[스포츠조선 류동혁 기자] 레알 마드리드가 리그앙 최고 미드필더와 계약했다.디 애슬레틱스는 8일(한국시각) '레알 마드리드는 AS 모나코의 구두계약을 맺었다. 프랑스 대표팀이자 간판 미드필더 오렐리앙 추아메니를 영입했다'고 보도했다.더 애슬레틱스는 '레알 마드리드와 AS 모나코는 1억 유료 이상의 패키지로 영입하게로 합의했다. 이적을 공식화하기 위해 서류 작업 및 규제 절차를 마무리하는 과정에 있다'고 덧붙였다.추아메니는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최고 수비형 미드필더 데클란 라이스에 비견되는 선수로 평가받고 있다.올 시즌 35경기에 출전, 3골, 2어시스트를 기록했고, 유럽 대항전에도 11차례 출전하면 경쟁력을 확인했다. 올 시즌 AS 모나코의 핵심이자, 리그앙 최고의 미드필더로 떠올랐다.또 2021년 9월 프랑스 대표팀에 발탁, 10차례 A매치에 출전했다.그는 PSG, 리버풀, 맨체스터 유나이티드 등 명문 클럽의 러브콜을 집중적으로 받았다.하지만, 킬리안 음바페를 놓친 레알 마드리드는 곧바로 추아메니의 영입을 1순위로 지정했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com