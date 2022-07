KBO, '핫플' 성수동에서 팝업스토어 개최…굿즈 한정 판매

[스포츠조선 나유리 기자]한국야구위원회(KBO)가 'MZ세대들'의 핫플레이스인 성수동 카페 거리에 팝업스토어 'SLIDING TO YOUR LIFE'를 오픈한다. 리그 출범 40주년을 기념해 기존에 시도한 적 없는 감각적인 팝업을 기획했다.팝업 스토어는 카페 거리로 유명한 서울 성수동 연무장길 소재 '카페 포제'에서 6월 30일부터 내달 7월 10일까지 11일간 진행된다. MZ세대들을 겨냥해 최근 다양한 팝업 스토어의 격전지로 뜨거운 성수동을 찾아가 KBO 리그의 역사와 현재를 함께 보여줄 예정이다.팝업스토어의 컨셉은 올 시즌 발표된 캐치프레이즈 'SLIDING TO YOUR LIFE'에 맞춰 지난 40년 동안 자연스럽게 일상 속에 녹아든 KBO 리그를 표현했다. 뉴트로 아트워크를 대표하는 '조인혁 작가'의 일러스트 디자인을 활용해 크리에이티브 기획사인 '팀포지티브제로'가 공간을 구성하며, KBO 아카이브센터에 보관 중인 각종 기록물도 일부 전시된다.조인혁 작가와 콜라보레이션 굿즈도 제작해 판매한다. 티셔츠, 기념구를 비롯해 맥주컵, 피크닉매트 등 다양한 굿즈가 공개될 예정이며, 이번 팝업스토어에서 한정 판매로 만나볼 수 있다.KBO는 팝업 스토어 방문객 전원에게 스티커(4종)와 엽서(2종)를 무료로 증정하며, 참여하면 무조건 선물을 받을 수 있는 이벤트도 준비하고 있다. KBO는 이번 팝업 스토어 개최를 통해 브랜드와 상품을 홍보하는 것에 그치지 않고 모두가 공감할 수 있는 새로운 문화 콘텐츠를 제공하는데 주력할 계획이다. 나아가 KBO 리그가 단순 스포츠 종목이 아닌 라이프스타일 중심으로 MZ세대에게 다가갈 수 있기를 기대하고 있다.나유리 기자 youll@sportschosun.com