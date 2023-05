[스포츠조선 김영록 기자] 롯데 자이언츠가 사직야구장에서 '팬들과 함께 전광판 응원전'을 펼친다.롯데는 3일 팬들을 초대해 롯데자이언츠와 KIA타이거즈의 원정경기를 사직 야구장 대형 전광판으로 함께 보며 뜨거운 응원을 보내려고 한다.이번 응원전은 무료 입장이며, 올해 캐치프레이즈 'The Power of One - 하나의 힘'으로 연승을 기원하기 위해서 진행된다. 경기 시작 30분 전부터 입장이 가능하며, 중앙탁자석, 응원탁자석, 1루 내야필드석 순서로 선착순 개방한다.또한, '팬과 함께하는 전광판 응원전' 관련 인스타그램 게시물에 응원 댓글 작성하신 2팀(팀 당 최대 10명 관람 가능)을 선정해 스카이박스에서 관람할 수 있는 기회를 제공한다.김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com