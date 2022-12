尹대통령, 새 질병청장에 지영미 한국파스퇴르연구소장 내정

대통령실 "WHO 코로나19 긴급위원회 위원…세계적 전문가"'尹 죽마고우' 이철우 교수 배우자…백경란은 '주식 논란' 사의(서울=연합뉴스) 이동환 기자 = 윤석열 대통령은 16일 최근 사의를 표명한 백경란 질병관리청장의 후임으로 지영미 한국파스퇴르연구소장을 내정했다.대통령실 대변인실은 이날 언론 공지를 통해 이같이 밝혔다.지 소장은 20여 년간 국내외 주요 보건·연구 기관에서 활동한 국제적인 감염병 전문가다.서울대 의대를 졸업하고 영국 런던대 대학원에서 의학 석사·박사 학위를 땄다.질병관리본부 국립보건연구원 감염병연구센터장·면역병리센터장, 범부처감염병연구포럼 추진단장, 대한감염학회 회장, 정세균 국무총리 보건의료분야 특별보좌관, 국제교류재단 보건외교특별대표등을 역임했다.또 세계보건기구(WHO) 서태평양지역본부 예방접종프로그램 지역조정관을 거쳐 WHO 코로나19 긴급위원회 위원으로 현재 활동하고 있다.대통령실은 "지 내정자는 WHO 코로나19 긴급위원회 전세계 위원 중 한 명으로 WHO의 코로나19 국제공중보건위기상황(PHEIC) 선포 표결에도 참여했다"며 "WHO 예방접종전략 전문가 자문그룹(SAGE) 위원으로 활동한 세계적인 전문가"라고 말했다.지 소장은 윤 대통령의 대광초 동창이자 서울대 법대 동기로 '55년 죽마고우'로 알려진 이철우 연세대 로스쿨 교수의 배우자이기도 하다.이 교수는 지난 대선 당시 주로 외곽에서 윤 후보를 지원했다.백 청장은 주식 보유 관련 논란 등을 이유로 사의를 표명한 것으로 알려졌다.백 청장은 취임 당시부터 SK바이오사이언스, SK바이오팜, 신테카바이오 등 바이오 관련 주식을 보유해 이해충돌 소지가 있다는 지적을 받으면서 야권의 사퇴 요구를 받아왔다. 이후 해당 주식을 모두 처분했다.dhlee@yna.co.kr<연합뉴스>