현대모비스, 'CEO 타운홀 미팅'…임직원과 새해 비전 공유

미래 모빌리티 선도기업 도약 새 BI 공개(서울=연합뉴스) 임기창 기자 = 현대모비스가 코로나 이후 처음으로 경영진과 임직원이 대면 소통하는 행사를 열어 새해 경영 방침과 기업 비전을 공유했다.현대모비스는 17일 경기도 용인 마북기술연구소로 임직원들을 초청해 '최고경영자(CEO) 타운홀 미팅'을 진행했다고 밝혔다. 행사에는 신규 직책자와 연구소 신입사원, 추첨으로 선정된 직원 등 200여명이 참석했으며 온라인으로도 100여명이 실시간 소통에 참여했다.현대모비스는 이번 미팅에서 자동차 부품사를 넘어 미래 모빌리티 선도 기업으로 도약한다는 지향점을 담은 브랜드 아이덴티티(BI)를 새로 공개했다.시스템 솔루션과 모듈, 소프트웨어와 하드웨어 각 영역의 품질과 기술력을 연결해 통합 솔루션을 제공한다는 뜻을 'IE'(Integrated Excellence·통합된 탁월함)라는 단어로 집약했다.아울러 사명 모비스(MOBIS)의 O에 '특별하고 통합된 최고의 하나(One)'라는 의미를 부여해 '이동의 모든 순간을 담은 내일의 모빌리티'(The one for all mobility)라는 구호를 만들었다.경영 방침으로는 유능한 인재를 발굴해 전문성을 갖추도록 지원하면서 새로움에 과감히 도전하자는 철학을 담아 인재 중심·자율적 실행·미래 주도라는 3대 열쇳말을 제시했다.조성환 현대모비스 사장은 "채용 전략 다변화와 합리적 시스템 운영으로 인재 육성과 성장을 적극 지원하고자 한다"면서 "거점 오피스 등 하이브리드 근무환경 구축, 소통과 협업 강화 등 업무 방식을 개선하는 방향으로 조직을 운영하겠다"고 말했다.핵심 부품 수주를 작년보다 10% 늘려 글로벌 제조사 대응을 강화하고 도심항공모빌리티(UAM), 로보틱스와 같은 신사업 개발 역량을 갖추는 등 미래 모빌리티 사업 경쟁력을 확보한다는 방향성도 제시했다.아울러 글로벌 경기 부진이 심화하는 가운데 이를 사업 체질 개선과 내실 경영 강화 기회로 삼는 발상 전환이 필요하다며 '수익성 기반 경영 강화'와 '선제적 리스크 대응'도 거론했다.현대모비스는 임직원 소통 강화를 위해 타운홀 미팅과 같은 행사를 정례화할 방침이다.pulse@yna.co.kr<연합뉴스>