'AGAIN 2002'부터 '우리 다시 함께'까지, A매치 4경기 감동 카드섹션

[스포츠조선 김가을 기자]'AGAIN 2002', '우리 다시 함께'….6월 A매치 4연전을 수놓을 '감동 가득' 카드섹션 문구가 확정됐다.파울루 벤투 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 2일 브라질과의 '하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기'를 시작으로 4연전을 펼친다.대한축구협회는 브라질전은 관중석 3면을 카드섹션으로 채우기로 했다. 본부석 건너편 동쪽 스탠드에 새겨질 메인 문구는 'AGAIN 2002'로 정했다. 지난 2002년 한-일 월드컵 16강전 이탈리아와의 경기 때 '붉은악마'가 선보였던 카드섹션 'AGAIN 1966'을 응용했다. 북쪽 스탠드에는 태극기를, 남쪽 스탠드에는 2002년 당시의 응원 T셔츠 슬로건 'Be the Reds!'에서 따온 'We, the Reds!'를 보조 문구로 새기기로 했다. 카드섹션 종이 부착을 위해 축구팬 100여명이 1일 오전부터 서울월드컵경기장에서 수작업에 들어갔다.이정섭 대한축구협회 경영본부장은 "2002년 월드컵 20주년을 맞았다. 세계를 깜짝 놀라게 했던 당시 태극전사들의 투혼과 열정, 국민들의 뜨거웠던 응원 열기를 다시 한번 보여주자는 각오와 소망을 AGAIN 2002에 담았다. 브라질 역시 2002년이 마지막으로 월드컵 우승을 차지했던 의미있는 해다. 친선경기의 상대팀을 배려한 것이기도 하다"고 설명했다.현충일인 6일 대전월드컵경기장에서 열리는 칠레전은 '기억해 YOU'를 문구로 선정했다. 다음날인 7일이 사망 1주기가 되는 유상철과 3년 전 유명을 달리한 핌 베어벡 2002년 대표팀 수석코치를 비롯, 한국 축구를 위해 헌신하다 세상을 떠난 축구인들과 모든 순국선열을 YOU로 지칭해 추모하는 뜻을 담았다. 2002년의 영광에 앞서 월드컵에 도전했던 수많은 태극전사들을 영원히 잊지 않겠다는 뜻이다.10일 수원에서 개최되는 파라과이전 문구는 'GO! KOR 22!'다. 경기 날짜가 2002년 월드컵 미국전과 같은 6월 10일임을 감안했다. 당시 '붉은악마'의 카드섹션 문구 'GO! KOR 16!'에서 따왔다. 그때는 16강 진출을 염원하며 만든 것이었지만 이번에는 2022년 카타르 월드컵을 향해 나아가자는 뜻에서 22로 바꿨다.14일 서울에서 열리는 이집트전의 카드섹션 문구는 '우리 다시 함께'로 정했다. "2002년 월드컵에서 태극전사들과 온 국민이 하나가 되어 4강 위업을 이뤄냈다. 이번에도 다시 한마음으로 뭉쳐 카타르 월드컵 등 각종 대회에서 새로운 성공 신화를 써내려가자는 의미"라고 밝혔다.김가을 기자 epi17@sportschosun.com