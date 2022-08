"3박4일,평창의 하모니" 스페셜 뮤직&아트페스티벌 성료

스페셜올림픽코리아(회장 이용훈, 이하 SOK)의 '2022년 국제 스페셜 뮤직&아트 페스티벌'(이하 스페셜 뮤직 페스티벌)이 성료됐다.26~29일 강원도 평창 알펜시아리조트에서 열린 스페셜 뮤직 페스티벌은 세계 유일 발달장애인 음악 축제다. 발달장애 아티스트들이 장애의 벽을 허물고 음악, 미술 등으로 사회와 소통하고, 그들의 음악과 예술 재능에 대한 사회적 편견 개선을 목표로 하고 있다.10회째를 맞이한 올해 행사에선 '우리, 여기, 다시(Again, We are here together)'를 주제로, 3박4일간 300여 명의 발달장애 아티스트와 국내 유명 음악 멘토들이 함께 음악 레슨, 데일리 공연, 장애인과 비장애인 협연을 성공적으로 진행했다.페스티벌 첫 날, 김대진 클래식 음악감독(한국예술종합학교 총장)이 기획하고 멘토들과 발달장애 아티스트들이 협연한 개막 클래식 콘서트를 시작으로 둘째 날, 멘티로 참가한 김유경 보컬리스트와 멘토로 참가한 재즈 피아니스트 조윤성 트리오가 수준 높은 재즈공연을 선보였다.셋째 날은 국립오페라단과 관현악 앙상블 공연을 선보였고, 마지막 날은 페스티벌에 참가한 모든 발달장애 아티스트 및 멘토들이 클래식과 팝 공연 등 다양한 장르의 무대를 통해 아티스트 가족을 비롯한 관람객들에게 뜨거운 감동의 무대를 선사했다.이용훈 SOK 회장은 "해가 갈수록 발달장애 아티스트들의 수준이 높아짐을 확인할 수 있었다. 올해로 10회째를 맞이하는 '국제 스페셜 뮤직&아트 페스티벌'을 통해 우리 사회가 더 따뜻하게 더욱 화합할 수 있도록 최선을 다하겠다"면서 "이번 스페셜 뮤직&아트 페스티벌에 끊임없는 열정과 애정을 가지고 참여해주시고 행사를 빛내주신 발달장애 아티스트, 감독단 멘토, 메이트, 자원봉사자, 후원사 및 도움을 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"는 인사를 전했다.한편 이번 페스티벌의 모든 공연은 SOK 유튜브 채널을 통해 생중계됐다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com