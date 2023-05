무사 만루 소토 내야 뜬공, 1사 만루 김하성 삼진→SD '득점권 공포'에 또 떨었다

[스포츠조선 노재형 기자]"야구장에 있는 모든 사람들이 분명히 '아, 또 시작이네(Oh, here we go again)'라고 생각하고 있었을 겁니다."샌디에이고 파드리스 맷 카펜터가 모처럼 7대0의 대승을 거둔 22일(이하 한국시각) 보스턴 레드삭스전을 마치고 현지 언론들과 가진 인터뷰에서 한 말이다.이날 샌디에이고는 1회말에 잡은 찬스에서 모처럼 적시타를 터뜨리며 4-0으로 리드를 잡고 손쉽게 경기를 풀어나갔다.선두 페르난도 타티스 주니어가 볼넷을 얻고 제이크 크로넨워스가 상대 선발 코리 클루버의 수비 실책으로 출루한 뒤 잰더 보가츠가 다시 볼넷을 골라 무사 만루가 됐다. 타석에는 누구보다도 믿음직스러운 후안 소토가 들어섰다.그러나 소토는 볼카운트 1B1S에서 클루버의 3구째 82마일 몸쪽 체인지업을 힘차게 휘둘렀지만 빗맞은 유격수 플라이로 물러났다. 이 순간 샌디에이고 더그아웃과 펫코파크를 메운 팬들은 '득점권이니 점수를 못 뽑을 것 같군'이라고 불안해 했을 것이라는 게 카펜터의 얘기다.하지만 다음 타자 카펜터는 풀카운트에서 7구째 86마일 바깥쪽 커터를 볼로 골라 밀어내기 볼넷을 얻어 선취점을 뽑았다. 김하성이 헛스윙 삼진으로 물러난 뒤 계속된 2사 만루서 루그네드 오도어 역시 풀카운트에서 클루버의 7구째 80마일 몸쪽 커브를 잡아당겨 우측 2루타를 터뜨리며 주자 3명을 모두 불러들였다. 순식간에 점수차가 4-0으로 벌어졌다.득점권에서 그렇게 기다리던 적시타가 터져나온 것이다. 샌디에이고가 득점권에서 적시타를 친 것은 지난 18일 캔자스시티 로열스전에서 6회말 2사 2,3루서 잰더 보가츠의 내야안타 이후 4일 만이다.샌디에이고는 3회말 1사 1루서 카펜터가 우월 투런포를 작렬해 6-0으로 달아나며 승기를 완전히 잡았고, 6회 선두 김하성의 중전안타와 오도어의 좌측 2루타로 한 점을 보태며 승부에 쐐기를 박았다. 이에 탄력을 받은 선발 마이클 와카는 6이닝 5안타 무실점의 호투로 마운드를 든든히 지켰다.경기가 이날 보스턴전처럼 풀리면 걱정할 게 없다. 득점권에서 안타는 많이 필요한 게 아니다. 승부처, 결정적인 순간에 나오면 된다. 홈런을 매번 칠 수도 없다. 필요할 때 치면 된다.샌디에이고는 이날도 득점권에서 8타수 1안타에 머물렀다. 하지만 그 안타가 가장 필요할 때 나왔다. 모두가 불안감에 떨고 있던 만루의 황금 찬스에서 나온 것이다.AP는 1회말 샌디에이고의 만루 상황에 대해 '그것은 최근 2주 동안 샌디에이고가 찬스에서 길을 잃은 그런 상황처럼 보였다'며 '그러나 그 순간 카펜터가 볼넷을 얻어 한 점을 불러들이며 모든 걸 바꿨다. 2타자 후 루그네드 오도어가 필요한 주자 일소 2루타를 필사적으로 터뜨리며 승리의 길을 열었다'고 논평했다.밥 멜빈 샌디에이고 감독은 경기 후 인터뷰에서 "마음이 놓였다. 정말 대단했다. 필요했던 안타가 나왔다. 이게 바로 우리 팀이다. 우리가 해야 할 일이 그것"이라며 반겼다. 노재형 기자 jhno@sportschosun.com