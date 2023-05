(무주=연합뉴스) 최영수 기자 = 전북 무주군은 4일 무주읍 등나무운동장에서 팀차붐과 유소년 축구 저변확대 및 '리그 붐 in 무주' 운영 협약을 체결했다고 밝혔다.협약식에는 황인홍 군수와 차범근 팀차붐 이사장 등이 참석했다.팀차붐은 차범근 전 축구대표팀 감독이 설립한 유소년 축구 재단이다.리그 붐 in 무주는 국내 유소년 축구 저변 확대를 위해 팀차붐이 주최하는 축구 행사로, 오는 7월 8일까지 무주읍 등나무운동장에서 진행한다.7월 8일 시상식에는 서울차범근축구교실과 고흥차범근축구교실의 어린이들이 참석해 무주지역 어린이들과 만남의 시간도 갖는다.팀차붐 관계자는 "리그 붐 in 무주를 통해 어린이들이 축구 기본기를 배우면서 스포츠 정신을 터득하고 신체 균형 발달을 이루는 데 도움을 주겠다"고 말했다.kan@yna.co.kr<연합뉴스>