북, 이제서야 '노마스크'…7월부터 실내외서 마스크 벗어(종합)

(서울=연합뉴스) 북한 당국이 7월부터 주민들의 마스크 착용 의무를 해제한 것으로 전해졌다. 조선중앙TV를 보면 지난 3일에는 함경북도 청년 수백여 명이 '노마스크' 상태로 극장에 빼곡히 앉아있는 모습(아래 사진)이 방송됐는데, 지난달 30일에만 해도 유사한 실내 동원행사에서 모두 마스크를 착용하고 있던 모습(위 사진)과 대조적이다.