½ÅÀ¯ºóXÀÓÁ¾ÈÆ,ÀüÁöÈñXÀå¿ìÁø ùÛÈ¥º¹ 8°­Çà!ÝÁµµ,ìíµµ ÀÌ°å´Ù[Ç×Àú¿ìON]

À±Áø¸¸ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2023-09-28 12:57:41







[Ç×Àú¿ì(Áß±¹)=½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± À±Áø¸¸ ±âÀÚ]´ëÇÑ¹Î±¹ È¥ÇÕº¹½Ä 2Á¶°¡ ³²ºÏÀü, ÇÑÀÏÀü °íºñ¸¦ ³Ñ¾î 8°­¿¡ ¾ÈÂøÇß´Ù.

Àå¿ìÁø-ÀüÁöÈñ(¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç) Á¶´Â 28ÀÏ Ç×Àú¿ì ±Ã¼ö Ä³³Î ½ºÆ÷Ã÷ÆÄÅ© Ã¼À°°ü(GSP Áü³ªÁö¿ò)¿¡¼­ ÆîÃÄÁø È¥ÇÕº¹½Ä 16°­¿¡¼­ ºÏÇÑÀÇ ÇÔÀ¯¼º-±è±Ý¿ë Á¶¿Í Ä¡¿­ÇÑ Ç® °ÔÀÓ Ç÷Åõ¸¦ ¹ú¿´´Ù. Ã¹ °ÔÀÓÀ» 6-11·Î ¸ÕÀú ³»ÁÖ°í ºÒ¾ÈÇÏ°Ô Ãâ¹ßÇÑ Àå-Àü Á¶´Â 2°ÔÀÓÀ» 11-5, 3°ÔÀÓÀ» 11-8·Î ¿¬°ÅÇª Àâ¾Æ³»¸ç ¿ªÀü¿¡ ¼º°øÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸ 4°ÔÀÓÀ» 6-11·Î ´Ù½Ã ³»ÁÖ¸ç ÃÖÁ¾ 5°ÔÀÓ µ¹ÀÔÇß´Ù. 5°ÔÀÓµµ ³¡±îÁö ´«À» ¶¿ ¼ö ¾ø´Â ¹ÚºùÀÇ ½ÂºÎ¿´´Ù. 10-8±îÁö ¾Õ¼­¸ç °ÔÀÓ Æ÷ÀÎÆ®¸¦ ¸ÕÀú Àâ¾ÒÀ¸³ª µà½º¸¦ Çã¿ëÇß°í, '¾î°ÔÀÎ'¿¡ ÀÌ¸£´Â »ì¾óÀ½ÆÇ ½ÂºÎ ³¡¿¡ 13-11·Î µà½º °ÔÀÓÀ» ÀÌ°Ü³»¸ç 3´ë 2(6-11, 11-5, 11-8, 6-11, 13-11), ±ØÀûÀÎ ½Â¸®¸¦ °Åµ×´Ù. ÀÌ¹ø ´ëÈ¸ Å¹±¸ Ã¹ ³²ºÏÀüÀ» ½Â¸®·Î Àå½ÄÇß´Ù.

ÀÓÁ¾ÈÆ(ÇÑ±¹°Å·¡¼Ò)-½ÅÀ¯ºó(´ëÇÑÇ×°ø) Á¶´Â ÇÑÀÏÀüÀ» ÆîÃÆ´Ù. ÀÏº»ÀÇ Åä°¡¹Ì šœ½ºÄÉ-Å°ÇÏ¶ó ¹ÌÀ¯¿ì Á¶¸¦ 3´ë 1(12-10, 6-11, 11-9, 11-9)·Î µ¹·Á¼¼¿ü´Ù. 1°ÔÀÓ µà½ºÁ¢ÀüÀ» ÀÌ°Ü³»¸ç ±â¼±À» Á¦¾ÐÇß´Ù. 2°ÔÀÓÀ» ³»ÁÖ°í °ÔÀÓ½ºÄÚ¾î 1-1, ÆØÆØÇØÁ³Áö¸¸ ÀÓÁ¾ÈÆ-½ÅÀ¯ºó Á¶´Â °­ÇÏ°Ô ¸Â¼¹´Ù. ÀÓÁ¾ÈÆÀÇ ¿Þ¼Õ, ½ÅÀ¯ºóÀÇ ¿À¸¥¼Õ µå¶óÀÌºê°¡ ¸Â¾Æµé¸ç 3, 4°ÔÀÓÀ» ³»¸® µû³»¸ç 8°­ÇàÀ» ¿Ï¼ºÇß´Ù.

8°­Àü¿¡¼± µ¿³²¾Æ º¹º´µé°ú ¸ÂºÙ´Â´Ù. ½Â¸®ÇÏ¸é µ¿¸Þ´ÞÀ» È®º¸ÇÏ´Â Áß¿äÇÑ ÀÏÀü, ÀÓÁ¾ÈÆ-½ÅÀ¯ºó Á¶´Â ½Ì°¡Æ÷¸£ÀÇ Ã÷ÂêÀ§Å¬¶ó·»½º-Á­Áö¾È Á¶¸¦ »ó´ëÇÑ´Ù. °´°üÀûÀÎ Àü·Â¿¡¼­ µÚÁöÁö ¾ÊÁö¸¸ Áß±¹ÇüÀÇ ¹ü½Ç ¾ø´Â Å¹±¸¸¦ ±¸»çÇÏ´Â ¼±¼öµé·Î ¹æ½ÉÀº ±Ý¹°ÀÌ´Ù.

Àå¿ìÁø-ÀüÁöÈñ Á¶´Â ÅÂ±¹ÀÇ »ó°ü½Å ÆÄÅ©Ç°-ÆÄ¶ó³¶ ¿À¶ó¿Ï Á¶¸¦ ¸¸³­´Ù. ÀÌµéÀº È¥ÇÕº¹½Ä Ã¹ °æ±â¿¡¼­ ÆòÃ¢¾Æ½Ã¾ÆÅ¹±¸¼±¼ö±Ç µ¿¸Þ´Þ¸®½ºÆ®ÀÌÀÚ ¿ì½ÂÈÄº¸¿´´ø ´ë¸¸ ¸°À±ÁÖ-Ã¾Ã÷À§ Á¶¸¦ ¹°¸®Ä£ º¹º´ Áß¿¡ º¹º´ÀÌ´Ù. ¸Þ´Þ±Ç ÁøÀÔÀÌ °áÁ¤µÇ´Â È¥ÇÕº¹½Ä 8°­ÀüÀº 28ÀÏ Àú³á ÆîÃÄÁø´Ù.
Ç×Àú¿ì(Áß±¹)=À±Áø¸¸ ±âÀÚ yoonjinman@sportschosun.com

 
      
 