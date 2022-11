신한은행은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 확대하고 사회적 가치를 증진하고자 한국동서발전과 'ESG경영 상생협력 추진'을 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.이번 업무협약은 글로벌 RE100 성공적 이행을 위해 REC(신재생에너지 공급인증서) 거래 추진 목적으로 진행했다. 양 사간 RE100 플랫폼 활용한 REC 거래, RE100 관련 재생에너지 신규 사업모델 발굴, 재생에너지 개발사업 정보교류·공동투자 등을 상호 협력하기로 했다.내년 초에는 양 사간 REC 계약체결을 실시하고 한국에너지공단 REC 거래시장을 통해 소유권을 이전할 계획이다.신한은행 관계자는 "앞으로도 조용병 신한금융그룹 회장이 지난해 9월 발표한 ESG 슬로건 'Do the Right Thing for a Wonderful World(멋진 세상을 향한 올바른 실천)'에 맞춰 탄소중립 활동에 최선을 다하겠다"고 말했다.한편 신한금융은 그룹 탄소중립전략인 'Zero Carbon Drive' 이행을 위해 전력을 100% 재생에너지로 전환하는 RE100을 추진 예정이다. 신한은행은 RE100이행을 준비하고자 동서발전과 REC계약을 통해 온실가스 감축을 위해 신재생 에너지를 적극 사용할 계획이다.이미선 기자 already@sportschosun.com