃÄ×´Ù.
Á¶¹ÎÁ¤ ±âÀÚ mj.cho@sportschosun.com

 
 