"SON 맨시티전 선발...풀럼전엔 히샬리송 위해 빠질수도" 토트넘 기자의 선발 예상

산 넘어 산이다. 토트넘이 '북런던 더비' 선두 아스널전(0대2패)에 이어 20일 오전 5시(한국시각) 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 2위 맨시티 원정에 나선다.맨시티(승점 39) 역시 '맨체스터더비'에서 맨유에 1대2로 역전패하면서 1위 아스널(승점 47)과의 승점차가 8점까지 벌어졌다. 19일 맨유가 크리스탈팰리스와 1대1로 비기며 승점 39점으로 키를 맞췄다. 맨시티를 턱밑까지 위협하고 있다. 맨시티가 토트넘전 승점 3점에 사력을 다할 수밖에 없는 이유다.영국 축구 전문매체 풋볼런던이 맨시티전을 앞두고 토트넘의 베스트11을 예상했다.▶골드 기자의 베스트11: 요리스/로메로-다이어-데이비스/도허티-벤탄쿠르-호이비에르-페리시치/쿨루셉스키-케인-손흥민토트넘 전문 알래스데어 골드 기자는 안토니오 콘테 감독이 로드리고 벤탄쿠르의 몸 상태가 충분하다고 믿을 경우 벤탄쿠르를 기용할 수 있다고 봤다. 그는 "히샬리송은 훈련장에서 더 많은 시간을 보낸 후에 '스리톱 중 가장 취약한(perhaps the most vulnerable of the front three)' 손흥민과 함께 선발로 나설 가능성이 있고, 3백에선 랑글레 대신 벤 데이비스가 나설 수 있다"고 예상했다.그 밖에 윙백 포지션에서 이반 페리시치와 에메르송 로얄 둘 중 하나가 선발로 나설 것이라고 봤다.▶게스트 기자의 베스트11: 요리스/로메로-다이어-랑글레/도허티-벤탄쿠르-호이비에르-페리시치/쿨루셉스키-케인-손흥민롭 게스트 토트넘 담당 기자는 '콘테 감독이 맨시티 원정을 떠나기 전 벤탄쿠르를 스쿼드에 포함시킬지 여부, 미드필더 몇 명을 선발로 내세울지 등 몇 가지 중대한 결정을 할 것'이라고 했다.그는 '지난시즌 토트넘이 3-4-3 전술로 맨시티를 이긴 적이 있다면서 토트넘은 20일 맨시티를 상대로 2명의 유지하는 가운데 벤탄쿠르가 사르를 대신해 호이비에르의 중원 파트너로 나설 것'이라고 예상했다. 페리시치도 라이언 세세뇽 대신 왼쪽 윙백으로 돌아올 것으로 봤다. 그는 '손흥민이 분투하고 있는 가운데 히샬리송을 선발로 내세우고 싶은 유혹이 있겠지만 지난 주말 부상에서 돌아온 히샬리송의 선발 복귀는 너무 이르다'고 평가했다. '히샬리송이 맨시티전에서 하루 더 쉴 경우 손흥민이 동료(히샬리송)를 위해 빠지는 시기는 풀럼전(24일 오전 5시)일 수 있다(It could be at Fulham on Monday when Son drops out of the team for his teammate if he has another off day at the Etihad)'고 예상했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com