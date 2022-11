[이태원 참사] "CPR 배운 사람 많은 지역이 심정지 회복률 높다"

지역별 CPR 교육 효과 커…"스마트폰앱으로 사고발생 알리면 CPR 시행률 상승"(서울=연합뉴스) 김길원 기자 = 이태원 참사 후 심폐소생술(CPR)에 대한 관심이 커지고 있다. 전문가들은 심폐소생술을 배우는 사람들이 많을수록 심정지 환자 생존율이 높아진다는 연구 결과를 제시하며 CPR 교육의 중요성을 다시금 강조하고 있다.10일 대한응급의학회 등에 따르면 응급상황이 발생했을 때 주변에 CPR을 할 수 있는 일반인들이 많을수록 심정지 환자의 생존율이 높아지는 연관성은 그동안의 연구에서 일관되게 확인됐다.서울대병원 응급의학과 노영선·박정호 교수팀은 국제학술지 '소생술'(Resuscitation)에 발표한 논문(2020년)에서 CPR 교육 비율이 높은 지역일수록 심정지 환자의 뇌 신경 회복률도 높다는 연구 결과를 제시했다.연구팀은 2012∼2016년 병원 밖에서 발생한 응급 심정지 사건 8만1천250건을 대상으로 국내 254개 지역별 CPR 교육 비율에 따라 4개 그룹으로 나눠 뇌 신경 회복률에 미치는 연관성을 조사했다.이 결과 CPR 교육 비율이 가장 높은 지역에서는 5년 동안 뇌 신경 회복률이 5.2%에서 7.4%로 2.2% 포인트 높아졌다. 반면 CPR 교육 비율이 가장 낮은 지역에서는 뇌 신경 회복률이 5.9%에서 6.0%로 0.1% 포인트 증가하는 데 그쳤다.연구팀은 앞서 2018년에는 지역사회에서 CPR 인지율이 10% 올라가면 일반인 심폐소생술 시행률이 7% 더 높아진다는 연구 결과를 같은 학술지에 발표했다.박정호 교수는 "지역별로 심폐소생술 교육을 받은 주민 비율을 높이는 게 해당 지역에서 발생하는 급성심정지 환자의 생존율을 높이는 방법이 될 수 있다"고 했다.다만, 일반인이 심폐소생술을 할 때 그 정확도에 따라 생존 퇴원율이 3배 가까이 차이가 날 수 있다는 분석도 있다.한림대동탄성심병원 연구팀이 국제응급의학회지(Emergency Medicine International)에 발표한 논문(2020년)을 보면, 2016∼2017년 국내 18개 지역에서 일반인이 심정지 환자에게 시행한 심폐소생술 2천491건을 분석한 결과, 정확한 심폐소생술은 6%(149건)로 집계됐다.심폐소생술의 정확도는 현장에 도착한 구급대원이 평가하도록 했다. 가슴을 압박하는 손의 위치가 정확하고, 분당 압박 횟수는 최소 100회, 압박 깊이는 최소 5㎝인 경우 정확한 심폐소생술로 분류했다. 만약 이 중 한 가지라도 충족시키지 못하면 부정확한 심폐소생술로 기록했다.연구팀은 이 연구에서 심폐소생술이 제대로 시행됐을 때의 생존 퇴원율이 그렇지 않은 경우보다 2.8배, 신경학적 회복률은 4.3배로 상승하는 것으로 분석했다.외국 연구에서는 심폐소생술 교육 이수자들의 CPR 시행을 늘리려면 스마트폰 앱을 이용해 사고 발생을 주변에 적극적으로 알리는 게 효과적이라는 분석이 나온다.스웨덴 카롤린스카 연구소가 2015년 국제학술지 'NEJM'에 발표한 논문을 보면, 심정지 환자 발생 장소로부터 500m 이내에 있는 CPR 교육 이수자들에게 사고 알람 문자를 보내자 심폐소생술 시행률이 문자를 안 보냈을 때보다 14% 증가한 것으로 집계됐다.또 덴마크 코펜하겐대학 의료진은 미국심장학회지(Journal of the American College of Cardiology)에 2020년 발표한 논문에서 심폐소생술 안내 앱을 만든 후 심정지 발생 1.8㎞ 내의 시민들에게 알람을 보냈더니 일반인 심폐소생술 시행 비율이 그렇지 않은 경우보다 1.8배 늘었다고 보고했다.국내에서도 서울시가 119상황실과 연계해 지난해 1월부터 'CPR 서포터즈앱'을 개발해 운영하고 있다. 하지만 코로나19 팬데믹과 겹치면서 심폐소생술 교육이 잘 진행되지 않아 활용도가 매우 낮은 편이다. 최근 국정감사에서는 CPR서포터즈에 하루 평균 8명이 접속해 일반 시민 대상으로 개발된 앱 중 가장 낮은 접속률을 보였다는 지적이 제기됐다.bio@yna.co.kr<연합뉴스>