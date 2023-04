국고채 금리 일제히 하락…3년물 연 3.160%

(서울=연합뉴스) 24일 국고채 금리가 일제히 하락했다.이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 4.6bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 3.160%에 장을 마쳤다.10년물 금리는 연 3.210%로 5.6bp 하락했다. 5년물과 2년물은 각각 2.7bp 하락, 4.1bp 하락으로 연 3.159%, 연 3.249%에 마감했다.20년물은 연 3.200%로 7.0bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 5.8bp 하락, 5.7bp 하락으로 연 3.188%, 연 3.171%를 기록했다.┌─────────┬─────────┬────────┬────────┐│ │ 당일(오후ㆍ%) │ 전일(%) │ 전일대비(bp) │├─────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 국고채권(1년) │ 3.285 │ 3.290 │ -0.5 │├─────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 국고채권(2년) │ 3.249 │ 3.290 │ -4.1 │├─────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 국고채권(3년) │ 3.160 │ 3.206 │ -4.6 │├─────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 국고채권(5년) │ 3.159 │ 3.186 │ -2.7 │├─────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 국고채권(10년) │ 3.210 │ 3.266 │ -5.6 │├─────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 국고채권(20년) │ 3.200 │ 3.270 │ -7.0 │├─────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 국고채권(30년) │ 3.188 │ 3.246 │ -5.8 │├─────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 국고채권(50년) │ 3.171 │ 3.228 │ -5.7 │├─────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 통안증권(2년) │ 3.270 │ 3.315 │ -4.5 │├─────────┼─────────┼────────┼────────┤│회사채(무보증3년) │ 3.928 │ 3.970 │ -4.2 ││ AA- │ │ │ │├─────────┼─────────┼────────┼────────┤│ CD 91일물 │ None │ None │ #None │└─────────┴─────────┴────────┴────────┘<연합뉴스>