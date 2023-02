"비만, 치매 유사 뇌 변화와 연관 있다"

(서울=연합뉴스) 한성간 기자 = 비만한 사람의 뇌는 알츠하이머 치매 환자에게서 발견되는 것과 유사한 뇌 위축이 나타난다는 연구 결과가 나왔다.캐나다 맥길(McGill) 대학 몬트리올 신경학 연구 병원(The Neuro: Montreal Neurological Institute-Hospital)의 필립 모리스 교수 연구팀은 비만한 사람과 치매 환자의 뇌 사이에는 유사성이 있다는 연구 결과를 발표했다고 미국의 NBC 뉴스 인터넷판이 1일 보도했다.미국 알츠하이머병 신경영상 계획(ADNI: Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative)과 영국 바이오뱅크(UK Biobank)의 데이터베이스 중 1천300여 명의 뇌 스캔 영상을 분석한 결과 비만한 사람과 치매 환자는 학습, 기억, 판단 기능을 담당하는 뇌 부위가 비슷하게 얇아지고 위축된 것으로 나타났다고 연구팀은 밝혔다. 뇌 부위가 얇아진다는 것은 뇌세포 수의 감소를 반영하는 것일 수 있다고 연구팀은 지적했다.이는 다시 말해 대뇌 표면에 위치하는 신경세포들의 집합체인 대뇌피질(cerebral cortex)의 두께가 줄어들었다는 의미라고 연구팀은 설명했다.대뇌피질은 언어, 지각, 장기 기억, 판단 같은 뇌의 고등 기능을 담당하는 곳이다.그러나 비만한 사람들은 인지기능 검사에서는 뚜렷한 결함이 나타나지 않았다.이는 뇌 영상에서 나타난 위축과 관련된 인지기능의 미세한 변화를 정신기능을 평가하는 인지기능 테스트로는 잡아낼 수 없기 때문일 수 있다고 연구팀은 추측했다.이 연구 결과에 대해 컬럼비아 대학 메디컬센터 인간 영양 연구소(Institute of Human Nutrition)의 사브리나 다이아노 소장은 비만한 사람과 치매 환자는 신경퇴화로 면적이 줄어든 부위를 공유하고 있음을 보여주는 것이라면서 이는 전에는 알려지지 않았던 사실이라고 논평했다.피츠버그 대학 의대 인지장애과의 신경 전문의 조지프 맬론 박사는 비만한 사람들에게서 기억력 저하가 나타나지 않은 것은 연구팀의 해석대로 치매의 아주 초기 단계이기 때문일 수 있다고 말했다.노스웨스턴 대학의 린다 반 혼 영양학 교수는 체중을 줄이면 뇌의 이러한 퇴행 변화를 중단하거나 줄일 수 있을 것으로 기대하지만 돌이킬 수 없는 선(points of no return)이 있다는 증거들이 점점 나타나고 있다면서 예를 들어 골다공증은 되돌릴 수 있는 가능성이 낮다고 지적했다.서방에서는 체질량 지수(BMI: body-mass index)가 18.5∼24.9면 정상, 25∼29.9는 과체중, 30∼34.9는 비만, 35∼39.9는 고도비만, 40 이상은 초고도 비만으로 분류된다. BMI는 체중(㎏)을 신장(m)의 제곱으로 나눈 수치다.이 연구 결과는 '알츠하이머 치매 저널'(Journal of Alzheimer's Disease) 최신호에 발표됐다.skhan@yna.co.kr<연합뉴스>