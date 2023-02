(서울=연합뉴스) 장현구 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 올해 캐치프레이즈를 '압도하라 Always KIA TIGERS'로 확정했다고 7일 알렸다.'압도하라'는 1983년 이룬 한국시리즈 첫 우승 40주년을 기념하고 리그 최다 우승팀으로서의 자부심을 표현했으며, 2023시즌 선수단의 강력한 우승 의지를 함축적으로 담았다고 KIA 구단은 설명했다.여기에 '언제나 팬과 함께, 흩어지지 않는 ONE TEAM으로 나아간다'는 의미의 'Always KIA TIGERS' 합쳐, 팬 퍼스트를 바탕으로 한 지속적인 강팀으로 거듭나겠다는 목표를 표현했다고 덧붙였다.KIA는 전신인 해태 타이거즈 시절을 포함해 KBO리그에서 가장 많은 11번 한국시리즈 우승을 차지했다. 2017년까지 한국시리즈에 11번 올라 모두 우승해 승률 100%를 자랑한다.cany9900@yna.co.kr<연합뉴스>