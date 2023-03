포항 스틸러스, 오리지널 다큐멘터리 '용광로' 2023 프리시즌편 2화 공개

[스포츠조선 김진회 기자] 포항 스틸러스가 3일 오후 8시 창단 50주년을 맞은 올해 포항 선수단의 동계 전지훈련을 다룬 구단 오리지널 다큐멘터리 '용광로' 2023 프리시즌편 2화를 공개한다.구단 공식 유튜브 및 네이버TV 채널 '포항항TV' 를 통해 공개되고 있는 포항 스틸러스 오리지널 다큐멘터리 '용광로' 2023 프리시즌편은 이적과 영입으로 인한 선수단의 변화, 3년 만에 해외로 떠난 베트남 하노이 전지훈련 등 올 시즌을 준비하며 포항 선수단이 겪은 일을 스케치와 인터뷰를 통해 영상으로 고스란히 담았다.포항은 2019년 K리그 최초의 프리시즌 다큐멘터리 '포항, 축구 좋아하나요?'를 시작으로 2020년 프리시즌 다큐멘터리 '서른, 그리고 스틸야드', 같은 해 K리그 최초의 시즌 다큐멘터리 시리즈 'We are STEELERS'를 제작했다. 이어 2021시즌 다큐멘터리 시리즈 'With STEELERS' ACL편과 K리그편까지 공개, 국내 축구에서 그간 일반 팬에게 공개되지 않던 라커룸 안의 대화 등 선수단의 모습을 가감없이 보여주며 K리그 타 구단에 다큐멘터리 제작 붐을 일으키는 선구적인 모습을 보여왔다.포항 스틸러스는 올해부터 구단이 제작하는 모든 형태의 다큐멘터리를 '용광로'라는 타이틀로 엮어 포항만의 이야기를 전달하는 브랜드로 팬들에게 각인시키고자 한다.또한 시즌 중에는 경기 활약상에 따라 선수 개인에 초점을 맞춘 선수별 단편 다큐멘터리를 선보여 보다 다채롭고 심도 깊은 이야기를 축구팬들에게 선보일 예정이다.'용광로' 2023 프리시즌편 마지막 3화 공개 일시는 구단 공식 소셜 채널과 홈페이지를 통해 공지할 예정이다. 김진회 기자 manu35@sportschosun.com