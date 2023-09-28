½ÅÀ¯ºóXÀÓÁ¾ÈÆ,ÀüÁöÈñXÀå¿ìÁø ùÛÈ¥º¹ 8°­Çà!ÝÁµµ,ìíµµ ÀÌ°å´Ù[Ç×Àú¿ìON]

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±â»çÀÔ·Â 2023-09-28 12:57:41
[Ç×Àú¿ì(Áß±¹)=½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± À±Áø¸¸ ±âÀÚ]´ëÇÑ¹Î±¹ È¥ÇÕº¹½Ä 2Á¶°¡ ³²ºÏÀü, ÇÑÀÏÀü °íºñ¸¦ ³Ñ¾î 8°¿¡ ¾ÈÂøÇß´Ù.
Àå¿ìÁø-ÀüÁöÈñ(¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç) Á¶´Â 28ÀÏ Ç×Àú¿ì ±Ã¼ö Ä³³Î ½ºÆ÷Ã÷ÆÄÅ© Ã¼À°°ü(GSP Áü³ªÁö¿ò)¿¡¼ ÆîÃÄÁø È¥ÇÕº¹½Ä 16°¿¡¼ ºÏÇÑÀÇ ÇÔÀ¯¼º-±è±Ý¿ë Á¶¿Í Ä¡¿ÇÑ Ç® °ÔÀÓ Ç÷Åõ¸¦ ¹ú¿´´Ù. Ã¹ °ÔÀÓÀ» 6-11·Î ¸ÕÀú ³»ÁÖ°í ºÒ¾ÈÇÏ°Ô Ãâ¹ßÇÑ Àå-Àü Á¶´Â 2°ÔÀÓÀ» 11-5, 3°ÔÀÓÀ» 11-8·Î ¿¬°ÅÇª Àâ¾Æ³»¸ç ¿ªÀü¿¡ ¼º°øÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸ 4°ÔÀÓÀ» 6-11·Î ´Ù½Ã ³»ÁÖ¸ç ÃÖÁ¾ 5°ÔÀÓ µ¹ÀÔÇß´Ù. 5°ÔÀÓµµ ³¡±îÁö ´«À» ¶¿ ¼ö ¾ø´Â ¹ÚºùÀÇ ½ÂºÎ¿´´Ù. 10-8±îÁö ¾Õ¼¸ç °ÔÀÓ Æ÷ÀÎÆ®¸¦ ¸ÕÀú Àâ¾ÒÀ¸³ª µà½º¸¦ Çã¿ëÇß°í, '¾î°ÔÀÎ'¿¡ ÀÌ¸£´Â »ì¾óÀ½ÆÇ ½ÂºÎ ³¡¿¡ 13-11·Î µà½º °ÔÀÓÀ» ÀÌ°Ü³»¸ç 3´ë 2(6-11, 11-5, 11-8, 6-11, 13-11), ±ØÀûÀÎ ½Â¸®¸¦ °Åµ×´Ù. ÀÌ¹ø ´ëÈ¸ Å¹±¸ Ã¹ ³²ºÏÀüÀ» ½Â¸®·Î Àå½ÄÇß´Ù.
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Àå¿ìÁø-ÀüÁöÈñ Á¶´Â ÅÂ±¹ÀÇ »ó°ü½Å ÆÄÅ©Ç°-ÆÄ¶ó³¶ ¿À¶ó¿Ï Á¶¸¦ ¸¸³´Ù. ÀÌµéÀº È¥ÇÕº¹½Ä Ã¹ °æ±â¿¡¼ ÆòÃ¢¾Æ½Ã¾ÆÅ¹±¸¼±¼ö±Ç µ¿¸Þ´Þ¸®½ºÆ®ÀÌÀÚ ¿ì½ÂÈÄº¸¿´´ø ´ë¸¸ ¸°À±ÁÖ-Ã¾Ã÷À§ Á¶¸¦ ¹°¸®Ä£ º¹º´ Áß¿¡ º¹º´ÀÌ´Ù. ¸Þ´Þ±Ç ÁøÀÔÀÌ °áÁ¤µÇ´Â È¥ÇÕº¹½Ä 8°ÀüÀº 28ÀÏ Àú³á ÆîÃÄÁø´Ù.
Ç×Àú¿ì(Áß±¹)=À±Áø¸¸ ±âÀÚ yoonjinman@sportschosun.com
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