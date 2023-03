다산그룹-원광대-익산시, '익산형 IT 밸리' 구축한다

(익산=연합뉴스) 홍인철 기자 = 전북 익산시가 청년 창업 활성화를 위해 홀로그램을 기반으로 한 '익산형 IT 밸리' 조성에 시동을 걸었다.시는 9일 시청에서 정헌율 시장과 박성태 원광대학교 총장, 남민우 다산그룹 회장, 강삼권 전 벤처기업협회 회장, 김영수 한국청년기업가정신재단 사무총장 등이 참석한 가운데 '익산 IT 밸리 청년창업생태계 구축'을 위한 업무 협약을 체결했다.협약에 따라 각 기관은 지역에 홀로그램 중심의 디지털 허브 구축, 연구개발(R&D) 지원센터(다산그룹 기술연구소 분원) 설치 등을 중점적으로 추진한다.특히 IT 분야의 청년 인력 양성에 협력한다.우수한 지역 청년과 외국인 유학생을 유치해 전문인력을 양성하고 이들이 지역 기업에 취업할 수 있는 생태계를 구축할 계획이다.청년 창업기업 성장을 위한 멘토링, 스타트업 기업을 지원할 벤처캐피털 발굴도 추진해 청년 일자리 창출에 나서기로 했다.이날 협약식에 참석한 전문가들은 익산에 소재한 IT R&D 관련 기관 중 홀로그램콘텐츠 서비스센터, 확장 현실(XR) 소재부품 장비 개발지원센터, 구 익산경찰서 부지를 활용한 공유지 개발지역, 16개 창업기업이 입주해 있는 대한민국 1호 청년시청 등을 방문해 현장 자문회의를 열고 익산 IT 밸리 구축을 위한 조언을 제시했다.남민우 다산그룹 회장은 협약식이 끝난 뒤 시청 직원을 대상으로 '변화의 시대와 혁신의 기업가 정신'을 주제로 특강을 했다.남 회장은 벤처기업협회 회장, 대통령 직속 청년위원회 초대 위원장을 역임하고 벤처 발전 및 후학 양성에 힘쓰고 있는 대표적인 1세대 벤처기업인이다.정헌율 시장은 "익산은 청년들의 취·창업을 책임지고 있는 대한민국 1호 청년시청을 비롯해 원광대, 연구기관 등을 탄탄하게 갖추고 있어 IT 산업 발전 가능성이 충분하다"며 "이번 협약이 지역의 새로운 미래를 창출하고 지역경제 활성화에 이바지할 것"이라고 말했다.ichong@yna.co.kr<연합뉴스>