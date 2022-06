"오역금지!" SON아버지 '월클'논란 적극 해명 나선 英매체

'바로잡습니다. 손흥민 아버지, 토트넘과 월드클래스에 대한 실제 발언은….'"말씀 중에 죄송합니다. 절대 월드클래스 아닙니다"라던 손흥민 아버지의 '월클' 발언이 잉글랜드에서 공연한 논란에 휩싸였다'자신에게 만족하는 순간 바로 도태된다'는 신념으로 아들에게 끊임없는 노력과 겸손함을 일깨워온 아버지 손웅정 감독의 교육철학은 국내 팬들의 뜨거운 추앙을 받아왔다. 그런데 지난 8일, '손흥민 국제유소년친선축구대회' 직후 한국기자들을 만난 손 감독의 인터뷰가 영국 현지 외신에 번역돼 나가며 뜻밖의 논란이 불거졌다.아시아선수 최초로 프리미어리그 득점왕에 오른 아들이 여전히 월클이 아니라고 생각하느냐는 질문에 손 감독은 "지금도 변함이 없다. 흥민이는 아직 월드클래스가 아니다"라고 답했었다. "이만 하면 됐다고 할 때 위기가 찾아온다. 더 발전하고 더 노력해야 한다"고 했다. 손 감독이 생각하는 '월클'의 기준을 묻자 그는 "전세계 최고의 클럽에서 생존할 수 있는 선수"라면서 "흥민이가 모든 분야에서 10% 정도 성장하면 가능하지 않을까 싶다"고 답했다.그런데 손 감독의 이 훌륭한 코멘트가 영국 매체와 소셜미디어를 통해 "[Son] must be able to play a solid role in one of the world's top clubs. That's when he will become a world class player(세계적인 톱 클럽에서 확실한 역할을 할 수 있어야 한다. 그랬을 때 비로소 월드클래스 선수가 될 수 있다)"고 해석돼 퍼져나가면서 오해가 생겼다. 손흥민이 사랑해 마지 않는 소속팀 토트넘이 '월드클래스들이 뛰는 최고의 클럽이 아니'라는 뜻으로 비쳐지며 괜한 불똥이 튀었다. 데일리메일은 "세계 최고 클럽에 가서 생존할 수 있는 선수"란 표현을 '손 감독은 손흥민이 세계 최고의 클럽 중 한 팀에서 뛰기 위해 스퍼스를 떠나야 할지 모른다고 암시했다'고 확대해석했다. 스포츠 매체 ESPN 역시 '손흥민의 부친은 아들이 최고가 되기 위해선 월클 클럽으로 이적해야 한다고 믿고 있다'며 자의적 해석을 내놨다.논란이 커지자 현지 축구 전문 매체 90min는 15일 '오역' 부분에 집중했다. '손흥민 아버지가 실제로 한 발언'은 전체적인 맥락을 고려해야 한다며 적극 해명에 나섰다. '잘못된 번역이 소셜미디어 등을 통해 널리 퍼져나갔다. 손흥민 아버지가 말한 정확한 내용이 여기 있다'며 맥락을 풀어 썼다.손흥민 아버지의 그 유명한 2018년 인터뷰, "말씀중에 죄송합니다. 절대 월드클래스 아닙니다"를 소환했다. "'자신에게 만족하는 순간 위기가 찾아온다'고 했었던 손 감독이 '그때와 지금 내 입장은 똑같다. 모든 면에서 10%씩 성장한다면 그때 월드클래스가 될 수 있을 것이다. 전세계 최고의 클럽에서 살아남을 수 있다면 내 관점에선 그것이 월드클래스다'고 말한 것"이라고 설명했다.이어 90min은 한국 기자의 발언을 인용해 '토트넘에 대한 코멘트는 일절 없었고, 토트넘이 톱클럽이 아니라는 어떤 암시도 없었으며 그저 세계 최고의 구단을 강조했을 뿐'이라고 해명했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com