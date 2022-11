"세균탄투하 반인륜적 범죄"…北, 책자 만들어 '코로나 南책임'

(서울=연합뉴스) 김여정 노동당 부부장은 2022년 8월 10일 열린 전국비상방역총화회의 토론자로 나서 공개 연설을 통해 남측에 의해 코로나19가 북에 유입됐다고 주장하며 강력한 보복 대응을 검토하겠다고 위협했다. [조선중앙통신 홈페이지 캡처] 2022.10.26 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution]