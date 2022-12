카카오, 개발자 컨퍼런스 '이프 카카오 2022'서 서비스 장애 재발방지 대책 발표

카카오가 7일 열린 개발자 컨퍼런스 '이프 카카오 데브 2022(이프 카카오)'에서 지난 10월 15일 판교 SK C&C 데이터센터 화재로 인해 발생한 서비스 장애 원인을 분석하고 재발방지대책을 공개했다. 이프 카카오는 올 한해 부족했던 부분을 솔직하게 돌아보고, 기술로 더 나은 세상을 만들기 위해 다시 새롭게 나아간다는데 중점을 두고 있다.카카오에 따르면 이프 카카오의 연사로 나선 남궁훈, 고우찬 비상대책위원회 재발방지대책 공동 소위원장, 이확영 원인조사 소위원장(그렙 CEO), 이채영 비상대책위원회 재발방지대책 소위원회 부위원장은 서비스 장애 원인에 대한 분석과 개선 사항을 공유, 비슷한 일이 발생하지 않도록 개선하는 계기로 삼겠다고 밝혔다.첫날 키노트는 Our Social Mission, 1015 장애원인 분석과 달라지는 카카오 '재발방지를 위한 기술적 개선' 및 '미래 투자와 혁신 계획' 등 총 4개 주제로 구성됐다.남궁훈 재발방지대책 공동 소위원장은 'Our Social Mission' 키노트에서 카카오의 사회적 소명과 유사 사고 재발 방지를 위한 각오를 피력했다. 카카오 ESG 최우선 과제를 '서비스를 안정적으로 제공하는 것'으로 설정하고 인프라 개선을 위해 과거 원인 분석, 현재 재발방지책, 미래 투자 크게 3가지 관점에서 실천과제를 세우겠다고 강조했다. 고우찬 재발방지 공동 소위원장을 필두로 인프라 조직을 대폭 강화하고 안정적인 서비스 환경을 조성하겠다고 전했다.이확영 원인조사 소위원장은 '1015 장애원인 분석' 키노트에서 카카오 서비스 장애 원인을 제 3자 관점에서 객관적으로 분석했다. 데이터센터와 운영 관리 도구들의 이중화 미흡, 가용 자원 부족 등을 주요 원인으로 꼽았고 서비스 복구에 시간이 소요된 이유를 밝혔다.이채영 재발방지대책소위원회 부위원장은 달라지는 카카오 '재발방지를 위한 기술적 개선' 키노트에서 재발방지를 위한 기술적 개선 사항을 발표했다. 데이터센터 이중화, 데이터와 서비스 이중화, 플랫폼과 운영 도구 이중화 등 인프라 하드웨어 설비부터 서비스 애플리케이션에 이르기까지 시스템 전체의 철저한 이중화를 적용하겠다는 게 골자다.고우찬 재발방지대책 공동 소위원장은 달라지는 카카오 '미래 투자와 혁신 계획' 키노트에서 자체 데이터센터 방재 대책 및 향후 5년간의 IT 엔지니어링 혁신 방안을 제시했다. 총 4600억원의 예산을 투입해 시공 중인 안산 데이터센터의 운영 안정성, IT 엔지니어링 전담 조직 및 인재 확보, 각종 자연 재해와 인위적 사건 사고로 사업을 중단하는 상황을 최소화하기 위한 비상대응계획 (Business Continuity Plan) 및 데이터센터 DR (Disaster Recovery) 체계 구축 등이다.카카오는 이프 카카오 8일 '1015 회고' 특별 세션 5개를 별도로 열고 데이터센터, 인프라 설비, 데이터, 서비스 플랫폼, 어플리케이션 등 5개 영역에 적용하는 다중화 기술에 관해 개별적으로 설명하는 자리를 이어갈 예정이다.한편 카카오는 7일 키노트 연설을 시작으로 9일까지 카카오 공동체 소속 개발자 120여 명이 연사로 나서 1015 데이터센터 화재 회고, AI, 백엔드, 클라우드, 데브옵스, 블록체인, 데이터, 프론트엔드, 모바일, ESG, 문화 등으로 이뤄진 12개 트랙에서 총 106개 발표 세션을 진행한다.김세형 기자 fax123@sportschosun.com