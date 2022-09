스타필드 코엑스몰은 '아라비카 커피(% coffee)'가 지난 11일 국내 1호점을 오픈했다고 밝혔다. 어반 감성의 스페셜티 커피 전문 아라비카 커피가 국내에 오픈한 것은 이번이 처음이다.아라비카 커피는 크래프트맨십 스페셜티 커피를 대표하는 글로벌 카페 브랜드로, 2013년 홍콩에서 시작해 현재는 'See the world through coffee(커피를 통해 세상을 보세요)'라는 슬로건 아래 아시아 지역을 비롯한 미국, 영국, 사우디아라비아 등 전 세계에서 약 125개의 매장을 운영하고 있다.국내에서는 로고의 모양이 '응'을 닮아 일명 '응커피'라는 애칭으로 불리며, 홍콩, 싱가포르, 태국 등 해외에 있는 아라비카 커피 매장이 여행 필수 코스로 여겨질 만큼 큰 인기를 끌고 있다. 국내 1호점은 스타필드 코엑스몰 랜드마크인 별마당 도서관 근처에서 만날 수 있다.김소형기자 compact@sportschosun.com