"상담 필요하면 DM해" '구대영'사우스햄턴→'구대영'본머스 '조롱'조크(feat.스파이더맨)

"상담 필요하면 우리에게 DM 줘.(DM us if you need to talk.)"사우스햄턴이 이웃 라이벌 본머스의 리버풀전 0대9 대패에 소셜미디어를 통해 조크를 던졌다.본머스는 28일(한국시각) 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드 리버풀 원정에서 전반에만 무려 5골을 내주며 0대9로 대패했다. EPL 사상 최다골 차 타이 기록을 세운 패배다. 직전 경기 맨유에 1대2로 패한 리버풀이 분풀이같은 경기력으로 시즌 첫 승을 신고했다. 전반에만 1골 3도움을 기록한 피르미누와 루이스 디아즈가 멀티골, 하비 엘리엇, 알렉산더 아놀드, 버질 판다이크, 카르발류가 골맛을 봤다. 본머스의 자책골을 포함해 9점 차 기록적 대승을 거뒀다. 새 시즌 '돌풍의 승격팀' 본머스가 프리미어리그에서 쓰디쓴 패배의 잔을 들이켰다.'동병상련' 라이벌 사우스햄턴이 이웃의 불행에 즉각 반응했다. 사우스햄턴은 2019년 레스터시티 원정에서 제이미 바디, 아요제 페레즈에게 각각 해트트릭을 내주며 0대9로 대패했고, 2021년 2월 맨유 원정에서 0대9로 대패한 전력이 있다.사우스햄턴은 공식 SNS를 통해 본머스에게 "상담 필요하면 우리에게 DM줘"라는 온정의 메시지를 보냈다. 이어 '스파이더맨 노웨이홈'에서 똑같은 스파이더맨 복장의 두 명이 서로를 가리키는 유명한 '야, 너도?' 밈 사진까지 첨부, '빵 터지는' 유머 감각을 과시했다.축구 팬들은 사우스햄턴의 포스팅에 열광하고 있다. 한 팬은 "사우스햄턴 소셜미디어 관리자가 신났나 보다"는 댓글을 달았고, 또 다른 팬들은 "자책골의 레벨이 달랐다" "이게 웃을 일인지 진심 부끄러워해야 할 일인지 모르겠다" 등의 댓글 릴레이를 이어가고 있다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com