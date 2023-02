[런던(영국)=이건 스포츠조선닷컴 기자]토트넘이 FA컵 5라운드(16강)에서 하부리그 팀과 격돌한다. 렉섬 혹은 셰필드 유나이티드가 상대로 마주하게 됐다.잉글랜드 축구협회(FA)는 30일 FA컵 5라운드 추첨식을 열었다.토트넘은 원정을 떠나게 됐다. 렉섬과 셰필드 유나이티드 재경기 승리팀과 격돌한다. 렉섬은 5부리그, 셰필드 유나이티드는 2부리그에 소속되어 있다. 양 팀은 29일 경기에서 3대3으로 비겼다.토트넘은 3라운드에서 포츠머스(3부리그)에 1대0으로 승리했다. 4라운드에서는 프레스턴 노스 엔드(2부리그)와 원정경기를 펼쳤다. 손흥민의 2골을 포함해 단주마의 데뷔골까지 터지며 3대0으로 승리했다.FA컵 5라운드는 3월 1일 주에 열린다.◇FA컵 5라운드 대진 추첨 결과(왼쪽이 홈팀)사우스햄턴 vs 루턴 or 그림즈비레스터 vs 블랙번 or 버밍엄스토크 vs 브라이턴렉섬 or 셰필드 vs 토트넘플럼 or 선덜랜드 vs 리즈 유나이티드브리스톨 시티 vs 맨시티맨유 vs 더비 or 웨스트햄입스위치 or 번리 vs 셰필드 웬즈데이 or 플리트우드