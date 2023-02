[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(9일)-3

◇주가지수옵션(C:콜옵션,P:풋옵션)(단위:포인트,계약)┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐│ 종목명 │ 시가 │ 종가 │전일대비│ 거래량 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 C 202302 312.5 │11.15 │12.00 │-1.00 │1172 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 C 202302 315.0 │11.45 │9.54 │-1.01 │1332 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 C 202302 317.5 │6.60 │7.00 │-1.06 │4489 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 C 202302 320.0 │3.91 │4.51 │-1.19 │38407 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 C 202302 322.5 │1.96 │1.99 │-1.43 │225425 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 C 202302 325.0 │0.67 │0.19 │-1.46 │756644 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 C 202302 327.5 │0.15 │0.01 │-0.60 │633929 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 C 202302 330.0 │0.03 │0.01 │-0.17 │190415 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 C 202302 332.5 │0.01 │0.01 │-0.03 │51749 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 C 202302 335.0 │0.01 │0.01 │0.00 │6908 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 C 202302 337.5 │0.01 │0.01 │0.00 │127 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 P 202302 312.5 │0.01 │0.01 │-0.01 │1144 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 P 202302 315.0 │0.01 │0.01 │-0.02 │17224 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 P 202302 317.5 │0.02 │0.01 │-0.05 │69710 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 P 202302 320.0 │0.13 │0.01 │-0.14 │234892 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 P 202302 322.5 │0.60 │0.02 │-0.43 │508069 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 P 202302 325.0 │1.79 │0.71 │-0.50 │477135 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 P 202302 327.5 │3.76 │3.02 │0.39 │79332 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 P 202302 330.0 │6.27 │5.53 │0.83 │6574 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 P 202302 332.5 │8.30 │7.87 │0.82 │317 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 P 202302 335.0 │11.20 │9.95 │0.36 │153 │├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤│코스피200 P 202302 337.5 │14.70 │12.45 │0.40 │116 │└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘※ 오후 3시45분 기준(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)<연합뉴스>