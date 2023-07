"저용량 아스피린, 빈혈 위험↑"

(서울=연합뉴스) 한성간 기자 = 심뇌혈관 질환 예방을 위해 저용량 아스피린을 복용하는 노인은 빈혈이 발생할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.빈혈은 피로, 호흡곤란, 현기증, 부정맥, 두통, 흉통, 창백하거나 노란 피부 등의 증상이 나타날 수 있다.호주 모나쉬(Monash) 대학 의대 혈액학 교수 조 맥퀼튼 박사 연구팀이 70세 이상 노인 1만9천114명을 대상으로 5년 동안 진행된 임상시험(ASPirin in Reducing Events) 자료를 분석한 결과, 이 같은 사실이 밝혀졌다고 헬스데이 뉴스(HealthDay News)가 21일 보도했다.이들은 무작위로 두 그룹으로 나뉘어 한 그룹(실험군)엔 매일 저용량(100mg) 아스피린, 다른 그룹(대조군)엔 위약(placebo)이 투여됐다.실험군은 5년 안에 빈혈이 나타날 위험이 대조군보다 24% 높은 것으로 분석됐다.실험군은 또 산소를 온몸에 실어 나르는 적혈구의 헤모글로빈(혈색소) 수치가 대조군보다 줄었다.실험군은 이와 함께 혈중 철분도 대조군보다 적었다. 우리 몸은 철분을 이용해 헤모글로빈을 만든다.따라서 저용량 아스피린 복용 노인은 피로, 호흡곤란 같은 빈혈 증세가 나타나는지 주시하면서 주기적으로 헤모글로빈과 혈중 철 수치를 모니터하도록 연구팀은 권고했다.이에 대해 웨스턴 펜실베이니아 혈우병 센터(Hemophilia Center of Western Pennsylvania) 의료실장이자 미국 혈액학회 대변인인 마거리트 라니 박사는 아스피린이 혈소판에 미치는 영향으로 나타나는 당연한 결과라고 논평했다.아스피린은 혈소판의 혈액 응고 능력을 방해해 심근경색과 뇌졸중을 막아줄 수 있지만 위장관(gastrointestinal tract)과 다른 신체조직으로부터의 혈액 누출을 막는 작은 혈액 응고들을 억제하기 때문에 출혈이 발생하고 이 때문에 빈혈이 나타날 수 있다고 그는 설명했다.위장관은 출혈이 흔히 나타날 수 있는 곳으로 이를 막지 못하면 혈액 손실이 발생할 수 있다고 그는 지적했다.출혈로 헤모글로빈과 혈중 철(blood iron) 수치가 줄어들면 빈혈에 이를 수 있다는 것이다.그렇지 않아도 노인은 노화 과정에서 빈혈이 나타나게 마련이지만 다만 아스피린이 빈혈을 더욱 촉진하는 것으로 보인다고 그는 덧붙였다.미국 심장협회(AHA)는 심근경색 또는 뇌졸중을 겪었거나 관상동맥 협착으로 스텐트 시술을 받은 일이 있거나 부정맥인 심방세동 병력이 있는 사람은 의사와 상의해 저용량 아스피린을 복용하도록 권고하고 있다.AHA는 그러나 첫 심근경색이나 첫 뇌졸중을 예방하기 위한 목적의 저용량 아스피린 투여는 득보다 실이 클 수 있다면서 권장하지 않고 있다.미국 질병 예방 특별 위원회(USPSTF)도 60세 이상 노인은 심장병 예방 목적으로 저용량 아스피린을 복용하지 말도록 권고하고 있다.이 연구 결과는 미국 내과학회 학술지 '내과학 회보'(Annals of Internal Medicine) 온라인판에 발표됐다.skhan@yna.co.kr<연합뉴스>