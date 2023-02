"24시간 내 Here We Go" 포로 5년 계약, 콘테 2호 영입 발표만 남아

EPA 연합뉴스









겨울이적시장 2호 영입도 임박했다. 스포르팅CP의 오른쪽 윙백 페드로 포로(23)의 '오피셜'이 초읽기에 들어갔다.



유럽이적시장 전문가인 파브리지오 로마노는 26일(현지시각) '토트넘의 포로 영입이 임박했다. 리스본에서 마지막 협상 단계에 접어들었다. 이적에는 합의했고, 바이아웃 금액인 이적료 4500만유로(약 605억원)에 대한 지불 조건이 논의되고 있다'며 '이미 토트넘과 5년 계약 조건에 합의한 포로는 메디컬 테스트를 기다리고 있다'고 밝혔다. 로마노는 또 '토트넘은 24, 48시간안에 'Here we go'를 기대하고 있다'고 밝혔다.



안토니온 콘테 감독은 이번 겨울이적시장 영입 1호로 포로를 점찍었다. 하지만 스포르팅과의 협상은 쉽지 않았다.



토트넘은 이적료 3250만파운드(약 500억원)를 제안했지만 거절당했다. 스포르팅이 포로의 바이아웃 조항 금액인 4500만유로, 즉 4000만파운드를 양보할 수 없다고 배수진을 쳤다.



결국 토트넘이 '백기'를 들었다. 기본 이적료에다 보너스를 지불하는 방식으로 바이아웃을 모두 지불하기로 결정했다.



콘테 감독은 이번 이적시장에서 오른쪽 윙백 보강에 사활을 걸었다. 기존의 에메르송 로얄과 맷 도허티는 성에 차지 않았다. 올 시즌 여름이적시장에서 구단이 영입한 제드 스펜스는 전력 외로 분류했다.



포로는 이미 콘테 감독의 검증을 받았다. 토트넘은 올 시즌 유럽챔피언스리그 조별리그에서 스포르팅과 만났다. 콘테 감독은 포로의 기량을 눈으로 직접 점검했고, 가능성 인정했다.



23세의 포로는 스페인 출신이다. 지로나에서 활약하다 2019년 맨시티로 이적하며 스포트라이트를 받았다. 하지만 단 한 경기에도 출전하지 못하고 임대생활을 거쳐 이번 시즌 스포르팅으로 완전 이적했다. 그는 스포르팅에서 97경기에 출전해 12골을 터트렸다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com



