"넌 못 이겨! 넌 못 이겨!" 사우디 스타, 메시에게 '트래쉬 토크' 고백

[스포츠조선 한동훈 기자] "넌 못 이겨! 넌 못 이겨!(You will not win, you will not win!)"사우디아라비아 스타 플레이어가 경기 도중 리오넬 메시를 말로 도발했다고 고백했다.영국 '더 선'은 23일(한국시각) '사우디아라비아 스타 알리 알불라이히가 아르헨티나를 상대로 리드를 잡은 뒤 메시에게 소리쳤다고 공개했다'라고 보도했다.더 선은 '후반 시작 5분 만에 사우디아라비아가 2-1로 뒤집었다. 알불라이히는 두 번째 골이 터졌을 때 동료들과 함께 축하하는 대신 메시에게 달려갔다'라고 묘사했다.더 선은 '알불라이히는 메시의 관심을 끌기 위해 뒤를 세게 쳤다. 경기 후에 그가 말했듯 그는 메시에게 적극적으로 맞섰다'라고 덧붙였다.알불라이히는 메시의 면전에다 대고 "넌 못 이겨! 넌 못 이겨!(You will not win, you will not win!)"라고 소리쳤다.더 선은 '파푸 고메스와 라우타로 마르티네스가 다가와 알불라이히를 메시로부터 밀어냈다. 하지만 사우디아라비아의 센터백 알불라이히는 유니폼을 움켜쥐며 국가적인 자부심을 나타냈다'라고 설명했다.결국 0순위 우승후보였던 아르헨티나는 본선 진출국 32개국 중 FIFA 랭킹이 가장 낮은 사우디아라비아(51위)에 발목이 잡혔다. 대회 최대 이변의 희생양으로 전락했다.경기 후 메시는 "사우디아라비아는 좋은 선수들이 많고 라인을 많이 전진시키는 팀이라는 점을 알고 있었다. 변명의 여지가 없다"라며 패배를 인정했다.메시는 사우디아라비아전을 앞두고 "우리 팀에는 월드컵에 처음 출전하는 선수들이 대부분이다. 어려운 경기가 될 수 있다. 불안하고 긴장감이 있는 것이 사실이다"라고 우려했다. 메시의 걱정이 현실이 된 것이다.물론 이제 조별리그 1차전을 소화했을 뿐이다. 멕시코, 폴란드전이 남았다.메시는 "(사우디아라비아전 패배는)축구에서 충분히 일어날 수 있는 일이다. 다음 경기를 준비해야 한다. 그것이 우리에게 달려 있다"라며 남은 경기 필승을 다짐했다. 한편 멕시코와 폴란드는 0대0으로 비겼다.한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com