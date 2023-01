BBC 해설위원 "아스날 윙백, SON을 가지고 놀았다"

[스포츠조선 한동훈 기자] 토트넘 핫스퍼 손흥민이 아스날과 북런던 더비에서 극도로 부진했다. 아스날 윙백 벤 화이트에게 꽁꽁 묶였다.토트넘은 16일(한국시각) 안방 런던 토트넘 핫스퍼 스타디움에서 열린 2022~2023 프리미어리그 아스날과 경기에서 0대2로 완패했다.경기 후 BBC 해설위권 가레스 크룩스는 손흥민을 완벽하게 막은 벤 화이트를 칭찬했다.크룩스는 "화이트는 독보적이었다. 조용하면서도 효과적으로 자신의 임무를 수행했다. 특히 손흥민의 위협에 훌륭하게 대처했다. 전반전에는 손흥민을 거의 가지고 놀았다(he had Son in his pocket)"라고 평가했다.손흥민은 왼쪽 공격수로, 화이트는 오른쪽 윙백으로 선발 출전했다.손흥민은 전반 17분 경, 골키퍼와 맞서는 완벽한 기회를 한 차례 잡았다. 손흥민은 여기서 득점하지 못했다. 경기가 끝나고 보니 이 장면은 손흥민에게 처음이자 마지막 찬스였다. 손흥민은 이 순간 말고는 전혀 아스날을 힘들게 하지 못했다.크룩스는 "시즌 전에는 화이트가 이렇게 잘할 줄 몰랐다. 아스날의 포백은 이제 하나의 유닛처럼 움직인다. 우리 모두는 올해가 토트넘의 시즌이 될 것이라고 생각했지만 현실은 완전히 반대였다"라며 놀라움을 감추지 못했다.손흥민은 화이트에게 강한 압박을 받으면서 경기 내내 침묵했다. 가끔 패스가 왔을 때에는 볼 터치 미스, 패스 미스 등을 저질렀다.토트넘은 전반 초반부터 실점한 뒤 골이 필요했기 때문에 손흥민을 뺄 수도 없었다. 손흥민은 경기 막판 얻은 프리킥을 벽에다 차는 등 끝까지 자신의 실수를 만회하지 못했다.토트넘은 손흥민이 놓친 한 골, 그리고 골키퍼 위고 요리스의 자책골이 뼈아팠다. 치명적인 실수 2개가 2점 차이로 직결됐다.통계전문사이트 후스코어드는 손흥민에게 양 팀 합계 최저인 5.7점을 부여했다. 자책골의 장본인 요리스보다도 평점이 낮았다.토트넘은 이 경기 패배로 TOP4와 더욱 멀어졌다. 19경기 승점 33점으로 5위다. 4위는 토트넘보다 1경기를 덜 소화한 맨체스터 유나이티드다. 승점 38점으로 토트넘과 5점 차이다.한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com