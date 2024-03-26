[ÀÏ¹®ÀÏ´ä]'ÄÄ¹é' ¾ÚÆÛ»÷µå¿ø "½Å°î 'ºê·ÎÅ« ÇÏÆ®', Àå¸£-ÆÛÆ÷¸Õ½º ¸ðµÎ ¸ÚÀÖ¾î"

Á¤ºû ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-03-26 15:25


»çÁø Á¦°ø=FNC¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®

[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± Á¤ºû ±âÀÚ] ½ÅÀÎ º¸ÀÌ±×·ì ¾ÚÆÛ»÷µå¿ø(AMPERS&ONE)ÀÌ 26ÀÏ µÎ ¹øÂ° ½Ì±Û 'ONE HEARTED'(¿ø ÇÏÆ¼µå)·Î °­·ÄÇÏ°Ô µ¹¾Æ¿Â´Ù.

¾ÚÆÛ»÷µå¿øÀÇ »õ ¾Ù¹ü 'ONE HEARTED'(¿ø ÇÏÆ¼µå)ÀÇ Àü°î À½¿øÀº 26ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã ÁÖ¿ä À½¿ø »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÇ¸ç, Å¸ÀÌÆ²°î 'Broken Heart'(ºê·ÎÅ« ÇÏÆ®)ÀÇ ¹ÂÁ÷ºñµð¿Àµµ °ø½Ä SNS Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ °ø°³µÈ´Ù.

Å¸ÀÌÆ²°î 'Broken Heart'(ºê·ÎÅ« ÇÏÆ®)´Â ´ÙÀÌ³»¹ÍÇÑ ¸®µë°ú ¹«°Ô°¨ ÀÖ´Â º£ÀÌ½º ¶óÀÎ À§·Î ÆîÃÄÁö´Â ¸â¹öµéÀÇ °³¼º ÀÖ´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ µ¸º¸ÀÌ´Â ÈüÇÕ ´í½º°îÀÌ´Ù. Ã¹´«¿¡ º¸ÀÚ¸¶ÀÚ ³Ê¿¡°Ô ºüÁ® ÇÏ·ç Á¾ÀÏ ½ÉÀåÀÌ °íÀå ³­ °ÍÃ³·³ ¶Ù°í ÀÖ´Ù´Â ¼ÖÁ÷ÇÑ °¡»ç¸¦ ÅëÇØ »ç¶û¿¡ ºüÁø ºÒµµÀúÀÇ ¸ð½ÀÀ» Ç¥ÇöÇÑ´Ù. ÀÌ ¿Ü¿¡µµ Ä³Ä¡ÇÑ ¸á·Îµð°¡ ÀÎ»óÀûÀÎ 'Crazy Stupid Fun', ¼öÁÝÀº ¸¶À½À» Ç¥ÇöÇÑ 'Someday' µî ÃÑ 3°îÀÌ ¼ö·ÏµÆ´Ù.

¾ÚÆÛ»÷µå¿øÀÇ µÎ ¹øÂ° ½Ì±Û 'ONE HEARTED'(¿ø ÇÏÆ¼µå)´Â »ç¶û¿¡ ºüÁ® ÇÑ »ç¶÷¿¡°Ô ÀÏÆí´Ü½ÉÀ¸·Î Á÷ÁøÇÏ´Â ¾ÚÆÛ»÷µå¿øÀÇ ¼ÖÁ÷ÇÏ°í ¿ªµ¿ÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ» Á÷°üÀûÀÎ ºñÁÖ¾ó°ú À½¾ÇÀ¸·Î Ç¥ÇöÇÑ ¾Ù¹üÀÌ´Ù. Ç²Ç²ÇÏ°í ¼³·¹´Â ºñÁÖ¾ó·Î °¡¿ä°è¿¡ Ã¹ ¹ßÀ» ³»µðµ±´ø µ¥ºß ¾Ù¹ü 'AMPERSAND ONE'(¾ÚÆÛ»÷µå ¿ø)°ú´Â ¹Ý´ë·Î °­·ÄÇÏ°í ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º·Î ¹«ÀåÇÑ ÀÏ°ö Ã»ÃáÀÇ º¯½ÅÀÌ µ¸º¸ÀÎ´Ù.


»çÁø Á¦°ø=FNC¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
´ÙÀ½Àº ¾ÚÆÛ»÷µå¿øÀÇ ½Ì±Û 2Áý 'ONE HEARTED'(¿ø ÇÏÆ¼µå) ¹ß¸Å ±â³ä ÀÏ¹®ÀÏ´äÀÌ´Ù.

Q1. 11¿ù 15ÀÏ ¹ßÇ¥ÇÑ µ¥ºß ¾Ù¹ü 'AMPERSAND ONE'(¾ÚÆÛ»÷µå ¿ø) ÀÌÈÄ ¾à 4°³¿ù ¸¸¿¡ ¹ß¸ÅÇÏ´Â µÎ ¹øÂ° ½Ì±Û ¾Ù¹üÀÌ´Ù. 'ONE HEARTED'(¿ø ÇÏÆ¼µå)·Î ÄÄ¹éÇÏ´Â ¼Ò°¨À» µè°í ½Í´Ù.

³ªÄ·µç: ¿ì¼± µ¥ºßÇÏ°í ³ª¼­ ÀúÈñÀÇ Ã¹ ÄÄ¹éÀÎ ¸¸Å­ µ¥ºßÇßÀ» ¶§¿Í ´Ù¸£°Ô ¼ºÀåÇØ ÀÖ´Â ÀúÈñÀÇ ½Ç·ÂÀ» ¾ó¸¥ º¸¿©µå¸®°í ½ÍÀº ¸¶À½ÀÌ Á¦ÀÏ Å®´Ï´Ù. °³ÀÎÀûÀ¸·Î´Â ½º½º·Î µ¥ºß È°µ¿ ¶§ ºÎÁ·ÇÏ´Ù°í ´À²¼´ø ºÎºÐÀÌ ÀÖ¾ú±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ¹ø ÄÄ¹éÀ» ÅëÇØ¼­ ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ÀúÈñ ¾ÚÆÛ»÷µå¿øÀÇ ¼ºÀåÀ» ÁöÄÑºÁ ÁÖ½Ã¸é Á¤¸» ÁÁÀ» °Í °°½À´Ï´Ù.

ºê¶óÀÌ¾ð: Àú´Â ÀÌ¹ø ÄÄ¹éÀÌ ºü¸£´Ù°í »ý°¢Çß´Âµ¥¿ä. ±×¸¸Å­ ½Ì±Û 2Áý ÄÄ¹éÀ» À§ÇØ ´õ ¿­½ÉÈ÷ ÁØºñÇß°í, ´õ ¸ÚÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ¼ºÀåÇÑ ¾ÚÆÛ»÷µå¿øÀ» ±â´ëÇÏ¸ç ºÁÁÖ¼¼¿ä.

ÃÖÁöÈ£: ÀÏ´Ü ÀúÈñÀÇ Ã¹ ÄÄ¹éÀÌ¶ó¼­ ¸¹ÀÌ ±â´ëµË´Ï´Ù. ½Ì±Û 1Áý°ú´Â ¿ÏÀüÈ÷ ´Ù¸¥ ÄÜ¼ÁÆ®·Î µ¹¾Æ¿À±âµµ ÇÏ°í, ¸â¹öµé ¸ðµÎ ´Ù °°ÀÌ ¾öÃ» ¿­½ÉÈ÷ ÁØºñÇØ¼­ ÆÒºÐµéÀÇ ¹ÝÀÀÀÌ ±â´ëµË´Ï´Ù. »¡¸® ¹«´ë¿¡ ¼­°í ½Í¾î¿ä!

À±½ÃÀ±: ÀÌ¹ø Å¸ÀÌÆ²°î 'Broken Heart'(ºê·ÎÅ« ÇÏÆ®)°¡ À½¾Ç Àå¸£µµ, ÆÛÆ÷¸Õ½ºµµ Á¤¸» ¸ÚÀÖ¾î¼­ »¡¸® ÆÒºÐµé²² º¸¿©µå¸®°í ½Í¾ú¾î¿ä. µåµð¾î º¸¿©µå¸± ¼ö ÀÖ¾î¼­ ±âºÐÀÌ ¸Å¿ì ÁÁ½À´Ï´Ù.

Ä«ÀÌ·¼: ÀúÈñ°¡ ¹ú½á Ã³À½ ÄÄ¹éÇÑ´Ù´Â °Ô ³Ê¹« ¼³·¹¿ä. µ¥ºßÇßÀ» ¶§ ¸ðµÎ Ã³À½ÀÌ¶ó¼­ Á¶±Ý ¾î»öÇÏ±âµµ ÇÏ°í, ¸ð¸£´Â °Íµµ ¸¹¾Ò´ø ±â¾ïÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌÁ¦ È°µ¿À» ÇÑ ¹ø °Þ¾îºÃ±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ¹ø¿¡´Â ÃæºÐÈ÷ ÁØºñ¸¦ ÇÏ±âµµ Çß°í, ÀúÈñÀÇ ´õ ¸ÚÀÖ°í Àç¹ÌÀÖ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿©µå¸± ¼ö ÀÖÀ» °Í °°¾Æ¿ä.

¸¶Ä«¾ß: ÀúÈñ°¡ ÄÄ¹éÀ» ÇÏ°Ô µÅ¼­ ³Ê¹«³ªµµ ±â´ë°¡ µË´Ï´Ù. ÆÒºÐµé²² ´õ ¸ÚÀÖ¾îÁø ¸ð½ÀÀ» º¸¿©µå¸± ¼ö ÀÖ¾î¼­ ÁÁ½À´Ï´Ù!

±è½Â¸ð: Ã¹ ¹øÂ° ÄÄ¹éÀÎ ¸¸Å­ ±²ÀåÈ÷ ¿­½ÉÈ÷ ÁØºñÇß¾î¿ä. µ¥ºß°î°ú´Â ¶Ç ´Ù¸¥ ´À³¦ÀÇ °îÀÌ¶ó ÆÒºÐµé²²¼­ ±²ÀåÈ÷ ÁÁ¾ÆÇØ ÁÖ½Ç °Í °°¾Æ ±â´ëµË´Ï´Ù.


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Q2. µ¥ºßÇÏ°í ³ª¼­ ÀÏº», Áß±¹ µî ÇØ¿Ü¿¡µµ ¸¹ÀÌ ´Ù³à¿À±âµµ ÇÏ°í, ÆÒµé°ú Á÷Á¢ ¸¸³ª±âµµ ÇÏ¸ç µ¥ºß Àü°ú´Â ´Ù¸¥ °æÇèÀ» ¸¹ÀÌ Çß´Ù. ¿©·¯ È°µ¿ Áß °¡Àå ±â¾ï¿¡ ³²¾Ò´ø ¼ø°£Àº?

³ªÄ·µç: È°µ¿ÇÏ¸é¼­ Á¦ÀÏ ±â¾ï¿¡ ³²¾Ò´ø ¼ø°£Àº ÀÏº»¿¡ °¡¼­ ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ ¿­°í, ´Ù¾çÇÑ »çÀÎÈ¸¸¦ ÅëÇØ ¾ÚÆÛ»÷µå¿øÀ» ¾Ë¸± ¼ö ÀÖ¾ú´ø ¼ø°£ÀÔ´Ï´Ù. °¡¼­ ÀÏº»¾îµµ ¸¹ÀÌ ¹è¿ü´Âµ¥, ¾ÕÀ¸·Îµµ ¿©·¯ ¿Ü±¹¾î¸¦ ¹è¿ö¼­ ´Ù¾çÇÑ ÆÒºÐµé°ú ´õ¿í´õ Àß ¼ÒÅëÇØ º¸°í ½Í½À´Ï´Ù!

ºê¶óÀÌ¾ð: Àú´Â Áß±¹¿¡ °¬À» ¶§°¡ Á¦ÀÏ ±â¾ï¿¡ ³²´Â °Í °°¾Æ¿ä. ¸ÀÀÖ´Â À½½Äµµ ¸Ô°í Åõ¾îµµ ÇØ¼­ Á¤¸» ¸¸Á·Çß½À´Ï´Ù.

¸¶Ä«¾ß: È°µ¿ Áß¿¡¼­ Á¦ÀÏ ±â¾ï¿¡ ³²Àº ¼ø°£Àº ¾ÚÆÛ»÷µå¿øÀÇ Ã¹ ¹Ì´Ï ÆÒ ¹ÌÆÃÀ» ÇßÀ» ¶§¿´½À´Ï´Ù! ±×³¯ »ó´çÈ÷ Ãß¿ü´Âµ¥µµ ºÒ±¸ÇÏ°í, ¸¹Àº ÆÒºÐµéÀÌ ÀúÈñ¸¦ À§ÇØ ±â´Ù·Á ÁÖ¼Å¼­ °¨µ¿Çß½À´Ï´Ù.


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Q3. È°µ¿ÇÏ¸ç ¾òÀº ±³ÈÆÀÌ³ª ¼ºÀåÇß´Ù°í ´À³¤ Á¡ÀÌ ÀÖ´Ù¸é? ¶Ç ÀÌ¹ø È°µ¿¿¡ Æ¯È÷ ±â´ëµÇ´Â ºÎºÐÀÌ ÀÖ³ª?

Ä«ÀÌ·¼: Á¦°¡ ºÃÀ» ¶§ ÀúÈñÀÇ ÆÛÆ÷¸Õ½º°¡ ¸¹ÀÌ ¹ßÀüÇß¾î¿ä. ÀúÈñÀÇ Ãã, ³ë·¡, Ç¥Á¤, ¸ðµÎ ¼ºÀåÇß°í ´õ¿í ÈûÂù ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ º¸¿©µå¸± ¼ö ÀÖÀ» °Í °°¾Æ¿ä.

À±½ÃÀ±: ÀÌ¹ø À½¾Ç ¹æ¼Û È°µ¿ ¶§´Â ²À Ä«¸Þ¶ó¸¦ ´õ Àß Ã£¾Æº¸°í ½Í±â ¶§¹®¿¡ À½¾Ç¹æ¼ÛÀÌ Á¦ÀÏ ±â´ëµÇ´Â °Í °°½À´Ï´Ù.

±è½Â¸ð: ¾Æ¹«·¡µµ ¹«´ë¿¡¼­ÀÇ ½Ç·ÂÀÌ ¸¹ÀÌ Çâ»óµÈ °Í °°½À´Ï´Ù. ÀÌ¹ø È°µ¿Àº Áö³­ È°µ¿¿¡¼­ ¾òÀº ³ëÇÏ¿ì¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ´õ ¸ÚÁö°Ô ¼ºÀåÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿© µå¸± ¼ö ÀÖÀ» °Í °°½À´Ï´Ù.

Q4. Å¸ÀÌÆ²°î 'Broken Heart'(ºê·ÎÅ« ÇÏÆ®)ÀÇ °¨»ó Æ÷ÀÎÆ®¿Í °¡Àå ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ÆÄÆ®¸¦ ²ÅÀÚ¸é?

ºê¶óÀÌ¾ð: Àú´Â Á¦°¡ ºÎ¸£´Â "Out my mind" ÆÄÆ®¸¦ Á¦ÀÏ ÁÁ¾ÆÇØ¿ä. ¿Ö³ÄÇÏ¸é ÀÌ ºÎºÐ¿¡¼­ µü ³ë·¡ÀÇ ºÐÀ§±â°¡ ¹ÝÀüµÇ¸é¼­ Á¦ ¸ñ¼Ò¸®¸¸ ³ª¿Í¼­ ÁýÁßµÇ´Â ´À³¦ÀÌ¶ó ÀÌ ÆÄÆ®ÀÇ ºÐÀ§±â°¡ Á¦ÀÏ ¸¶À½¿¡ µé¾î¿ä!

À±½ÃÀ±: Àú´Â "Bounce" ºÎºÐÀÌ Å¸ÀÌÆ²°î¿¡ ¿©·¯ ¹ø µé¾î°¡´Âµ¥, ¿©±â°¡ ³ë·¡ÀÇ Æ÷ÀÎÆ®°¡ µÇ´Â °Í °°¾Æ¼­ ÁÁ½À´Ï´Ù.

¸¶Ä«¾ß: Àú´Â ÈÅ ºÎºÐÀ» Á¤¸» ÁÁ¾ÆÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ ºÎºÐÀÇ ¾È¹«¸¦ º¸¸é ¸â¹öµéÀÌ ¼­·Î ±³Â÷µÇ¸é¼­ ¸ÚÀÖ°Ô ¿¬ÃâÇÏ±â ¶§¹®ÀÔ´Ï´Ù.

Q5. ¹ÂÁ÷ºñµð¿À, ³ìÀ½ µî ÀÌ¹ø 'ONE HEARTED'(¿ø ÇÏÆ¼µå) ¾Ù¹ü ÁØºñ °úÁ¤¿¡¼­ ÀÎ»ó ±íÀº ±â¾ïÀÌ ÀÖ´Ù¸é?

³ªÄ·µç: ³ìÀ½À» ÇÏ¸é¼­ µ¥ºß°î 'On And On'(¿Â ¾Ø ¿Â)°ú ´Ù¸£°Ô ´õ °­·ÄÇÏ°Ô ¶¼Ã¢ÇÏ´Â ¼ø°£ÀÌ ÀÖ¾ú´Âµ¥, ºê¶óÀÌ¾ð, ¸¶Ä«¾ß, ½ÃÀ±ÀÌ¿Í ÇÔ²² ³ìÀ½½Ç¿¡ µé¾î°¡¼­ ÄÚ·¯½º ºÎºÐÀ» ¸ñÃ»²¯ »þ¿ìÆÃ Çß´ø °ÍÀÌ Àç¹ÌÀÖ¾ú¾î¿ä. ¶Ç ±×¸¸Å­ Àß ³ª¿Â °Í °°¾Æ¼­ ¸¸Á·½º·¯¿ü´ø ¼ø°£ÀÌ¾ú½À´Ï´Ù.

ºê¶óÀÌ¾ð: Å¸ÀÌÆ²°î 'Broken Heart'(ºê·ÎÅ« ÇÏÆ®)¸¦ ³ìÀ½ÇßÀ» ¶§°¡ »ý°¢³³´Ï´Ù. Á¦°¡ "Broken broken broken" ºÎºÐÀ» Àß ¼ÒÈ­ÇØ¼­ È¸»ç °ü°èÀÚºÐ²²¼­ ÄªÂùÇØ ÁÖ¼Ì´ø °ÍÀÌ ±â¾ï³ª¿ä.

À±½ÃÀ±: ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µÇÏ¸é¼­ ´Ù ÇÔ²² ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ·Î ÃãÀ» Ãß¸ç ³ë´Â Àå¸éÀ» Âï¾ú´ø °ÍÀÌ ÀÎ»ó ±í½À´Ï´Ù. Æ¯È÷ ¸â¹öµé, ´í¼­ºÐµé, °¨µ¶´Ô ¹× ½ºÅÂÇÁºÐµé²²¼­ ´Ù °°ÀÌ È£ÀÀÀ» ½Å³ª°Ô ÇØ¼­ Á¤¸» Àç¹Õ°Ô Âï¾ú½À´Ï´Ù.

Ä«ÀÌ·¼: ¼±¹è´ÔµéÀÇ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À³ª ¿µÈ­¸¦ º¼ ¶§ ¾ó±¼À» ¿ÏÀü Å¬·ÎÁî¾÷À¸·Î ÀâÀ» ¶§°¡ ÀÖ´Âµ¥¿ä. Àú´Â Ç×»ó ±×·± Àå¸éÀ» º¸¸é¼­ "¿Í Ä«¸Þ¶ó°¡ Á¤¸» °¡±îÀÌ ÀÖ´Âµ¥ ºÎ´ã½º·´Áö ¾ÊÀ»±î?" ÀÌ·¸°Ô »ý°¢Çß°Åµç¿ä. ÀÌ¹ø ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µÇÒ ¶§ ´« ¿· Å¬·ÎÁî¾÷ ÄÆÀ» Ã³À½ Âï¾îºÃ´Âµ¥ Á¤¸» ¾î·Á¿ü¾î¿ä. Ç¥Á¤À» ¸¹ÀÌ ½Å°æ ¾²°Ô µÇ°í ÇÇºÎµµ ±¦Âú°Ô ³ª¿ÃÁö °ÆÁ¤µµ µé¾ú´Âµ¥, °á°ú¹°ÀÌ ¸ÚÁö°Ô ³ª¿Í¼­ ÁÁ½À´Ï´Ù.

Q6. ±º¹«¿Í ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º µî °­·ÄÇÑ ¹«´ë°¡ ÀÎ»óÀûÀÌ´Ù. ÁØºñÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼­ ¾È¹«³ª ÄÜ¼ÁÆ® µî ¾î¶² ºÎºÐÀ» °¡Àå ½Å°æ ½è³ª? Æ¯º°È÷ ¾Ë¾ÆºÁ ÁáÀ¸¸é ÇÏ´Â Æ÷ÀÎÆ®¸¦ ¾îÇÊÇØ´Þ¶ó.

³ªÄ·µç: ÀÌ¹ø ÄÄ¹é¿¡¼­´Â µ¥ºß°î 'On And On'(¿Â ¾Ø ¿Â)°ú ´Ù¸£°Ô ÈÎ¾À ´õ ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½ºÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ÇÕÀ» ¸ÂÃß´Â °Ô Áß¿äÇß½À´Ï´Ù. µ¿½Ã¿¡ °¢ÀÚ »ì¸± ¼ö ÀÖ´Â Æ÷ÀÎÆ®µµ ÇÔ²² ½Å°æÀ» ½è¾î¿ä. Á¦½ºÃ³¸¦ ¿¬±¸ÇØ¼­ °¢ÀÚÀÇ ÆÄÆ®¸¦ ´õ¿í´õ µ¸º¸ÀÏ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇß½À´Ï´Ù. ¶Ç ¸Å²ô·¯¿î ÆÄÆ® ¿¬°á¿¡µµ ÁßÁ¡À» µÎ¾î ¿¬½ÀÇß´Âµ¥ ¸¹ÀÌ ¾Ë¾ÆºÁ ÁÖ¼ÌÀ¸¸é ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù.

ÃÖÁöÈ£: Àú´Â Å¸ÀÌÆ²°îÀ» µé¾úÀ» ¶§ ¹«¾ð°¡¿¡ ºüÁ® ¸ðµç °ÍÀÌ ºü¸£°Ô ¿òÁ÷ÀÌ¸é¼­ Á¤½Å¾ø´Â »óÈ² ¼Ó¿¡¼­ Àú È¥ÀÚ ÁÖÀÎ°øÃ³·³ ½½·Î ¸ð¼ÇÀ¸·Î ¿òÁ÷ÀÌ´Â µí ´ëºñµÇ´Â ´À³¦À» ¹Þ¾Ò¾î¿ä. ±×·¡¼­ ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ ÇÒ ¶§ ´õ Å« µ¿ÀÛÀ¸·Î »ìÂ¦ ¹ÌÃÄÀÖ´Â ´À³¦À» ÁÖ´Â ½ÄÀ¸·Î µðÅ×ÀÏÀ» ´õÇÏ¸ç ³ë·ÂÇß½À´Ï´Ù.

¸¶Ä«¾ß: ÄÚ·¯½º ºÎºÐ¿¡ ÀúÈñÀÇ ¿¡³ÊÁö¿Í ÈûÀÌ Àß Àü´ÞµÇµµ·Ï ½Å°æÀ» ½è¾î¿ä. ¶Ç ¾È¹«ÇÒ ¶§´Â °¢ÀÚÀÇ Á¦½ºÃ³¿¡µµ ½Å°æÀ» ¸¹ÀÌ ½è±â ¶§¹®¿¡ µÎ ºÎºÐÀ» ÁßÁ¡ÀûÀ¸·Î ºÁÁÖ½Ã¸é ÁÁÀ» °Í °°½À´Ï´Ù.

Q7. ÀÌ¹ø ÄÄ¹é¿¡¼­ Ã¹ µ¥ºß ¾Ù¹ü°ú Å©°Ô ´Þ¶óÁ³´Ù°í »ý°¢ÇÏ´Â ºÎºÐÀº ¹«¾ùÀÎ°¡? »õ·Î µµÀüÇØ º» °ÍÀÌ ÀÖ´Ù¸é?

ÃÖÁöÈ£: Àú´Â ÀÌ¹ø¿¡ Å»»öÀ» ÀÎ»ý Ã³À½À¸·Î µµÀüÇØºÃ¾î¿ä. Ã³À½ ÇÏ´Â °Çµ¥µµ ¸¸Á·½º·´°Ô µÈ °Í °°¾Æ ±âºÐÀÌ ÁÁ¾Æ¿ä. ¶Ç ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¿¡ ¿­½ÉÈ÷ ¸ôÀÔÇØ ÁØºñÇÑ ¸¸Å­ ÆÒºÐµé²² »õ·Î¿î ¸ð½ÀÀ» º¸¿©µå¸± »ý°¢¿¡ ¼³šœ °Í °°½À´Ï´Ù.

Ä«ÀÌ·¼: Àú´Â µ¥ºßºÎÅÍ ÆÒºÐµé¿¡°Ô ±àÁ¤ÀûÀÎ 'ÇØÇÇ ¹ÙÀÌ·¯½º' Ä«ÀÌ·¼ÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¸¿©µå·È´Âµ¥, ÀúÀÇ Æò¼Ò ¸ð½ÀÀÌ¶ó¼­ µÇ°Ô ÆíÇÏ°í ÁÁ¾Ò¾î¿ä. ¹Ý´ë·Î ÀÌ¹ø ÄÜ¼ÁÆ® Æ÷Åä¿Í ¹ÂÁ÷ºñµð¿À¸¦ ÂïÀ¸¸é¼­ ½½ÇÁ°í È­³­ ¿¬±â¸¦ ÁÖ·Î Çß´Âµ¥, Á¤¸» ¸ÚÀÖ°Ô ³ª¿Â °Í °°¾Æ¿ä. ±×·¡¼­ ÀÌ¹ø¿¡ »ö´Ù¸¥ ¾ÚÆÛ»÷µå¿øÀÇ ¸Å·ÂÀ» º¸¿©µå¸± ¼ö ÀÖ¾î¼­ ³Ê¹« ±â´ëµÅ¿ä.

±è½Â¸ð: ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀº ÆÛÆ÷¸Õ½º°¡ ±²ÀåÈ÷ ¸ÚÀÖ´Ù°í »ý°¢À» ÇÕ´Ï´Ù. Æ¯È÷ Á¦½ºÃ³ ¿¬±¸¸¦ ±²ÀåÈ÷ ¸¹ÀÌ ÇÏ°í ¿¬½ÀÇß½À´Ï´Ù.

Q8. ¾ÚÆÛ»÷µå¿ø¸¸ÀÇ °­Á¡Àº ¹«¾ùÀÌ¶ó »ý°¢ÇÏ³ª?

³ªÄ·µç: ÀúÈñ ¾ÚÆÛ»÷µå¿ø¸¸ÀÇ °­Á¡Àº ºñÁÖ¾ó°ú ÇÇÁöÄÃÀÌ ¾Æ´Ò±î ½Í½À´Ï´Ù! Æ¯È÷ ÀÌ¹ø ÄÄ¹éÀ» ÅëÇØ¼­ ºñÁÖ¾óµµ ¸¹ÀÌ ½Å°æ ½è°í, ¶Ç ÀúÈñ ¸â¹öµé ´ëºÎºÐÀÌ ¿îµ¿ÇØ¼­ ÇÇÁöÄÃµµ ´õ ¼ºÀå½ÃÄÑ ºÃ½À´Ï´Ù!

À±½ÃÀ±: ÀúÈñµéÀÇ ³²´Ù¸¥ ÄÉ¹Ì½ºÆ®¸®°¡ °­Á¡ÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÏ°í, ¹«¾ùº¸´Ù Á¦ÀÏ Áß¿äÇÑ °­Á¡Àº ºñÁÖ¾óÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.

Ä«ÀÌ·¼: ¾ÚÆÛ»÷µå¿øÀÇ ¼ÖÁ÷ÇÏ°í Ä£±ÙÇÑ ¼º°ÝÀÌ °­Á¡ÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇØ¿ä. ÀúÈñ´Â ÆÒºÐµé°ú ¼ÒÅëÇÏ·Á ¿­½ÉÈ÷ ³ë·ÂÇÏ°í, Ç×»ó Áø½ÉÀ» º¸¿©ÁÖ´Â ÆÀÀÔ´Ï´Ù.

Q9. ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀ» ÅëÇØ ÀÌ·ç°í ½ÍÀº ¸ñÇ¥³ª ¾ò°í ½ÍÀº ¼ö½Ä¾î°¡ ÀÖ´Ù¸é?

ÃÖÁöÈ£: À½¾Ç ¹æ¼Û 1À§¸¦ ÇØº¸°í ½Í½À´Ï´Ù!

ºê¶óÀÌ¾ð: °³ÀÎÀûÀ¸·Î Á¦ ¼ö½Ä¾î·Î 'Ä«¸®½º¸¶ ºê¶óÀÌ¾ð'µµ ¾ò°Ô µÈ´Ù¸é ÁÁÀ» °Í °°¾Æ¿ä.

±è½Â¸ð: ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü È°µ¿À» ÅëÇØ ½ÅÀÎ´äÁö ¾ÊÀº ¸ÚÁø ¸ð½ÀµéÀ» º¸¿© ÁÖ°í ½Í°í, Áö±Ýº¸´Ù ´õ ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ÀúÈñ¸¦ »ç¶ûÇØ ÁÖ½Ç ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.

Q10. ¸¶Áö¸·À¸·Î ÄÄ¹éÀ» ±â´Ù¸° ÆÒµé¿¡°Ô ÇÑ¸¶µð.

³ªÄ·µç: ÀúÈñ ¾ÚÆÛ»÷µå¿øÀÌ 4°³¿ù ¸¸¿¡ ÄÄ¹éÀ» ÇÏ°Ô µÇ¾ú´Âµ¥ ±â´Ù·ÁÁÖ¼Å¼­ ³Ê¹« °¨»çÇÏ°í, ÀÌ¹ø ÄÄ¹é ¶§ ÆÒºÐµé ³î¶ó°Ô²û ¿­½ÉÈ÷ ÁØºñÇÑ ¹«´ë º¸¿©µå¸®°Ú½À´Ï´Ù! ±â´ë ¸¹ÀÌ ÇØÁÖ¼¼¿ä¢¾

ºê¶óÀÌ¾ð: ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¿¡¼­ ÀúÈñÀÇ ¹ÝÀü ¸Å·ÂÀ» ¸¹ÀÌ º¸¿©µå¸± ¼ö ÀÖÀ» ÅÙµ¥¿ä. ±â´ë ¸¹ÀÌ ÇØÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶ó°í, ¸¹Àº °ü½É ºÎÅ¹µå¸³´Ï´Ù!

ÃÖÁöÈ£: µåµð¾î ÀúÈñ°¡ ¸¹Àº ÁØºñ¸¦ ³¡¸¶Ä¡°í ½Ì±Û 2Áý 'ONE HEARTED'(¿ø ÇÏÆ¼µå)·Î ÄÄ¹éÀ» ÇÏ°Ô µÇ¾ú´Âµ¥¿ä! ¿À·¡ ±â´Ù·ÁÁÖ½Å ¸¸Å­ Á¤¸» ¿­½ÉÈ÷ ÁØºñÇßÀ¸´Ï±î ±â´ë ¸¹ÀÌ ÇØÁÖ½Ã°í ±â´Ù·ÁÁà¼­ °¨»çÇØ¿ä ¢¾

À±½ÃÀ±: ÂªÀ¸¸é Âª°í, ±æ¸é ±æ´Ù°í ¸»ÇÒ ¼ö ÀÖ´ø °ø¹é±â¿´´Âµ¥¿ä. ±â´Ù·Á ÁÖ¼Å¼­ ³Ê¹« °¨»çµå¸®°í, ¿¬½ÀÇÒ ¶§µµ ¸â¹öµé³¢¸® »¡¸® ÄÄ¹éÇØ¼­ ÆÒºÐµé²² º¸¿©µå¸®°í ½Í´Ù°í ¾ê±â¸¦ Á¤¸» ¸¹ÀÌ Çß¾î¿ä. ÀÌ¹ø 2Áý Á¤¸» ¿­½ÉÈ÷ ÁØºñÇßÀ¸´Ï ÆÒºÐµé²²¼­ ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü°ú ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ º¸½Ã°í ÁÁ¾ÆÇØ ÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶ó°í, ¾ÕÀ¸·Îµµ Ç×»ó ¿­½ÉÈ÷ ÇØ¼­ ÁÁÀº ¸ð½À ¸¹ÀÌ º¸¿©µå¸±°Ô¿ä. Ç×»ó °í¸¿°í »ç¶ûÇØ¿ä!

Ä«ÀÌ·¼: ¿©·¯ºÐ ¸¹ÀÌ ±â´Ù·ÈÁÒ? ÀÌ¹ø¿¡´Â ÈÎ¾À ´õ ÄðÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ ÁØºñÇßÀ¸´Ï±î ¸¹ÀÌ ¸¹ÀÌ »ç¶ûÇØÁÖ¼¼¿ä! ¹ÂÁ÷ºñµð¿Àµµ Áñ°Ì°Ô ºÁÁÖ½Ã°í ½Å³ª´Â ¼ö·Ï°îµµ ¸ðµÎ Áñ°ÜÁÖ¼¼¿ä!

¸¶Ä«¾ß: ±â´Ù·ÁÁÖ¼Å¼­ ³Ê¹« °¨»çÇÏ°í, ±â´Ù·Á ÁÖ½Å ¸¸Å­ ÀúÈñ°¡ ¸ÚÀÖ°í Àç¹ÌÀÖ°Ô º¸´äÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù~ °¨»çÇÕ´Ï´Ù!!!!

±è½Â¸ð: ¿©·¯ºÐ ÀúÈñ Ã¹ ¹øÂ° ÄÄ¹éÀ» ÇÏ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù~ ¿©·¯ºÐµéÀÇ ¸¹Àº °ü½É°ú »ç¶û ºÎÅ¹µå¸®¸ç, Àúµµ ¿­½ÉÈ÷ ÇØ¼­ ¿©·¯ºÐµé¿¡°Ô ±â»ÝÀ» µå¸®´Â ¾ÚÆÛ»÷µå¿øÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù! °¨»çÇÕ´Ï´Ù.


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