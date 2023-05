NH투자 "삼성전기, 스마트폰 수요 기대 감소가 기회"

(서울=연합뉴스) 배영경 기자 = NH투자증권은 19일 아시아 시장 전반적으로 낮아진 스마트폰 수요 개선에 대한 기대감이 오히려 삼성전기 주가 흐름에 긍정적이라고 예상했다.이규하 연구원은 최근 삼성전기와 싱가포르 및 홍콩 투자자를 대상으로 진행했던 기업설명회의 분위기를 전하며 "전반적으로 IT 기기 수요 개선 기대감이 많이 낮아졌고 낮아진 기대가 오히려 긍정적이라고 판단한다"고 설명했다.그는 "아시아 투자자들의 하반기 IT 수요 개선 기대감이 최근 많이 낮아졌는데, 특히 IT 기기 중에서도 스마트폰 수요 회복이 가장 더딜 것으로 예상하는 분위기였다"고 전했다.그러나 "우리는 (스마트폰의) 신제품 출시, 지난해 대비 기저효과, (중국 온라인 쇼핑행사인) '618 페스티벌' 등을 고려할 때 수요 개선 가능성이 유효하다고 본다"며 "중국 스마트폰 수요 개선이 현실화할 경우 업황과 삼성전기의 주가 개선 폭이 더욱 가파를 것"으로 기대했다.또 이 연구원은 "적층세라믹캐패시터(MLCC) 부문 성장세도 긍정적"이라며 "IT 수요 둔화로 실적 불확실성에 대한 우려가 존재하는 가운데 전장용 MLCC의 성장이 실적 변동성을 낮춰줄 것"이라고 말했다.이 연구원은 삼성전기에 대한 투자의견 '매수', 목표주가 19만원을 유지했다.ykbae@yna.co.kr<연합뉴스>