신한금융그룹, 부산엑스포 유치 'We Hope Together' 캠페인 진행

신한금융그룹이 '부산세계박람회(EXPO)' 유치를 위한 'We Hope Together' 광고 캠페인에 돌입했다.신한금융은 '부산세계박람회(EXPO)' 유치의 전국민적 열망을 담은 영상을 공항을 비롯한 교통 시설 및 SNS를 통해 방영하고 옥외 광고 등 다양한 채널을 활용해 이달 말까지 유치 광고 캠페인을 실시할 계획이다. 3일 방한한 심사위원단의 동선에 맞춰 인천국제공항 입국장에 홍보 영상을 상영하는 등 '부산세계박람회(EXPO)' 유치를 위한 대한민국의 노력을 알리고 있다. 또한 KTX 및 김포공항 등 부산 방문객이 주로 이용하는 교통 시설과 전국 신한은행 지점의 객장 방송, 유튜브 및 인스타그램 등 SNS를 통해 홍보 영상을 게시하며 '부산세계박람회(EXPO)' 유치를 응원하고 있다.신한금융 관계자는 "신한금융은 선한 영향력 1위를 금융그룹의 중장기 목표로 삼고 있다"고 말하며 "'부산세계박람회(EXPO)'와 같이 전국민적 관심사가 높은 국제 행사 유치를 적극 응원하며 우리 사회가 함께 '희망을 꿈꿀 수 있도록(We Hope Together)' 노력하겠다"고 밝혔다.김소형기자 compact@sportschosun.com